Britney Spears a fost arestată în California: Ce ilegalitate a comis artista

09:10

Pentru viitorul an de model, clienții Volvo EX30 se pot aștepta la noi versiuni de motorizare entry-level, un design interior îmbunătățit și o ofertă extinsă Black Edition. EX30 va fi disponibil și cu funcția Vehicle-to-Load (V2L), care permite mașinii să funcționeze ca un powerbank și să alimenteze alte dispozitive și echipamente. În plus, viitoarele actualizări software vor introduce o experiență de utilizare mai intuitivă. O parte dintre aceste noutăți vor fi disponibile și pentru actualii proprietari EX30, gratuit, prin actualizări software over-the-air.