„Vor crește prețurile la resursele energetice și la mărfuri.” Maia Sandu: Dacă războiul în Orientul Mijlociu continuă, problema va deveni mai mare

Președinta Maia Sandu consideră că, creșterea prețurilor la resursele energetice, dar și mărfuri este inevitabilă, în contextul confictului armat din Orientul Mijlociu. „Dacă războiul continuă, atunci problema va deveni mai mare, vom avea cantități, dar nu la fel de mari precum le-a furnizat piața până acum și prețurile desigur vor fi mai mari. Nu producem și asta este marea noastră problemă - suntem dependenți total de importuri”, a precizat șefa statului, la emisiunea Cabinetul din umbră de la Jurnal tv.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de UNIMEDIA