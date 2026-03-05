Ce rachete iraniene pot lovi ținte din Europa: „Ar putea ajunge în Bulgaria și România, unde se află instalații militare ale SUA, dar și în Ucraina și Moldova”

09:40

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că scandalul legat de presupusa amendă pentru un bilet de autobuz în Italia este „un fals” orchestrat pentru a distrage atenția de la problemele reale din Republica Moldova. Acesta a afirmat în cadrul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA că a solicitat oficial informații de la poliția italiană privind presupusul incident din 15 februarie, petrecut la Napoli, și spune că va face public răspunsul autorităților.