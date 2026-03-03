(video) PAS ar putea schimba legea, ca Herman von Hebel să devină membru la Vetting. Chiriac: Obiecții la dumnealui am auzit că ar bea ceai, cu gâturi mari

21:10

Comisia Europeană anunţă, după reuniunea Colegiului pentru Securitate, că are ca priorităţi, sprijinirea statelor membre şi protejarea cetăţenilor UE împotriva consecinţelor negative ale evenimentelor din Orientul Mijlociu. Comisia consolidează monitorizarea riscurilor de perturbare a transporturilor, în special în jurul Strâmtorii Ormuz şi al Mării Roşii şi urmăreşte îndeaproape evoluţiile privind preţurile şi aprovizionarea şi va convoca săptpmâna viitoare un Grup operativ pentru energie cu statele membre. De asemenea, menţine un nivel ridicat de vigilenţă şi o cooperare strânsă cu Europol şi statele membre privind eventualele riscuri la adresa securităţii interne, scrie digi24.ro.