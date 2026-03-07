Renato Usatîi: „În Republica Moldova, pentru cei din PAS nu mai există justiție, înseamnă că nici pentru cetățeni!”

11:20

Deputatul Vasile Costiuc a comentat relația sa cu speakerul Igor Grosu, în afara camerelor de filmat, afirmând că între ei nu există dialog, iar șeful Legislativului ar evita interacțiunile directe. „Ăsta nu vorbește. El are în stres când mă vede. Are tic nervos. Pe cuvânt. Eu îi spun bună ziua și el merge ca...” a declarat parlamentarul la UNInterviu pentru UNIMEDIA.