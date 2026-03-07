Tragedie la Bălți: Un adolescent de 15 ani a fost găsit fără suflare

15:00

La 4 martie 2026, reprezentanții ANSA și ai Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentelor din Ucraina au convenit asupra unui mecanism de acțiuni care ar putea permite reluarea exportului de carne de pasăre ucraineană în Republica Moldova, după verificarea siguranței produselor, transmite bani.md cu referire la rupor.md. La prima vedere, înțelegerea pare a fi una