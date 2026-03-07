Tragedie la Bălți: Un adolescent de 15 ani a fost găsit fără suflare
Realitatea.md, 7 martie 2026 18:20
Un adolescent de 15 ani a fost găsit fără suflare la Bălți. Corpul neînsuflețit zăcea într-o clădire nefinalizată din apropierea parcului „Selecția”. Preliminar, minorul și-ar fi pus capăt zilelor, notează nordinfo.md. Conform sursei citate, oamenii legii au inițiat o anchetă, pentru a stabili circumstanțele în care a survenit decesul. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Tragedie la Bălți: Un adolescent de 15 ani a fost găsit fără suflare apare prima dată în Realitatea.md.
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:10
Biroul Național de Statistică: Circa 32.000 locuri de muncă erau vacante în Moldova la sfârșitul lui 2025 # Realitatea.md
Circa 32.000 de locuri de muncă vacante în Moldova au fost înregistrate la sfârșitul anului 2025, conform datelor Biroului Național de Statistică. Cele mai multe posturi disponibile au fost raportate în administrația publică și apărare, în sectorul sănătății, precum și în domeniul învățământului. În domeniul administrației publice și apărării erau disponibile la sfârșitul anului trecut […] Articolul Biroul Național de Statistică: Circa 32.000 locuri de muncă erau vacante în Moldova la sfârșitul lui 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
17:30
VIDEO Dragoste, flori, apreciere și… ce le vor cere. Cadourile pe care le pregătesc unii deputați de 8 martie femeilor # Realitatea.md
Deputații se pregătesc să își surprindă soțiile, mamele, fiicele, surorile și alte femei importante din viața lor cu flori, apreciere, dragoste și cadourile pe care le vor cere acestea. Realitatea a reușit să discute cu câțiva dintre aleșii poporului și să afle ce planuri au pentru 8 martie și ce mesaje le doresc doamnelor, domnișoarelor […] Articolul VIDEO Dragoste, flori, apreciere și… ce le vor cere. Cadourile pe care le pregătesc unii deputați de 8 martie femeilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Datele despre venituri și cheltuieli, ascunse în stânga Nistrului. Economia regiunii transnistrene se prăbușește # Realitatea.md
Modelul economic al regiunii din stânga Nistrului se confruntă cu dificultăți tot mai mari, iar situația bugetară indică probleme structurale serioase. Concluzia aparține expertului în politici economice de la IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță. Potrivit economistului, între cele două maluri ale Nistru există diferențe majore în ceea ce privește structura bugetară, veniturile și cheltuielile publice. Pe […] Articolul Datele despre venituri și cheltuieli, ascunse în stânga Nistrului. Economia regiunii transnistrene se prăbușește apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
16:40
Motorina riscă să dispară din stații! Economistul Iurie Rija avertizează despre o criză iminentă în Moldova # Realitatea.md
Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o criză a motorinei dacă mecanismul actual de stabilire a prețurilor nu este adaptat la volatilitatea piețelor internaționale. Economistul Iurie Rija avertizează că formula utilizată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), bazată pe media cotațiilor din ultimele 14 zile, nu mai reflectă realitatea pieței în condițiile șocurilor […] Articolul Motorina riscă să dispară din stații! Economistul Iurie Rija avertizează despre o criză iminentă în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Ați pregătit banii? Tarabele din piețe – doldora de flori în ajun de 8 martie. Cât costă buchetele # Realitatea.md
Odată cu venirea primăverii, la tarabele din piețele Capitalei este scoasă o varietate de flori de sezon. Cumpărătorii pot alege din numeroase opțiuni, ce le este pe plac și corespunde bugetului. Cele mai căutate sunt lalelele. O floare costă între 20 și 30 de lei firul. Crizantemele, de regulă disponibile în nuanțe de galben, alb, […] Articolul Ați pregătit banii? Tarabele din piețe – doldora de flori în ajun de 8 martie. Cât costă buchetele apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Întărește forțele sau face rotație? Trump mai trimite un portavion american în Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Marina militară a Statelor Unite se pregătește să desfășoare să trimită al treilea portavion în Orientul Mijlociu, în apropierea Iranului. Este vorba despre nava George H. W. Bush, care ar urma să fie dislocată în următoarele săptămâni în regiune. Marinarii și grupul de atac și-au încheiat joi antrenamentul premergător desfășurării, conform Antena3. Portavionul și vasele […] Articolul Întărește forțele sau face rotație? Trump mai trimite un portavion american în Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Statistică în ajun de 8 martie: Parlamentul anunță câte deputate și câte femei angajate în Secretariat are # Realitatea.md
În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr a fost înregistrat și în componența precedentă a Legislativului, fiind un nivel-record al reprezentării doamnelor în for. Cele mai multe femei deputate sunt în fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 24, socialiștii au 6 deputate, Alternativa – 4, comuniștii – […] Articolul Statistică în ajun de 8 martie: Parlamentul anunță câte deputate și câte femei angajate în Secretariat are apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Putin atacă hibrid Ungaria?! A trimis la Orban echipa care a sabotat alegerile din Moldova # Realitatea.md
Vladimir Putin ar fi ordonat unui grup de strategi politici și serviciilor militare ruse de informații să se implice în alegerile parlamentare din Ungaria, care au loc aprilie. Kremlinul ar dori astfel să se asigure că actualul premier Viktor Orban va câștiga scrutinul. O investigație a publicației VSquare, care colaborează cu serviciile de securitate europene, […] Articolul Putin atacă hibrid Ungaria?! A trimis la Orban echipa care a sabotat alegerile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
14:40
În februarie 2026, încrederea rușilor în Vladimir Putin a coborât la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Conform unui sondaj realizat de Centrul rus de Cercetare a Opiniei publice, doar 32,1% dintre respondenți l-au menționat pe Putin atunci când au fost întrebați în cui ar acorda încredere să se ocupe de […] Articolul Ratingul lui Putin se prăbușește. Tot mai puțini ruși au încredere în el apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Ambasadorul Roitman: Circa 1000 de alerte privind adăpostirea antirachetă au răsunat în Israel timp de o săptămână # Realitatea.md
Circa 1000 de alerte privind adăpostirea antirachetă au răsunat în Israel timp de o săptămână, susține ambasadorul Moldovei Alexandr Roitman. Diplomatul estimează că asta ar însemna circa 140 de sirene pe zi. „O mică statistică. Războiul durează o săptămână, de atunci au fost 1000 de alerte de adăpostire. Reiese circa 140 de alarme pe zi […] Articolul Ambasadorul Roitman: Circa 1000 de alerte privind adăpostirea antirachetă au răsunat în Israel timp de o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Ex-prezentatoare din Rusia, escortă în Dubai, face 2000 € pe oră. Cererea s-a mărit de 5 ori de la începutul războiului # Realitatea.md
Fosta prezentatoare TV din Rusia Anna Mukutsa, devenită escortă în Dubai, afirmă că câștigă peste 2000 de euro pe oră de la începutul războiului. Femeia susține că solicitarea pentru serviciile sale a crescut de 5 ori după începutul războiului. Mukutsa a locuit anterior la Vladisvostok, Rusia, apoi s-a mutat în Dubai. Ea a relatat într-un […] Articolul Ex-prezentatoare din Rusia, escortă în Dubai, face 2000 € pe oră. Cererea s-a mărit de 5 ori de la începutul războiului apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Serviciul Fiscal avertizează florarii: Declarați corect veniturile și eliberați bon de casă # Realitatea.md
În ajun de 8 martie, florăriile sunt avertizate să respecte legislația și să elibereze bonul de casă. Serviciul Fiscal atenționează că, acte care atestă plata efectuată, altele decât bonurile de casă, documentele fiscale sau bonurile de plată, nu constituie document confirmarea cumpărării unui produs sau prestării serviciului. Conform responsabililor, documente necorespunzătoare pot fi considerate bonuri […] Articolul Serviciul Fiscal avertizează florarii: Declarați corect veniturile și eliberați bon de casă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
12:20
Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei, lansare în noaptea de vineri spre sâmbătă. Președinta a calificat aceste acțiuni drept „crime de război”. De asemenea, oficiala a menționat că întreaga comunitate internațională trebuie să rămână concentrată pe situația din Ucraina. În opinia sa, actualmente nu este oportună ezitarea. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Maia Sandu condamnă atacurile rusești contra Ucrainei: Sunt crime de război apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Moldova este eligibilă pentru programul Europa Creativă. Valoarea maximă a granturilor și condițiile # Realitatea.md
Începând cu ianuarie 2026, Moldova a devenit membri a programului „Europa Creativă”. Drept urmare, țara noastră este eligibilă să participe la concursul de granturi. Apelul de aplicare pentru Proiecte de cooperare europeană a fost lansat la începutul lunii martie. Bugetul total aloca de UE depășește 60 de milioane de euro, iar valoarea granturilor va oscila […] Articolul Moldova este eligibilă pentru programul Europa Creativă. Valoarea maximă a granturilor și condițiile apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Slusari revine în „Forța Fermierilor”? „Am primit oferta, dar am nevoie de ceva timp pentru documentare” # Realitatea.md
Alexandr Slusari ar putea reveni în Asociația „Forța Fermierilor”. Fostul deputat afirmă că a primit oferta, dar are nevoie de timp ca să se documenteze. Conform lui, la Adunarea Generală a fost deja ales un nou Consiliu și un nou președinte. În același timp, Slusari recunoaște că timp de doi ani nu a fost prea implicat […] Articolul Slusari revine în „Forța Fermierilor”? „Am primit oferta, dar am nevoie de ceva timp pentru documentare” apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Incendiu puternic în sectorul Buiucani al Capitalei. Cinci echipaje de pompieri au luptat cu flăcările # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit vineri seara, în sectorul Buiucani al Capitalei. Arderea s-a produs într-o casă amplasată pe strada Eugen Coca. Liliana Pușcașu, ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), a comunicat pentru Realitatea că a luat foc o clădire părăsită. Martorii au observat fum și flăcări și au solicitat […] Articolul VIDEO Incendiu puternic în sectorul Buiucani al Capitalei. Cinci echipaje de pompieri au luptat cu flăcările apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
10:40
Războiul din Orientul Mijlociu: O dronă a lovit aeroportul din Dubai. Președintele Iranului adresează scuze vecinilor # Realitatea.md
O dronă a lovit Aeroportul Internațional Dubai. Incidentul are loc la mai puțin de o oră după ce președintele iranian Masoud Pezeshkian a adresat scuze țărilor vecine pentru atacurile asupra lor. Deocamdată nu există informații despre pagube, potrivit Times of Israel. Din imaginile apărute pe rețelele de socializare se observă explozia produsă după ce drona […] Articolul Războiul din Orientul Mijlociu: O dronă a lovit aeroportul din Dubai. Președintele Iranului adresează scuze vecinilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Atac masiv asupra Ucrainei: 7 oameni, inclusiv 2 copii, au fost uciși după ce rușii au lansat sute de drone și rachete # Realitatea.md
Rusia a atacat masiv Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă. Cel puțin 7 oameni au fost uciși, conform Ukrainska Pravda, iar alții 10 – răniți. Printre victime se numără mai mulți copii, doi dintre care au murit. Salvatorii continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături în mai multe regiuni ale Ucrainei, printre care Harkov și […] Articolul Atac masiv asupra Ucrainei: 7 oameni, inclusiv 2 copii, au fost uciși după ce rușii au lansat sute de drone și rachete apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Weekendul aduce cer senin și temperaturi generoase. Precipitații nu se prevăd, iar termometrele vor arăta până la +13 grade Celsius ziua. Minimele nocturne vor oscila între -4 și +1 grad. Pe 7 martie se prevăd între +6 și +11 grade Celsius în perioada zile, conform prognozelor meteorologilor. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Soarele sărută Moldova! Weekendul ne aduce cer senin și temperaturi generoase apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:10
Prețul petrolului a depășit 90 $ pe baril și continuă să crească, cea mai mare creștere de la începutul pandemiei # Realitatea.md
Prețul petrolului european a crescut violent vineri seară, depășind 90 de dolari pe baril, cel mai mare nivel din ultimii aproape doi ani. De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, cotația țițeiului a crescut cu 27%, din care circa 10% în ultimele cinci ore. Țările producătoare din Golf încep să-și oprească sondele, în condițiile în […] Articolul Prețul petrolului a depășit 90 $ pe baril și continuă să crească, cea mai mare creștere de la începutul pandemiei apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Buncărele apocalipsei din SUA. Unde s-ar refugia Trump dacă izbucnește un război nuclear # Realitatea.md
Pe fondul temerilor tot mai mari privind o posibilă escaladare nucleară globală, planurile de urgență ale guvernului american arată cum ar putea funcționa conducerea Statelor Unite chiar și în scenariul extrem al unui război nuclear, scrie adevărul.ro. Potrivit acestor planuri, președintele Donald Trump ar putea fi evacuat către una dintre bazele ultrasecrete ale guvernului federal, […] Articolul Buncărele apocalipsei din SUA. Unde s-ar refugia Trump dacă izbucnește un război nuclear apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Ministrul Mediului: Cei implicați în tăierile ilegale de la Ghidighici nu se vor întoarce și vor răspunde justiției # Realitatea.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că persoanele implicate în cazul tăierilor ilegale de arbori de la Ocolul Silvic Ghidighici nu vor reveni în funcții atât timp cât el se află în fruntea ministerului. Oficialul a subliniat că, în urma reformei pe care intenționează să o propună în perioada următoare, Întreprinderea Silvică Chișinău nu va […] Articolul Ministrul Mediului: Cei implicați în tăierile ilegale de la Ghidighici nu se vor întoarce și vor răspunde justiției apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Islanda vrea să organizeze un referendum, în 29 august, privind reluarea negocierilor de aderare la UE # Realitatea.md
Islanda ar putea organiza un referendum pe 29 august pentru a decide dacă va relua negocierile de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat vineri, 6 martie curent, guvernul de la Reykjavik, relatează libertatea.ro. Procesul de aderare al Islandei a început în 2009, după criza financiară care a lovit grav țara. Negocierile au avut loc între […] Articolul Islanda vrea să organizeze un referendum, în 29 august, privind reluarea negocierilor de aderare la UE apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Scumpiri inevitabile la carburanți și provocări pe piața energiei: explicațiile expertului Victor Parlicov # Realitatea.md
Expertul în energetică, Victor Parlicov, afirmă că majorarea prețurilor la carburanți este inevitabilă, iar populația va fi nevoită să se adapteze la noile realități de pe piața energetică. Declarațiile au fost făcute pentru Realitatea TV. Potrivit lui Parlicov, Republica Moldova nu poate influența evoluțiile de pe piețele internaționale ale petrolului, motiv pentru care creșterea prețurilor […] Articolul Scumpiri inevitabile la carburanți și provocări pe piața energiei: explicațiile expertului Victor Parlicov apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Iranul amână numirea succesorului lui Ali Khamenei, din cauza amenințărilor că va fi „o țintă pentru eliminare” # Realitatea.md
Iranul amână numirea unui succesor al fostului ayatollah Ali Khamenei, liderul suprem ucis în atacurile americane și israeliene asupra Iranului, din motive de securitate, deoarece Israelul a afirmat că „îl va viza pe oricine va fi numit în funcție”, în timp ce președintele Donald Trump și-a afirmat dorința de a influența selecția, scrie adevărul.ro. Potrivit […] Articolul Iranul amână numirea succesorului lui Ali Khamenei, din cauza amenințărilor că va fi „o țintă pentru eliminare” apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Activitatea Bacului Molovata a fost reluată, însă gheața de pe râu poate afecta programul de circulație # Realitatea.md
Activitatea bacului „Molovata” a fost reluată, iar circulația se desfășoară conform programului obișnuit. Anunțul a fost făcut de Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata”. „Totuși, din cauza gheții de pe râu, pot apărea devieri sau întârzieri în programul de circulație până la topirea completă a gheții. Echipa noastră monitorizează constant situația pentru a asigura siguranța și […] Articolul Activitatea Bacului Molovata a fost reluată, însă gheața de pe râu poate afecta programul de circulație apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Președinta Parlamentului azer, invitată să viziteze Chișinăul. Popșoi i-a adresat salutări de la Grosu # Realitatea.md
Președinta Parlamentului azer a fost invitată să viziteze Chișinăul. Ministrul de Externe al Moldovei Mihai Popșoi a discutat cu speakerul de la Baku, Sahida Gafarova, în cadrul vizitei sale oficiale în Azerbaidjan. Șeful diplomației Republicii Moldova i-a adresat oficialei salutări de la Igor Grosu. Vicepremierul moldovean a menționat nivelul bun al relațiilor bilaterale, „reflectat și […] Articolul Președinta Parlamentului azer, invitată să viziteze Chișinăul. Popșoi i-a adresat salutări de la Grosu apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Reforma administrativă: Guvernul anunță că peste 3700 de aleși locali au participat la consultări # Realitatea.md
În 29 de raioane ale Republicii Moldova și în municipiul Bălți au avut loc consultări privind reforma administrației publice locale, în perioada 9 februarie – 6 martie. La discuții au participat peste 3700 de aleși locali și cetățeni În această săptămână, ședințe privind consultarea s-au desfășurat la Leova, Fălești, Ungheni și Bălți. Dialogul are scopul să […] Articolul Reforma administrativă: Guvernul anunță că peste 3700 de aleși locali au participat la consultări apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Energia electrică s-ar putea ieftini pentru consumatorii casnici. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat proiectele de hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice către consumatorii finali. Astfel, ANRE propune un tarif de 3,50 lei la energia electrică livrată de Premier Energy, cu 9 bani mai mic decât cel actual. Acum […] Articolul Lumina s-ar putea ieftini! Tarifele propuse de ANRE apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
18:30
Deputații sunt îngrijorați! Proiectul unei declarații care să condamne războiul din Iran, înregistrat în Parlament # Realitatea.md
Proiectul unei declarații care să condamne războiul din Iran a fost înregistrat în Parlament. Inițiativa aparține deputaților din PSRM Vlad Bătrîncea, Grigore Novac, Marcel Cenușă, Andrian Adrian Lebedinschi, Ala Ursu-Antoci, și Vladimir Odnostalco. Documentul a fost publicat pe pagina web a Parlamentului pe 5 martie 2026. Autorii proiectului se declară îngrijorați de „escaladarea periculoasă din […] Articolul Deputații sunt îngrijorați! Proiectul unei declarații care să condamne războiul din Iran, înregistrat în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Mezelurile sunt nelipsite de pe masa moldovenilor. În medie, un locuitor al țării noastre consumă anual aproximativ 65 de kilograme de carne. Dar cât de sănătoase sunt, de fapt, aceste produse și cum putem alege corect salamul atunci când pofta e mai mare decât grija pentru sănătate? Aproximativ o cincime din moldoveni nu își pot […] Articolul Preț, ingrediente și recomandări. Totul despre mezelurile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Poșta Moldovei lansează mărci poștale dedicate artei tradiționale a porților din lemn # Realitatea.md
„Poșta Moldovei” a pus astăzi în circulație o nouă serie de mărci poștale dedicată uneia dintre cele mai vechi tradiții meșteșugărești din Moldova, prelucrarea artistică a lemnului. Seria poartă numele „Artizanat. Prelucrarea artistică a lemnului. Porți”. Cele trei mărci poștale redau frumusețea ornamentelor sculptate în lemn, un meșteșug în care fiecare model avea, în tradiția […] Articolul Poșta Moldovei lansează mărci poștale dedicate artei tradiționale a porților din lemn apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
ONG-urile din Justiție: Nu există vreun blocaj al Comisiilor de evaluare, care să justifice modificarea fulger a legii # Realitatea.md
Organizațiile non-guvernamentale din Justiție afirmă că nu există vreun blocaj, care să justifice modificarea fulminantă a legii, pentru numi membrii comisiilor de evaluare. „Reforma justiției, inclusiv procesul de vetting, este una dintre cele mai importante reforme structurale ale Republicii Moldova. Credibilitatea acesteia depinde nu doar de rezultate, ci și de modul în care sunt adoptate […] Articolul ONG-urile din Justiție: Nu există vreun blocaj al Comisiilor de evaluare, care să justifice modificarea fulger a legii apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Controale în țară: 56 de șoferi amendați și 110 procese-verbale întocmite pentru diverse încălcări # Realitatea.md
În perioada 26 februarie – 5 martie 2026, inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), au desfășurat acțiuni de monitorizare și control pe întreg teritoriul țării, în urma unor petiții și sesizări din partea cetățenilor, care au semnalat nerespectarea cadrului legal de către unii operatori de transport […] Articolul Controale în țară: 56 de șoferi amendați și 110 procese-verbale întocmite pentru diverse încălcări apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Poliția română anchetează doi tineri acuzați că au obligat o fată de 13 ani să se prostitueze # Realitatea.md
Trei persoane, dintre care doi adolescenți de 16 ani, au fost reținute după ce ar fi obligat o fată de 13 ani să se prostitueze, conform anchetatorilor. Incidentul a avut loc în februarie 2026 și a fost descoperit în urma unei investigații, transmite MediaFax. Suspecții au folosit o aplicație de mesagerie online pentru a racola […] Articolul Poliția română anchetează doi tineri acuzați că au obligat o fată de 13 ani să se prostitueze apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Portavionul american Charles de Gaulle a ajuns în Mediterană. Macron oferă asigurări că are rol defensiv # Realitatea.md
Portavionul Charles de Gaulle, trimis de Franța în Orientul Mijlociu, a trecut strâmtoarea Gibraltar și a intrat în Marea Mediterană. Nava militară era desfășurată în nordul Europei, în cadrul unei misiuni a NATO, când Emmanuel Macron a anunțat trimiterea corăbiei către Orientul Mijlociu. Nava este desfășurată în zona conflictului pentru a proteja cetățenii francezi și […] Articolul Portavionul american Charles de Gaulle a ajuns în Mediterană. Macron oferă asigurări că are rol defensiv apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Valeriu Mija, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe, a avut o întrevedere la Chișinău cu Olexandr Mischenko, viceministrul afacerilor externe al Ucraina, aflat într-o vizită în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat evoluțiile recente de securitate la nivel regional și internațional, în contextul situației din Ucraina și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. […] Articolul Oficial ucrainean, în vizită la Chișinău: S-a discutat despre securitatea regională apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Premieră în memoria familiei Burghiu: scrisorile de dragoste dintre o soprană și soțul ei, transformate în spectacol # Realitatea.md
La Chișinău va avea loc premiera spectacolului „Scrisori din Milano”, un eveniment cultural dedicat memoriei sopranei Svetlana Burghiu și a scriitorului, scenaristului și regizorului Iacob Burghiu. Manifestarea este organizată în contextul festivalului Mărțișor și al Zilei Internaționale a Femeii. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Belarus din Republica Moldova, în colaborare cu Agenția Relații Interetnice […] Articolul Premieră în memoria familiei Burghiu: scrisorile de dragoste dintre o soprană și soțul ei, transformate în spectacol apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Un zbor de evacuare cu 127 de cetățeni români la bord, printre care 95 de minori și grupuri de școlari din județele Neamț, Suceava și Vrancea, a decolat vineri, 6 martie, din Muscat, Sultanatul Oman, cu destinația București, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al României, citat de HotNews. Operațiunea de evacuare a fost organizată de […] Articolul 127 de cetățeni români evacuați din Orientul Mijlociu au aterizat la București apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Câteva exerciții de tragere pe an sunt insuficiente. Șeful IP Bălți: Polițiștii au nevoie de mai multe antrenamente # Realitatea.md
Polițiștii din municipiul Bălți au nevoie de mai multe antrenamente de tragere, întrucât câteva exerciții pe an fiind insuficiente pentru a menține un nivel optim de pregătire. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului de Poliție Bălți, Ion Volontir, în cadrul emisiunii NordNews LIVE, difuzată marți, 3 martie. Volontir a adăugat că este nevoie și […] Articolul Câteva exerciții de tragere pe an sunt insuficiente. Șeful IP Bălți: Polițiștii au nevoie de mai multe antrenamente apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
UE suspendă regimul fără vize pentru oficialii georgieni care dețin pașapoarte diplomatice și de serviciu # Realitatea.md
Comisia Europeană a anunțat că suspendă, începând de astăzi, 6 martie, regimul de călătorii fără viză pentru titularii de pașapoarte diplomatice, de serviciu și oficiale georgiene. Astfel, persoanele care dețin aceste tipuri de documente vor trebui, de acum înainte, să obțină viză pentru a intra în spațiul Schengen atunci când călătoresc în scopuri oficiale. Potrivit […] Articolul UE suspendă regimul fără vize pentru oficialii georgieni care dețin pașapoarte diplomatice și de serviciu apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Cum pot comunitățile utiliza eficient energia și face economii pe timp de iarnă și vară? # Realitatea.md
Eficiența energetică nu este doar un concept tehnic, ci un stil de viață care începe cu alegerile noastre de zi cu zi. Indiferent de anotimp, gospodăriile pot reduce considerabil consumul de energie menținând, în același timp, un nivel optim de confort. Cum oprim pierderile de căldură și bani în sezonul rece? În perioada de iarnă, […] Articolul Cum pot comunitățile utiliza eficient energia și face economii pe timp de iarnă și vară? apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
FOTO O nouă generație în MAI: 182 de ofițeri și subofițeri au depus jurământul de credință Patriei # Realitatea.md
45 de ofițeri și 137 de subofițeri debutanți ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au depus astăzi, 6 martie, jurământul de credință Patriei. Ceremonia a avut loc la Academia „Ștefan cel Mare”, marcând începutul unui drum profesional dedicat siguranței oamenilor și interesului public. Șefa MAI, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că aceștia vor face parte dintr-o echipă […] Articolul FOTO O nouă generație în MAI: 182 de ofițeri și subofițeri au depus jurământul de credință Patriei apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Eficiența energetică nu este doar un concept tehnic, ci un stil de viață care începe cu alegerile noastre de zi cu zi. Indiferent de anotimp, gospodăriile pot reduce considerabil consumul de energie menținând, în același timp, un nivel optim de confort. Cum oprim pierderile de căldură și bani în sezonul rece? În perioada de iarnă, […] Articolul Utilizăm energia eficient – soluții de eficiență energetică în gospodărie apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
De Ziua Internațională a Femeii, pe 8 martie, locuitorii din Republica Moldova vor avea parte de vreme stabilă și relativ caldă pentru această perioadă. Potrivit prognozei meteorologice, presiunea atmosferică va fi înaltă, iar cerul va fi variabil spre senin pe întreg teritoriul țării. Precipitații nu sunt prognozate. Meteorologii avertizează însă că, pe parcursul nopții și […] Articolul Vreme frumoasă de 8 Martie în Moldova: cer senin și până la +13°C apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Opoziția cere întrevederi și implicarea partenerilor de dezvoltare, după numirea lui von Hebel în Comisia vetting # Realitatea.md
Opoziția cere întrevederi și implicarea partenerilor de dezvoltare și Consiliului Europei, după numirea lui Herman von Hebel în Comisia vetting. Declarația a fost de către fracțiunile din Legislativ, după ce proiectul a fost susținut cu 53 de voturi ale majorității. Parlamentarii au acuzat abuzuri la aprobarea deciziei. Aceștia au solicitat intervenția Consiliului Europei și întrevederi […] Articolul Opoziția cere întrevederi și implicarea partenerilor de dezvoltare, după numirea lui von Hebel în Comisia vetting apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
De la laboratoarele UE la „coșul de Paște”. Va ajunge din nou puiul ucrainean pe mesele moldovenilor? # Realitatea.md
La 4 martie 2026, reprezentanții ANSA și ai Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentelor din Ucraina au convenit asupra unui mecanism de acțiuni care ar putea permite reluarea exportului de carne de pasăre ucraineană în Republica Moldova, după verificarea siguranței produselor, transmite bani.md cu referire la rupor.md. La prima vedere, înțelegerea pare a fi una […] Articolul De la laboratoarele UE la „coșul de Paște”. Va ajunge din nou puiul ucrainean pe mesele moldovenilor? apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
FMI avertizează: Creșterea rapidă a prețurilor la imobile generează riscuri pentru stabilitatea financiară a Moldovei # Realitatea.md
Creșterea rapidă a prețurilor la imobiliare și extinderea creditării pot genera riscuri pentru stabilitatea financiară a Republicii Moldova, avertizează Fondul Monetar Internațional (FMI). Informațiile sunt prezentat într-un raport al instituției internaționale cu privire la sistemul financiar al țării noastre. Potrivit experților FMI, în 2024 și în prima jumătate a anului 2025, prețurile locuințelor au crescut […] Articolul FMI avertizează: Creșterea rapidă a prețurilor la imobile generează riscuri pentru stabilitatea financiară a Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
VIDEO Numirea lui von Hebel, votată pe fundalul huiduielilor opoziției. Unii deputați au scandat „Rușine!” # Realitatea.md
Herman von Hebel și Bernard Lavigne a fost aprobată în Legislativ, cu votul a 53 de deputați. Unii reprezentanți ai opoziției au ieșit la tribuna Parlamentului, pentru a scanda „Rușine” în timpul procedurii de vot. PAS a modificat în doar o săptămână legislația, prin intermediul unui amendament la o lege care se referă la pedepse […] Articolul VIDEO Numirea lui von Hebel, votată pe fundalul huiduielilor opoziției. Unii deputați au scandat „Rușine!” apare prima dată în Realitatea.md.
