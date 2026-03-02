Israelul mobilizează 100.000 de rezerviști pentru ofensiva contra Iranului. Anunțul IDF

06:50

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunţat vineri seară că firma sa a ajuns la un acord cu Departamentul de Război privind utilizarea modelelor sale de inteligenţă artificială, imediat după ce preşedintele Donald Trump a interzis agenţiilor federale să mai folosească tehnologia rivalului Anthropic, transmite CNBC. "În această seară am ajuns la un acord cu Departamentul […] Articolul OpenAI a încheiat un acord cu Departamentul de Război al SUA, la doar câteva ore după ce rivalul Anthropic a fost pus pe lista neagră de Trump