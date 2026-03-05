PORT MALL lansează microbuze și rute noi, gratuite pentru vizitatori
UNIMEDIA, 5 martie 2026 17:30
PORT MALL face un pas important pentru confortul clienților săi, lansând microbuze și rute noi, gratuite, care facilitează accesul rapid și comod către cel mai mare mall din țară.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
17:40
(stop cadru) Chicu către Grosu: Dați-ne textele pe care să le spunem noi, ca să fim siguri că facem ce vrea partidul # UNIMEDIA
Schimb tensionat de replici în plenul Parlamentul Republicii Moldova, în timpul dezbaterilor privind modificarea legislației pentru desemnarea unor membri ai comisiei de evaluare a judecătorilor. Deputatul Blocului Alternativa, Ion Chicu l-a acuzat pe colegul său, Igor Chiriac, că a fost trimis să prezinte un raport „rușinos” pe proiect. În acest timp președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a reproșat „tupeul”.
17:40
Cele 10 țări din Europa care au făcut un plan de forță majoră în caz de război. Anunțul vine din Suedia # UNIMEDIA
Zece state din nordul Europei au convenit să elaboreze planuri pentru o posibilă evacuare transfrontalieră a cetățenilor în cazul izbucnirii unui război sau al unei alte crize majore, scrie adevărul.ro.
17:40
Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a lansat un apel public către deputați și membrii Guvernului, propunând instituirea așa-numitelor „salarii ale solidarității sociale”.
Acum 30 minute
17:30
„Cât l-a costat o apucătură homofobă.” Tânărul care l-a amenințat cu moartea pe Marin Pavlescu pentru că e gay, obligat de instanță să plătească 58 mii lei # UNIMEDIA
Tânărul reținut la frontieră, în 2023, în baza unui dosar penal deschis după o plângere depusă de Marin Pavlescu, băiatul care a denunțat anterior că este hărțuit în armată pentru că are o altă orientare sexuală a fost obligat de instanță să plătească 21 de mii de lei cheltuieli de judecată, 10 de mii pentru daunele morale și 27 500 amendă statului. Despre aceasta a anunțat, pe rețele, activista Angelica Frolov, coordonatoarea de program a Centrului de Informații GENDERDOC-M.
17:30
PORT MALL face un pas important pentru confortul clienților săi, lansând microbuze și rute noi, gratuite, care facilitează accesul rapid și comod către cel mai mare mall din țară.
17:20
Parlamentul convoacă o nouă ședință plenară, cu 12 chestiuni pe ordinea de zi. Printre acestea - raportul de activitate a Centrului Național Anticorupție, dar și darea terenurilor Portului Giurgiulești în superficie până în 2075 - proiect aprobat doar ieri la Guvern. Urmărește ședința live, doar pe UNIMEDIA.
17:20
„Nu oferiți date personale și întrerupeți imediat apelul”: CNAS avertizează pensionarii despre o escrocherie care folosește numele instituției # UNIMEDIA
Casa Națională de Asigurări Sociale informează cetățenii că au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute telefonează beneficiarii de pensii, prezentându-se în mod fals drept angajați ai CNAS.
Acum o oră
17:10
Criza energetică ar putea escalada: Moscova ia în calcul suspendarea imediată a exporturilor de gaz către Europa. Mesajul lui Vladimir Putin # UNIMEDIA
Preşedintele rus Vladimir Putin a sugerat miercuri că ţara sa ar putea sista chiar acum livrările de gaze către Europa şi s-ar putea reorienta către pieţe mai promiţătoare, transmite Reuters. Avertismentul vine în condițiile în care Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol din Rusia pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile parlamentare din Ungaria, potrivit unor oficiali ai UE, scrie digi24.ro.
Ieri
08:40
(video) „Primărița nu a vrut să-i jure credință lui Bolea”. Vasile Costiuc, despre perchezițiile de la Durlești: Următorul scenariu va fi la Chișinău # UNIMEDIA
Deputatul Vasile Costiuc susține că reținerea conducerii orașului Durlești are o miză politică și face parte dintr-un scenariu mai amplu care ar putea viza și alte localități, inclusiv Chișinău. „Cum te duci și juri credință la PAS, toate dosarele se rezolvă și ești curat”, a spus parlamentarul la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
08:40
Energie economisită, facturi reduse: Măsuri de eficiență energetică adoptate de locuitorii Chișinăului pe timp de iarnă # UNIMEDIA
În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient”, echipa Keystone a discutat cu locuitorii municipiului Chișinău despre consumul de energie în perioada de iarnă și metodele de eficientizare aplicate în gospodărie. Întrebați despre costurile suportate, cetățenii au raportat cheltuieli care variază între 300 și 800 de lei, consumul ajungând, în unele cazuri, până la 1000–1200 kW pe sezonul rece.
08:30
Săgetătorii își schimbă viața, iar Leii stau în fața uei alegeri: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Alinierea planetelor aduce astăzi o energie vibrantă care va influența fiecare semn zodiacal într-un mod unic. Arhetipurile astrologice se trezesc, provocându-ne să ne explorăm adevăratul potențial.
08:20
Adunarea Experților din Iran l-a ales marți pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Ali Khamenei, ca viitor lider al Republicii Islamice, a anunțat marți publicația din exil Iran International. Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al ayatollahului, este considerat aliniat taberei conservatoare radicale din Iran, la fel ca tatăl lui, scrie publicația israeliană Ynet, potrivit hotnews.ro.
08:10
Alegeri fără surprize la USM: Otilia Dandara, mama unei foste deputate PAS, a câștigat fotoliul de rector # UNIMEDIA
Comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova și-a desemnat noul rector. În urma scrutinului organizat conform Regulamentului instituțional, Otilia Dandara a obținut cele mai multe voturi și urmează să preia conducerea instituției.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Planul lui Volodimir Zelenski pentru o aderare rapidă a Ucrainei la UE, respins de diplomații europeni: „Ar deschide cutia Pandorei” # UNIMEDIA
Ambiția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a obține un angajament clar pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până la 1 ianuarie 2027, chiar și cu drepturi limitate, stârnește rezerve serioase în rândul mai multor state membre. Diplomați europeni avertizează că o astfel de mișcare ar putea „deschide cutia Pandorei”, generând probleme politice și economice greu de gestionat, scrie adevarul.ro.
07:30
(video) Protest în fotbalul feminin: Naționala Iranului a refuzat să cânte imnul țării, înaintea meciului de deschidere din Cupa Asiei # UNIMEDIA
Naționala feminină de fotbal a Iranului a refuzat să cânte imnul țării înaintea meciului de deschidere din Cupa Asiei, într-un moment cu puternică încărcătură simbolică, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Jucătoarele au rămas în tăcere în timp ce imnul era difuzat pe stadionul din Australia, scrie digi24.ro.
07:20
În Republica Moldova vremea astăzi se anunță predominant stabilă, cu cer variabil și o probabilitate scăzută de precipitații, fără fenomene meteorologice extreme așteptate.
07:10
Panica elitelor din Golf: Gogații plătesc până la 350.000 de dolari pe avioane private pentru a părăsi regiunea # UNIMEDIA
Elitele înstărite care trăiesc în Dubai și Abu Dhabi au apelat frenetic la companii private de securitate pentru a găsi o rută de ieșire, după ce SUA și Israel au vizat Iranul în atacuri coordonate în weekend, scrie New York Post, potrivit adevarul.ro.
3 martie 2026
22:30
(video) PAS ar putea schimba legea, ca Herman von Hebel să devină membru la Vetting. Chiriac: Obiecții la dumnealui am auzit că ar bea ceai, cu gâturi mari # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar putea modifica legea pentru ca Herman von Hebel să devină membru în Comisia de evaluare a procurorilor (Vetting), cu majoritate simplă (51 de voturi). Deputatul Igor Chiriac a declarat că, deși au apărut anumite obiecții la candidatura acestuia, acestea nu pun în discuție statutul candidatului. „Vom identifica o soluție într-o perioadă foarte scurtă de timp și cred că până la o săptămână vom avea acest deznodământ și, probabil, chiar și noi numiri”, a menționat Chiriac în cadrul emisiunii „Rezoomat”.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
ANRE, cu ochii pe conflictul din Orientul Mijlociu: Care sunt efectele acestuia asupra pieței carburanților din Europa și Moldova # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) constată că evenimentele recente din zona Golfului Persic au generat un impact asupra cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, odată cu deschiderea burselor internaționale din data de 02 martie 2026.
11:40
(live) CSM, în ședință. Aureliu Postică, găsit vinovat de fals în declarații: „Sunt victima unei condamnări mediatice„. Mitrofan: Faceți declarații politice # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se întrunește în ședință. Pe ordinea de zi figurează 16 subiecte, printre care și cele cu privire la cererile de demisie ale unor judecători. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:20
(video) „Are stres când mă vede”. Vasile Costiuc, despre relația cu Igor Grosu, dincolo de camere: Eu îi spun bună ziua și el merge ca... # UNIMEDIA
Deputatul Vasile Costiuc a comentat relația sa cu speakerul Igor Grosu, în afara camerelor de filmat, afirmând că între ei nu există dialog, iar șeful Legislativului ar evita interacțiunile directe. „Ăsta nu vorbește. El are în stres când mă vede. Are tic nervos. Pe cuvânt. Eu îi spun bună ziua și el merge ca...” a declarat parlamentarul la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
11:20
(foto) Primele reacții după ce s-a spus că regizorul Quentin Tarantino ar fi murit în Israel: „E viu și nevătămat” # UNIMEDIA
Un nou val de dezinformări a luat cu asalt rețelele sociale la începutul săptămânii, după ce pe platforma X au apărut mesaje care anunțau moartea regizorului american Quentin Tarantino într-un presupus atac cu rachetă al Iranului în Israel, scrie Libertatea.
11:00
(live) CSM, în ședință: Magistrații Ecaterina și Ion Chirtoacă, în fața plenului. Consiliul le-a respins cererile # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se întrunește în ședință. Pe ordinea de zi figurează 16 subiecte, printre care și cele cu privire la cererile de demisie ale unor judecători. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:00
(foto) Chișinăul, în plin proces de reparație a străzilor: Vezi unde au loc lucrări astăzi # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău anunță că lucrările de reparație a carosabilului au fost reluate în această dimineață, în mai multe sectoare ale capitalei. Peste 30 de echipe specializate și sute de muncitori intervin pentru plombarea porțiunilor de drum degradate. Vezi mai jos adresele unde se desfășoară lucrările.
11:00
Tensiuni între Londra și Nicosia după ce o dronă a lovit baza militară de la Akrotiri. Ciprul amenință cu renegocierea acordului # UNIMEDIA
Guvernul Ciprului a criticat Regatul Unit după un atac cu dronă asupra bazei aeriene britanice de la Akrotiri, incident care a determinat evacuarea locuitorilor din zonă și a alimentat tensiunile diplomatice dintre cele două părți, scrie politico.eu, citat de adevarul.ro.
11:00
„Atacurile cu rachete și drone continuă, iar spațiul aerian - închis în mai multe state.” Unde pot cere ajutor moldovenii prinși în războiul din Orientul Mijlociu # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează, în această dimineață, că situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne complexă. În mai multe state din regiune continuă atacurile cu rachete și drone, iar spațiul aerian este închis, parțial reluat sau afectat.
10:40
Inflaţia în zona euro ar putea creşte dacă războiul din Iran se prelungeşte: Avertismentul unui oficial BCE # UNIMEDIA
Un război prelungit în Orientul Mijlociu ar putea provoca o creştere substanţială a inflaţiei în zona euro şi ar putea reduce creşterea economică, a declarat economistul-şef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, într-un interviu publicat marţi în Financial Times, citat de Reuters, scrie digi24.ro.
10:30
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 3 martie 2026 într-un birou al Ministerul Sănătății al Republicii Moldova din Chișinău, după ce un calculator a luat foc, iar etajul a fost inundat cu fum. Pompierii au intervenit conform nivelului sporit de alertă, însă flăcările au fost lichidate rapid, fără victime.
10:20
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos. # UNIMEDIA
Mastercard lansează în Republica Moldova o nouă campanie promoțională dedicată utilizatorilor de carduri Mastercard, oferindu-le posibilitatea de a primi 10% cashback pentru achizițiile de bilete Wizz Air. Campania se desfășoară în perioada 1 martie – 30 aprilie 2026 și este disponibilă pentru utilizatorii care își înregistrează cardul pe platforma priceless.com și achiziționează bilete utilizând cardul înregistrat.
10:20
Ultima oră! Trei judecători și-au dat demisia, după anunțul Comisiei Vetting că vor fi supuși evaluării. # UNIMEDIA
Trei magistrați de la Judecătoria Chișinău și-au dat demisia, după anunțul Comisiei Vetting că vor fi supuși evaluării. Cererile acestora depuse au fost acceptate de CSM, în ședința de astăzi.
10:10
(live) CSM, în ședință: Consiliul a aprobat cererile de demisie a trei judecători. Magistrații Ecaterina și Ion Chirtoacă, în fața plenului # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se întrunește în ședință. Pe ordinea de zi figurează 16 subiecte, printre care și cele cu privire la cererile de demisie ale unor judecători. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:00
(live) CSM, în ședință: Plenul Consiliului a aprobat cererile de demisie a trei judecători # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se întrunește în ședință. Pe ordinea de zi figurează 16 subiecte, printre care și cele cu privire la cererile de demisie ale unor judecători. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:00
Primărița de Durlești, Eleonora Șaran, arestată în dosarul delapidărilor: Dacă nu ești în partidul de guvernământ, ești vulnerabil # UNIMEDIA
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, a făcut primele declarații după reținerea sa de către CNA într-un dosar de delapidare a terenurilor publice. Șaran a acuzat autoritățile că aplică măsuri abuzive, menționând că aceste acțiuni transmit un mesaj clar: „Dacă nu ești în partidul de guvernământ, ești vulnerabil”. Ea a subliniat că reținerea simultană a conducerii locale a paralizat activitatea administrației publice.
09:50
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se întrunește în ședință. Pe ordinea de zi figurează 16 subiecte, printre care și cele cu privire la cererile de demisie ale unor judecători. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
09:40
(video) „M-a pupat Dumnezeu într-o ureche și le-am uitat într-un buzunar”. Costiuc, despre scandalul biletului din Italia: Un fals de toată splendoarea, discutat 4 zile # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că scandalul legat de presupusa amendă pentru un bilet de autobuz în Italia este „un fals” orchestrat pentru a distrage atenția de la problemele reale din Republica Moldova. Acesta a afirmat în cadrul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA că a solicitat oficial informații de la poliția italiană privind presupusul incident din 15 februarie, petrecut la Napoli, și spune că va face public răspunsul autorităților.
09:40
Gărzile Revoluţionare iraniene au închis Strâmtoarea Ormuz: „Incendiem orice navă care vrea să treacă” # UNIMEDIA
Comandantul Gărzilor Revoluţionare iraniene a anunţat că strâmtoarea Ormuz este închisă traficului maritim şi că Iranul va incendia orice navă care încearcă să treacă pe acolo, scrie presa română.
09:20
Fuga de război dejucată la vamă: Un ucrainean de 30 de ani, prins încercând să intre în Moldova deghizat într-o pensionară. Ce l-a dat de gol # UNIMEDIA
Un bărbat ucrainean de 30 de ani, aflat în vârstă de încorporare, a încercat să treacă ilegal în Republica Moldova, deghizându-se într-o femeie de 72 de ani. Tentativa sa a fost rapid dejucată de grănicerii care au reușit să-l identifice și să-l oprească, scrie Ukrainska Pravda.
09:10
Tratatul de la San Stefano și răscoalele țărănești din 1907 au marcat transformări semnificative în istoria României și a regiunii.
09:10
Pentru viitorul an de model, clienții Volvo EX30 se pot aștepta la noi versiuni de motorizare entry-level, un design interior îmbunătățit și o ofertă extinsă Black Edition. EX30 va fi disponibil și cu funcția Vehicle-to-Load (V2L), care permite mașinii să funcționeze ca un powerbank și să alimenteze alte dispozitive și echipamente. În plus, viitoarele actualizări software vor introduce o experiență de utilizare mai intuitivă. O parte dintre aceste noutăți vor fi disponibile și pentru actualii proprietari EX30, gratuit, prin actualizări software over-the-air.
09:10
„Războaiele pot fi purtate la nesfârșit”. Mesajul dur al lui Trump care zguduie Orientul Mijlociu: „Avem o rezervă nelimitată de arme” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a declarat marți dimineață că Statele Unite, dispun de o „rezervă nelimitată” de arme și că stocurile de muniție nu au fost niciodată mai consistente, scrie adevărul.ro.
09:00
(video) Dodon, despre protestele cu facturi și speculațiile că ar fi fake: Le-o dau pe a mea cu 10 mii la gaz pentru februarie, iar dacă e falsă, să spună să nu o achităm # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, Igor Dodon, a reacționat la speculațiile privind facturile „fake” aduse la proteste. În cadrul unei emisiuni de la TVC21, Dodon a afirmat că a primit o factură de 10.000 de lei pentru gazul consumat în februarie și a provocat autoritățile să spună public, în cazul în care aceasta este falsă, să nu fie achitată.
08:50
(video) Dodon, despre protestele cu facturi și speculațiile că ar fi false: Le-o dau pe a mea cu 10 mii la gaz pentru februarie, iar dacă e falsă, să spună să nu o achităm # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, Igor Dodon, a reacționat la speculațiile privind facturile „fake” aduse la proteste. În cadrul unei emisiuni de la TVC21, Dodon a afirmat că a primit o factură de 10.000 de lei pentru gazul consumat în februarie și a provocat autoritățile să spună public, în cazul în care aceasta este falsă, să nu fie achitată.
08:30
Săgetătorii renunță la atașamentele inutile, iar Gemenii vor întâmpina dificultăți: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi ne îndeamnă să ne reevaluăm prioritățile și să ne aliniem acțiunile cu adevăratele noastre dorințe. Fiecare semn zodiacal va resimți această influență într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va răspunde provocărilor. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate care să vă ghideze în această călătorie astrală.
08:10
Continuă răzbunarea Iranului pe aliații SUA din Golf: Două drone iraniene au atacat marți ambasada americană din Arabia Saudită # UNIMEDIA
Tensiunile continuă în Orientul Mijlociu în a patra zi de ostilități după atacul SUA-Israel asupra Iranului din weekend. Iranul vizează partenerii SUA din Golf, în ciuda avertismentului lansat de președintele Donald Trump, care a precizat luni seară că operațiunile militare împotriva Teheranului vor fi intensificate pentru a anihila capacitățile nucleare și balistice ale regimului. Pentagonul a confirmat moartea a șase soldați americani, iar conflictul s-a extins rapid: drone iraniene au vizat cartierul diplomatic din Riad, iar Iranul a declarat oficial închiderea Strâmtorii Ormuz, blocând o rută vitală pentru petrolul mondial. Armata israeliană a ordonat noi evacuări în Liban și continuă operațiunile militare intense în Beirut, în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis o „acțiune rapidă și decisivă”, scrie hotnews.ro.
08:00
(video) Costiuc are aproape 100 de procese de judecată: „35 sunt definitive deja. Buzu și Canațui au achitat câte 20 mii lei. Și Grosu urmează” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a comentat amenda de 3.000 de lei primită de la Poliție, ca urmare a plângerii depuse de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și a vorbit deschis despre procesele în care este implicat. „Începând de la Canațui de la Leova și terminând cu Alexei Buzu, toți au plătit după ce au pierdut în instanță. Am 35 de procese definitive și 60+ în derulare”, a declarat acesta în cadrul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA.
07:50
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Statele Unite își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” 14 țări din Orientul Mijlociu # UNIMEDIA
Statele Unite le-au cerut luni cetăţenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu „să plece imediat” din regiune cu zboruri comerciale din cauza riscurilor asociate războiului împotriva Iranului, notează AFP, citat de digi24.ro.
07:30
Emiratele Arabe Unite și Qatar încearcă să-l convingă pe Trump să încheie războiul mai repede: De ce se tem țările arabe # UNIMEDIA
Emiratele Arabe Unite și Qatarul lucrează pentru a mobiliza aliați care să-l convingă pe președintele SUA, Donald Trump, să aducă rapid la final operațiunea militară împotriva Iranului, relatează Bloomberg, citat de antena3.ro.
07:20
Astăzi, vremea în Republica Moldova va fi variabilă, cu condiții meteorologice care se schimbă pe parcursul zilei, cerul fiind predominant noros, dar cu intervale de claritate și probabilitate redusă de precipitații.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.