Prețul zborurilor între Europa și Asia a explodat într-o singură zi: Costuri de 9 ori mai mari, din cauza închiderii Orientului Mijlociu

Președinta Maia Sandu declară că asigurarea securității Republicii Moldova e la fel de importantă ca și plata pensiilor. „Toate țările astăzi sunt preocupate de apărare, numai la noi umblă câțiva politicienu iresponsabili, care povestesc că nu e nevoie să ne protejăm țara. Și pensiile trebuie să le plătim, dar dacă oamenii nu vor fi în siguranță, pensiile nu-i vor ajuta”, a punctat șefa statului, la emisiunea Cabinetul din umbră de la Jurnal tv.