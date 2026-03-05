„Cât l-a costat o apucătură homofobă.” Tânărul care l-a amenințat cu moartea pe Marin Pavlescu pentru că e gay, obligat de instanță să plătească 58 mii lei

08:10

Tensiunile continuă în Orientul Mijlociu în a patra zi de ostilități după atacul SUA-Israel asupra Iranului din weekend. Iranul vizează partenerii SUA din Golf, în ciuda avertismentului lansat de președintele Donald Trump, care a precizat luni seară că operațiunile militare împotriva Teheranului vor fi intensificate pentru a anihila capacitățile nucleare și balistice ale regimului. Pentagonul a confirmat moartea a șase soldați americani, iar conflictul s-a extins rapid: drone iraniene au vizat cartierul diplomatic din Riad, iar Iranul a declarat oficial închiderea Strâmtorii Ormuz, blocând o rută vitală pentru petrolul mondial. Armata israeliană a ordonat noi evacuări în Liban și continuă operațiunile militare intense în Beirut, în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis o „acțiune rapidă și decisivă”, scrie hotnews.ro.