Alertă teroristă în SUA: Operațiuni speciale ale Secret Service. Unde se află Trump

08:10

Doi cetățeni străini de 32 și 29 de ani, pasageri de pe ruta Chișinău – Gokcen, au încercat să transporte ilicit lingouri de aur, prin Aeroportul Chișinău. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la ruta Chișinău – Gokcen, echipa comună a observat în bagajele a doi călători mai […] Articolul Doi cetățeni străini, reținuți de către polițiștii de frontieră la Aeroport, după ce au încercat să transporte ilicit lingouri de aur apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.