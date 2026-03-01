Prima zi de primăvară, marcată prin mesaje publice ale autorităților

11:30

Doi ofițeri de la Inspectoratul Național de Investigații ar fi reținuți în flagrant de către ofițerii Centrului Național Anticorupție. Cazul ar fi avut loc ieri-seara chiar în parcul din proximitatea INI, de pe strada Bucuriei din capitală, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit informațiilor preliminare, ar fi vorba despre un ofițer de la spălarea banilor, care s-ar […]