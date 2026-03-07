Statistică în ajun de 8 martie: Parlamentul anunță câte deputate și câte femei angajate în Secretariat are

14:00

Cel de-al doilea schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia are loc astăzi, 6 martie, acesta fiind ultimul din cadrul negocierilor convenit la Geneva. Părțile au returnat câte 300 de militari fiecare. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, majoritatea celor care s-au întors se aflau în captivitate încă din 2022. Aceștia fiind reprezentanții Forțelor Terestre, ai […] Articolul VIDEO Ucraina și Rusia au efectuat al doilea schimb de prizonieri: 300 de militari pentru fiecare parte apare prima dată în Realitatea.md.