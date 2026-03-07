Moldova este eligibilă pentru programul Europa Creativă. Valoarea maximă a granturilor și condițiile

13:00

Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Moldova este acuzat de intervenții politice și transmiterea de informații manipulate către jurnaliști, care ar urmări distragerea atenției de la subiectul legat de arestarea ofițerilor SIS în Federația Rusă. Acuzațiile au fost lansate de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, care susține că unii jurnaliști ar fi primit […]