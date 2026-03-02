Primărița și viceprimarul din Durlești, plasați în arest pentru 30 de zile
SafeNews, 2 martie 2026 06:20
Primărița, Eleonora Șaran, viceprimarul orașului Durlești, Mihai Enachi, și alte două persoane au fost plasați în arest pentru 30 de zile, potrivit surselor TV8. Aceaștia se află în prezent la Penitenciarul Nr. 13 din Chișinău. Alte patru persoane, vor sta 30 de zile în arest la domiciliu. Primărița și viceprimarul Mihai Enachi, alături de alte
• • •
OpenAI a încheiat un acord cu Departamentul de Război al SUA, la doar câteva ore după ce rivalul Anthropic a fost pus pe lista neagră de Trump # SafeNews
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunţat vineri seară că firma sa a ajuns la un acord cu Departamentul de Război privind utilizarea modelelor sale de inteligenţă artificială, imediat după ce preşedintele Donald Trump a interzis agenţiilor federale să mai folosească tehnologia rivalului Anthropic, transmite CNBC. "În această seară am ajuns la un acord cu Departamentul
FOTO | Transport modern și investiții în infrastructură la Ungheni. Igor Grosu: Orașul devine un model de dezvoltare europeană # SafeNews
Municipiul Ungheni face pași concreți spre modernizarea serviciilor publice și a infrastructurii urbane. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, anunță că 14 microbuze și 4 autobuze moderne circulă deja pe rutele din oraș. Noul sistem de transport aduce o schimbare importantă. Achitarea călătoriilor se face exclusiv electronic. Ungheni devine practic primul oraș din Republica Moldova care introduce
Trei militari SUA au fost uciși în acțiune, în timpul operațiunii militare din Iran. Alți cinci au fost grav răniți # SafeNews
Armata SUA a anunțat duminică primele victime în rândul forțelor americane implicate în războiul din Iran. Comandamentul Central a comunicat pe scurt informațiile, evitând să ofere deocamdată detalii suplimentare despre moartea militarilor. Trei militari americani au fost uciși în luptă în cadrul operațiunilor SUA împotriva Iranului, a declarat duminică Comandamentul Central al SUA într-un comunicat.
Hamasul a condamnat, duminică, ca pe o „crimă abominabilă" atacul americano-israelian care s-a soldat, sâmbătă, cu moartea ayatollahului Ali Khamenei, ghidul suprem iranian şi un susţinător fervent al mişcării islamiste palestiniene. „Noi, în cadrul Hamas, vom plânge dispariţia ayatollahului Ali Khamenei", indică un comunicat al formaţiunii, relatează AFP, scrie digi24.ro. „SUA şi guvernul de ocupaţie fascist
MAE: Celula de Criză monitorizează situația din Orientul Mijlociu. Nu sunt moldoveni răniți # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe anunță că Celula de Criză funcționează în regim permanent și urmărește evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Potrivit informațiilor oficiale, în Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor moldoveni. În Israel, Ambasada Republicii Moldova a
VIDEO | Rețea de migrație ilegală, destructurată la Prut: Doi moldoveni, implicați în transportul unor cetățeni din Bangladesh # SafeNews
O tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat a fost dejucată în urma unei operațiuni comune desfășurate de polițiștii de frontieră din Republica Moldova și România, în apropierea localității Costuleni, raionul Ungheni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 28 februarie. O patrulă mixtă, implicată în supravegherea frontierei, a observat cu ajutorul echipamentelor
Oficialii au subliniat importanța acestei tradiții, păstrată de generații, care marchează începutul primăverii și renașterea naturii. În mesajul său, premierul Alexandru Munteanu a vorbit despre semnificația mărțișorului ca simbol al vieții și al curajului. Acesta a îndemnat oamenii să poarte șnurul alb și roșu ca semn al păcii, al gândurilor bune și al dorinței de
Cel puțin șase protestatari au fost uciși și alți 20 au fost răniți după ce au luat cu asalt consulatul SUA, scrie CNN. Clădirea puternic fortificată se află în orașul portuar Karachi din Pakistan. „Sute de oameni au apărut brusc în apropierea consulatului american", iar polițiștii au sosit rapid, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din
Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit după ce ar fi fost înjunghiat de un tânăr, noaptea trecută, într-un apartament de pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al capitalei. Potrivit surselor Pulsmedia.md, între victimă și un bărbat de 31 de ani ar fi izbucnit un conflict, din motive care urmează să fie
Un adolescent de 17 ani, arestat pentru plănuirea unui atac asupra unei baze NATO din Norvegia # SafeNews
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul ţării, a informat vineri postul public de televiziune NRK, relatează AFP, preluată de Agerpres. Născut şi crescut în Norvegia, suspectul ar fi fost văzut la şcoală cu
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru posturile CNN şi Fox News. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a explicat pe reţeaua socială X că se află în „coordonare directă" cu
Un propagandist al Kremlinului, dat afară din emisiune după ce a lăudat Ucraina și a spus că „nu exclude un război cu China” # SafeNews
Un scandal fără precedent a izbucnit în mass‑media de stat din Rusia. Propagandistul Kirill Fedorov a fost dat afară din emisiune de pe canalul lui Vladimir Soloviov, unul dintre cele mai influente canale pro‑Kremlin, după ce a făcut declarații care contrazic narativa oficială rusă și au atras critici dure din partea propagandiștilor de la Moscova.
Doi cetățeni străini, reținuți de către polițiștii de frontieră la Aeroport, după ce au încercat să transporte ilicit lingouri de aur # SafeNews
Doi cetățeni străini de 32 și 29 de ani, pasageri de pe ruta Chișinău – Gokcen, au încercat să transporte ilicit lingouri de aur, prin Aeroportul Chișinău. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la ruta Chișinău – Gokcen, echipa comună a observat în bagajele a doi călători mai
VIDEO | Hotel de lux din Dubai, avariat „de o rachetă iraniană”. Noi detalii despre explozia din Palm Jumeirah, una dintre cele mai exclusiviste zone din Dubai # SafeNews
O explozie puternică a avut loc în fața hotelului Fairmont din Dubai, aflat într-una dintre cele mai scumpe și cunoscute zone din Dubai. Oficialii din Emiratele Arabe Unite au vorbit despre „o rachetă a Iranului". Nu este clar care este ținta Teheranului, însă SUA au o bază militară în zonă, subliniază BBC. Mai multe videoclipuri
De la începutul acestui an, în Republica Moldova au fost importate tocmai 60 de kilograme de grâu din Germania, 22 tone de porumb din Ungaria și 66,65 tone de floarea-soarelui din Ucraina, susține Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Cifrele denotă că eliminarea restricțiilor la importul de cereale și oleaginoase nu a dus la o
Pentagonul anunță că a folosit pentru prima dată drone explozive în atacul contra Iranului. „De unică folosinţă şi la costuri reduse” # SafeNews
Armata americană a afirmat sâmbătă că a utilizat pentru prima dată în luptă drone explozive pentru a ataca Iranul, recurgând astfel la o tehnologie folosită în special în războiul dintre Ucraina şi Rusia, scrie AFP. „Task Force Scorpion Strike a utilizat pentru prima dată în luptă drone de atac de unică folosinţă şi la costuri
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța vrea să acopere costurile preluării Danube Logistics, operatorul Portului Liber Giurgiulești prin atragerea de la acționari a sumei totale de 281,6 milioane de lei. Surse din Ministerul Transporturilor din România au declarat pentru Profit.ro, scrie logos-press.md. Operațiunea, care ar urma să fie discutată la sfârșitul lunii martie, va fi însoțită de
Liderii UE au emis o declarație comună în care fac apel la reţinere: „Siguranţa nucleară este crucială” # SafeNews
Liderii Uniunii Europene (UE) au emis sâmbătă o declarație comună, în care cereau reținere și implicarea în diplomația regională în speranța „asigurării siguranței nucleare". „Siguranța nucleară și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea escalada tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială", au declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și
Trump a cerut deschis armatei iraniene să depună armele și populației să preia controlul guvernului. Nu este retorică de război, este un obiectiv politic explicit: schimbarea regimului de la Teheran. În orele care au urmat exploziilor din centrul Teheranului, Trump a vorbit despre „operațiuni militare majore" și a promis imunitate militară iranienilor care capitulează. Canalele
Guvernul din Israel a fost informat sâmbătă seara că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în timpul atacurilor aeriene, potrivit unor surse israeliene. Membrii cabinetului israelian au primit o actualizare oficială conform căreia Ali Khamenei a fost eliminat. Trupul lui Khamenei ar fi fost scos din ruinele palatului său, anunță presa israeliană, scrie mediafax.ro. Anterior premierul
La câteva ore după ce Israelul și Statele Unite au lansat, sâmbătă dimineață, lovituri militare asupra Iranului, explozii puternice au fost semnalate în mai multe state din regiune. Presa internațională relatează, citând forțe ale apărării de la Doha, că mai multe rachete iraniene au fost doborâte înainte de a intra în spațiul aerian al Qatarului.
Case impunătoare, afaceri profitabile, mașini și accesorii de lux, dar și conturi consistente. Unii dintre deputații noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie 2025, declară averi de zeci de milioane de lei. Jurnaliștii au analizat declarațiile de avere și interese personale depuse la validarea mandatului de toți cei 101 deputați
Celula de criză a MAE, în alertă: Instrucțiuni urgente pentru moldovenii din Orientul Mijlociu # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe a activat Celula de Criză, după deteriorarea accentuată a situației de securitate în Orientul Mijlociu. Instituția monitorizează evoluțiile în regim permanent și coordonează acțiunile misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune. Autoritățile fac apel la cetățeni să evite orice deplasare neesențială și să respecte strict recomandările de securitate transmise de instituțiile locale
Ucigașul bancherului ucrainean cu pașaport românesc a fost arestat. Poliția din Italia a stabilit cum a fost înfăptuită crima # SafeNews
Fiul lui Aleksandr Adarici, un fost om de afaceri şi bancher ucrainean, care deţinea şi cetăţenia română, găsit mort pe data de 23 ianuarie după ce a căzut de la fereastra unei clădiri din Milano, a fost reţinut vineri în Spania, în baza unui mandat de arestare european, pentru răpire agravată care a condus la
Mihai Popșoi, vizită în Carintia: Cooperare regională, parteneriate economice și sprijin pentru comunități # SafeNews
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a efectuat o vizită în landul federal Carintia, Austria, unde a avut întrevederi cu autoritățile locale și a participat la mai multe evenimente dedicate consolidării relațiilor dintre Republica Moldova și această regiune. În cadrul discuțiilor cu guvernatorul Carintiei, Peter Kaiser, oficialii au abordat agenda europeană a Republicii Moldova, cooperarea
Conexiune nouă între Moldova și România, Podul de Flori ar urma să fie inaugurat în iulie # SafeNews
Construcția Podului de Flori peste Prut, care va conecta municipiul Ungheni din România cu localitatea Zagarancea din raionul Ungheni, Republica Moldova, se desfășoară într-un ritm
Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a dezvăluit că firma sa negociază un acord cu Departamentul de Război al SUA pentru a implementa modelele sale de inteligenţă artificială (AI) în medii clasificate, deşi nu a fost semnat încă niciun acord, iar discuţiile ar putea eşua, informează vineri The Wall Street Journal. Aceste negocieri par o […] Articolul OpenAI negociază cu Pentagonul implementarea tehnologiei sale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova # SafeNews
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Este vorba despre Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun – ultima fiind pretendent la funcția de președinte al R. Moldova în cadrul alegerilor din 2024. […] Articolul Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Doi cetățeni ai Republicii Moldova au devenit principalii suspecți într-un caz de furt de kerosen dintr-o conductă strategică care alimentează Aeroportul Fiumicino din Roma. Potrivit presei din Italia, ancheta a fost declanșată după ce administratorul conductei a semnalat, la 13 februarie, fluctuații anormale și scăderi de presiune ale carburantului în zona Fosso Zambra, în extravilanul localității […] Articolul Doi moldoveni, arestați în Italia după ce au furat combustibil pentru avioane apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Statele Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina vor fi ajutate să facă față provocărilor generate de război. Comisia Europeană a lansat în acest sens instrumentul EastInvest, o platformă de finanțare dedicată regiunilor estice ale blocului comunitar. Programul, demarat joi, vizează România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Polonia, Finlanda și țările baltice. Prin EastInvest, […] Articolul UE lansează program de susținere a țărilor afectate de războiul din Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Judecătoarea Arina Ialanji a anunțat că intenționează să demisioneze din funcție, decizie care poate afecta examinarea dosarului de trădare de patrie în care este învinuit fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă. Potrivit Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, magistrata urma să activeze în complete specializate anticorupție. Plecarea sa ridică semne de întrebare în […] Articolul Instanța ar putea relua de la început cazul de trădare de patrie al fostului funcționar apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă de trădare # SafeNews
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate ( SIS) al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, de DIICOT, potrivit unui comunicat al instituției. Bălan e acuzat oficial „de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat”, după ce a oferit, începând cu 2024, informații secrete […] Articolul Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă de trădare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Kiril Budanov susține că Ucraina nu va accepta concesii teritoriale: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu” # SafeNews
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei își are rădăcinile în ambițiile imperiale vechi de secole, care nu s-au schimbat în ciuda schimbărilor de regim, a declarat Kiril Budanov, șeful biroului prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat publicației arabe Al-Modon, el a susținut că securitatea durabilă pentru Ucraina și Europa va fi posibilă numai atunci când Rusia va […] Articolul Kiril Budanov susține că Ucraina nu va accepta concesii teritoriale: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Moldova accelerează reformele pentru negocierile de aderare la UE # SafeNews
Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a discutat la Bruxelles cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, despre ritmul reformelor și pregătirea instituțiilor pentru etapa următoare a negocierilor cu Uniunea Europeană. În cadrul întrevederii, oficialii au analizat desfășurarea ședințelor explicative ale Comisiei Europene și modul în care autoritățile de la Chișinău își consolidează capacitatea administrativă […] Articolul Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Moldova accelerează reformele pentru negocierile de aderare la UE apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ședința de judecată în dosarul în care Serviciul de Informații și Securitate solicită recunoașterea organizației Eurasia drept extremistă a fost amânată. Magistrații Curții de Apel Centru au acordat, vineri, părților termen până pe 6 martie pentru a prezenta toate demersurile ce țin de examinarea cauzei, transmite IPN. Documentele urmează să fie comunicate participanților la proces, […] Articolul Dosarul „Eurasia”, instanța a amânat ședința și a fixat termen nou apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Justiția își modernizează infrastructura. Sedii noi pentru instanțe în patru regiuni ale țării # SafeNews
Ministerul Justiției accelerează modernizarea infrastructurii judiciare. Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească a finalizat studiile de fezabilitate pentru construcția unor sedii noi ale instanțelor din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț. Proiectele vizează înlocuirea clădirilor vechi cu spații moderne, adaptate cerințelor actuale. Noile sedii vor include săli de judecată funcționale, zone de lucru pentru angajați […] Articolul FOTO | Justiția își modernizează infrastructura. Sedii noi pentru instanțe în patru regiuni ale țării apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Captură de proporții la Sculeni, peste 5,5 milioane de țigări ascunse într-un transport de mere # SafeNews
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu inspectorii vamali și polițiștii de frontieră, au descoperit un transport ilegal de țigări la punctul vamal Vama Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Marfa de contrabandă era ascunsă într-un autocamion care urma să ajungă în Federația Rusă. Șoferul, un bărbat de 57 de ani din Republica Moldova, a […] Articolul FOTO | Captură de proporții la Sculeni, peste 5,5 milioane de țigări ascunse într-un transport de mere apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Nicanor Ciochină, condamnat la şapte ani de închisoare în dosarul accidentului mortal de la Boldureşti # SafeNews
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești, a fost găsit vinovat pentru accidentarea mortală a unui copil de 14 ani și pentru părăsirea locului faptei. Sentința a fost pronunțată de judecătoarea Lilia Lupașco de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ciochină a fost condamnat la șapte ani de închisoare, pedeapsa urmând să fie executată într-un penitenciar […] Articolul Nicanor Ciochină, condamnat la şapte ani de închisoare în dosarul accidentului mortal de la Boldureşti apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Alertă MAE: Evitați călătoriile neesențiale în Israel, pe fondul riscurilor de securitate # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau planifică deplasări în Statul Israel, în contextul deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune. Potrivit instituției, evoluțiile recente din Orientul Mijlociu mențin un nivel ridicat de volatilitate și imprevizibilitate, iar riscurile de escaladare rămân sporite. În […] Articolul Alertă MAE: Evitați călătoriile neesențiale în Israel, pe fondul riscurilor de securitate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Carburanții se scumpesc din nou. Noile prețuri anunțate de ANRE pentru 28 februarie – 2 martie # SafeNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noi prețuri maxime la carburanți pentru perioada 28 februarie – 2 martie. Șoferii vor plăti mai mult atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Benzina standard se scumpește cu 8 bani și va costa cel mult 23,75 lei pe litru. Motorina se scumpește cu 13 bani […] Articolul Carburanții se scumpesc din nou. Noile prețuri anunțate de ANRE pentru 28 februarie – 2 martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
O dronă a fost doborâtă vineri dimineață de sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene, la aproximativ 100 de metri de localitatea Chilia Veche, în apropierea graniței cu România. Autoritățile române sunt pregătite să caute eventuale resturi care ar fi putut cădea pe teritoriul național. Ministerul Apărării Naționale (MApN) din România a anunțat că Federația […] Articolul VIDEO | Alertă în România: Dronă doborâtă la 100 de metri de graniță apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
MAIA: Nu există embargou pentru vinurile moldovenești în Ucraina. Exporturile continuă fără restricții # SafeNews
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță că, în prezent, nu există niciun embargou asupra vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană. Precizarea vine după apariția unor informații în spațiul public potrivit cărora autoritățile de la Kiev ar pregăti o decizie prin care importurile de produse vitivinicole moldovenești să fie supuse unui regim de licențiere. […] Articolul MAIA: Nu există embargou pentru vinurile moldovenești în Ucraina. Exporturile continuă fără restricții apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Premierul Alexandru Munteanu: Afacerile locale din Nisporeni creează locuri de muncă și susțin economia # SafeNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Nisporeni, unde a discutat cu antreprenori locali și a analizat activitatea unor întreprinderi care contribuie la dezvoltarea economică a regiunii. Șeful Executivului a subliniat că locuitorii din Nisporeni se remarcă prin spirit gospodăresc și inițiativă, iar rezultatele muncii lor se reflectă în […] Articolul FOTO | Premierul Alexandru Munteanu: Afacerile locale din Nisporeni creează locuri de muncă și susțin economia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Rusia şi Ucraina au convenit asupra unui armistiţiu temporar şi local pentru repararea liniilor electrice către centrala Zaporojie # SafeNews
Rusia şi Ucraina au convenit, cu ajutorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), asupra unui armistiţiu local în jurul centralei nucleare Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, pentru a permite efectuarea reparaţiilor necesare la liniile electrice de rezervă ale centralei, relatează The Guardian. Anunţul a fost făcut de oficiali ruşi, după care AIEA a confirmat că s-a […] Articolul Rusia şi Ucraina au convenit asupra unui armistiţiu temporar şi local pentru repararea liniilor electrice către centrala Zaporojie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Lucrările din Programul „Curtea Europeană” au fost reluate. Investiții de până la 5 milioane de lei pentru fiecare curte # SafeNews
Lucrările de modernizare din cadrul Programului „Curtea Europeană” au fost reluate după sezonul rece. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Intervențiile au fost suspendate temporar pentru a proteja calitatea lucrărilor în perioada iernii. Ministrul a discutat cu antreprenorii despre organizarea activităților și a cerut mobilizarea echipelor în teren, […] Articolul FOTO | Lucrările din Programul „Curtea Europeană” au fost reluate. Investiții de până la 5 milioane de lei pentru fiecare curte apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală cu un sistem anti-dronă bazat pe laser, un accident care a determinat Administrația Federală a Aviației să interzică joi zborurile într-o zonă din jurul Fort Hancock din Texas, au declarat pentru Reuters consilieri parlamentari. Aceștia au spus că Pentagonul a folosit un sistem laser de mare energie pentru […] Articolul Armata SUA a doborât, din greșeală, cu o armă laser o dronă guvernamentală apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Aliații lui Donald Trump sunt la un pas de o tranzacție uriașă pentru a prelua CNN, o televiziune critică la adresa președintelui # SafeNews
Compania condusă de familia Ellison, care are legături cu președintele Donald Trump, este aproape de a prelua Warner Bros Discovery, o tranzacție care va uni, printre altele, două importante televiziuni de știri, CNN și CBS, scriu Reuters și BBC. Compania Paramount Skydance a ieșit câștigătoare într-o bătălie de câteva luni cu rivala Netflix pentru achiziționarea […] Articolul Aliații lui Donald Trump sunt la un pas de o tranzacție uriașă pentru a prelua CNN, o televiziune critică la adresa președintelui apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Bijuterii nedeclarate și obiecte cu valoare istorică, descoperite la frontiera moldo-ucraineană # SafeNews
Două tentative de transport ilicit al unor bunuri de valoare au fost depistate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali la punctele de trecere de la frontiera moldo-ucraineană. Primul caz a fost înregistrat la PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe. Un automobil de model Lexus, condus de un cetățean ucrainean de 40 de ani, a fost supus unui control […] Articolul FOTO | Bijuterii nedeclarate și obiecte cu valoare istorică, descoperite la frontiera moldo-ucraineană apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | IGSU primește echipamente moderne de 600.000 de euro din partea Danemarcei pentru intervenții mai sigure # SafeNews
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a primit, pe 27 februarie 2026, primul lot de echipamente în cadrul proiectului „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025–2028”, finanțat de Guvernul Regatului Danemarcei. Ceremonia de transmitere a donației a avut loc la sediul IGSU din Chișinău, în prezența ministrei Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a ambasadorului Danemarcei […] Articolul FOTO | IGSU primește echipamente moderne de 600.000 de euro din partea Danemarcei pentru intervenții mai sigure apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
