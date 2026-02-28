Explozii și rachete în Orientul Mijlociu după loviturile Israel-SUA asupra Iranului
SafeNews, 28 februarie 2026 15:20
La câteva ore după ce Israelul și Statele Unite au lansat, sâmbătă dimineață, lovituri militare asupra Iranului, explozii puternice au fost semnalate în mai multe state din regiune. Presa internațională relatează, citând forțe ale apărării de la Doha, că mai multe rachete iraniene au fost doborâte înainte de a intra în spațiul aerian al Qatarului.
• • •
Acum 30 minute
15:20
Case impunătoare, afaceri profitabile, mașini și accesorii de lux, dar și conturi consistente. Unii dintre deputații noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie 2025, declară averi de zeci de milioane de lei. Jurnaliștii au analizat declarațiile de avere și interese personale depuse la validarea mandatului de toți cei 101 deputați
Acum o oră
15:10
Celula de criză a MAE, în alertă: Instrucțiuni urgente pentru moldovenii din Orientul Mijlociu # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe a activat Celula de Criză, după deteriorarea accentuată a situației de securitate în Orientul Mijlociu. Instituția monitorizează evoluțiile în regim permanent și coordonează acțiunile misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune. Autoritățile fac apel la cetățeni să evite orice deplasare neesențială și să respecte strict recomandările de securitate transmise de instituțiile locale
Acum 8 ore
09:00
Ucigașul bancherului ucrainean cu pașaport românesc a fost arestat. Poliția din Italia a stabilit cum a fost înfăptuită crima # SafeNews
Fiul lui Aleksandr Adarici, un fost om de afaceri şi bancher ucrainean, care deţinea şi cetăţenia română, găsit mort pe data de 23 ianuarie după ce a căzut de la fereastra unei clădiri din Milano, a fost reţinut vineri în Spania, în baza unui mandat de arestare european, pentru răpire agravată care a condus la
08:50
Mihai Popșoi, vizită în Carintia: Cooperare regională, parteneriate economice și sprijin pentru comunități # SafeNews
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a efectuat o vizită în landul federal Carintia, Austria, unde a avut întrevederi cu autoritățile locale și a participat la mai multe evenimente dedicate consolidării relațiilor dintre Republica Moldova și această regiune. În cadrul discuțiilor cu guvernatorul Carintiei, Peter Kaiser, oficialii au abordat agenda europeană a Republicii Moldova, cooperarea
08:40
Conexiune nouă între Moldova și România, Podul de Flori ar urma să fie inaugurat în iulie # SafeNews
Construcția Podului de Flori peste Prut, care va conecta municipiul Ungheni din România cu localitatea Zagarancea din raionul Ungheni, Republica Moldova, se desfășoară într-un ritm accelerat. Autoritățile susțin că lucrările ar putea fi încheiate până în luna iulie a acestui an. Proiectul este calificat drept unul de referință, fiind primul pod rutier de tip autostradă
08:30
Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a dezvăluit că firma sa negociază un acord cu Departamentul de Război al SUA pentru a implementa modelele sale de inteligenţă artificială (AI) în medii clasificate, deşi nu a fost semnat încă niciun acord, iar discuţiile ar putea eşua, informează vineri The Wall Street Journal. Aceste negocieri par o
08:20
Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova # SafeNews
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Este vorba despre Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun – ultima fiind pretendent la funcția de președinte al R. Moldova în cadrul alegerilor din 2024.
08:10
Doi cetățeni ai Republicii Moldova au devenit principalii suspecți într-un caz de furt de kerosen dintr-o conductă strategică care alimentează Aeroportul Fiumicino din Roma. Potrivit presei din Italia, ancheta a fost declanșată după ce administratorul conductei a semnalat, la 13 februarie, fluctuații anormale și scăderi de presiune ale carburantului în zona Fosso Zambra, în extravilanul localității
08:00
Statele Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina vor fi ajutate să facă față provocărilor generate de război. Comisia Europeană a lansat în acest sens instrumentul EastInvest, o platformă de finanțare dedicată regiunilor estice ale blocului comunitar. Programul, demarat joi, vizează România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Polonia, Finlanda și țările baltice. Prin EastInvest,
07:50
Judecătoarea Arina Ialanji a anunțat că intenționează să demisioneze din funcție, decizie care poate afecta examinarea dosarului de trădare de patrie în care este învinuit fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă. Potrivit Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, magistrata urma să activeze în complete specializate anticorupție. Plecarea sa ridică semne de întrebare în
Acum 12 ore
07:40
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă de trădare # SafeNews
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate ( SIS) al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, de DIICOT, potrivit unui comunicat al instituției. Bălan e acuzat oficial „de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat", după ce a oferit, începând cu 2024, informații secrete
07:30
Kiril Budanov susține că Ucraina nu va accepta concesii teritoriale: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu” # SafeNews
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei își are rădăcinile în ambițiile imperiale vechi de secole, care nu s-au schimbat în ciuda schimbărilor de regim, a declarat Kiril Budanov, șeful biroului prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat publicației arabe Al-Modon, el a susținut că securitatea durabilă pentru Ucraina și Europa va fi posibilă numai atunci când Rusia va
07:20
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Moldova accelerează reformele pentru negocierile de aderare la UE # SafeNews
Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a discutat la Bruxelles cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, despre ritmul reformelor și pregătirea instituțiilor pentru etapa următoare a negocierilor cu Uniunea Europeană. În cadrul întrevederii, oficialii au analizat desfășurarea ședințelor explicative ale Comisiei Europene și modul în care autoritățile de la Chișinău își consolidează capacitatea administrativă
07:10
Ședința de judecată în dosarul în care Serviciul de Informații și Securitate solicită recunoașterea organizației Eurasia drept extremistă a fost amânată. Magistrații Curții de Apel Centru au acordat, vineri, părților termen până pe 6 martie pentru a prezenta toate demersurile ce țin de examinarea cauzei, transmite IPN. Documentele urmează să fie comunicate participanților la proces,
Acum 24 ore
19:10
FOTO | Justiția își modernizează infrastructura. Sedii noi pentru instanțe în patru regiuni ale țării # SafeNews
Ministerul Justiției accelerează modernizarea infrastructurii judiciare. Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească a finalizat studiile de fezabilitate pentru construcția unor sedii noi ale instanțelor din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț. Proiectele vizează înlocuirea clădirilor vechi cu spații moderne, adaptate cerințelor actuale. Noile sedii vor include săli de judecată funcționale, zone de lucru pentru angajați
18:50
FOTO | Captură de proporții la Sculeni, peste 5,5 milioane de țigări ascunse într-un transport de mere # SafeNews
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu inspectorii vamali și polițiștii de frontieră, au descoperit un transport ilegal de țigări la punctul vamal Vama Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Marfa de contrabandă era ascunsă într-un autocamion care urma să ajungă în Federația Rusă. Șoferul, un bărbat de 57 de ani din Republica Moldova, a
18:50
Nicanor Ciochină, condamnat la şapte ani de închisoare în dosarul accidentului mortal de la Boldureşti # SafeNews
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești, a fost găsit vinovat pentru accidentarea mortală a unui copil de 14 ani și pentru părăsirea locului faptei. Sentința a fost pronunțată de judecătoarea Lilia Lupașco de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ciochină a fost condamnat la șapte ani de închisoare, pedeapsa urmând să fie executată într-un penitenciar
18:40
Alertă MAE: Evitați călătoriile neesențiale în Israel, pe fondul riscurilor de securitate # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau planifică deplasări în Statul Israel, în contextul deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune. Potrivit instituției, evoluțiile recente din Orientul Mijlociu mențin un nivel ridicat de volatilitate și imprevizibilitate, iar riscurile de escaladare rămân sporite. În
Ieri
13:30
Carburanții se scumpesc din nou. Noile prețuri anunțate de ANRE pentru 28 februarie – 2 martie # SafeNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noi prețuri maxime la carburanți pentru perioada 28 februarie – 2 martie. Șoferii vor plăti mai mult atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Benzina standard se scumpește cu 8 bani și va costa cel mult 23,75 lei pe litru. Motorina se scumpește cu 13 bani
13:20
O dronă a fost doborâtă vineri dimineață de sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene, la aproximativ 100 de metri de localitatea Chilia Veche, în apropierea graniței cu România. Autoritățile române sunt pregătite să caute eventuale resturi care ar fi putut cădea pe teritoriul național. Ministerul Apărării Naționale (MApN) din România a anunțat că Federația
13:20
MAIA: Nu există embargou pentru vinurile moldovenești în Ucraina. Exporturile continuă fără restricții # SafeNews
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță că, în prezent, nu există niciun embargou asupra vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană. Precizarea vine după apariția unor informații în spațiul public potrivit cărora autoritățile de la Kiev ar pregăti o decizie prin care importurile de produse vitivinicole moldovenești să fie supuse unui regim de licențiere.
12:50
FOTO | Premierul Alexandru Munteanu: Afacerile locale din Nisporeni creează locuri de muncă și susțin economia # SafeNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Nisporeni, unde a discutat cu antreprenori locali și a analizat activitatea unor întreprinderi care contribuie la dezvoltarea economică a regiunii. Șeful Executivului a subliniat că locuitorii din Nisporeni se remarcă prin spirit gospodăresc și inițiativă, iar rezultatele muncii lor se reflectă în
12:50
Rusia şi Ucraina au convenit asupra unui armistiţiu temporar şi local pentru repararea liniilor electrice către centrala Zaporojie # SafeNews
Rusia şi Ucraina au convenit, cu ajutorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), asupra unui armistiţiu local în jurul centralei nucleare Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, pentru a permite efectuarea reparaţiilor necesare la liniile electrice de rezervă ale centralei, relatează The Guardian. Anunţul a fost făcut de oficiali ruşi, după care AIEA a confirmat că s-a
12:40
FOTO | Lucrările din Programul „Curtea Europeană” au fost reluate. Investiții de până la 5 milioane de lei pentru fiecare curte # SafeNews
Lucrările de modernizare din cadrul Programului „Curtea Europeană" au fost reluate după sezonul rece. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Intervențiile au fost suspendate temporar pentru a proteja calitatea lucrărilor în perioada iernii. Ministrul a discutat cu antreprenorii despre organizarea activităților și a cerut mobilizarea echipelor în teren,
12:30
Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală cu un sistem anti-dronă bazat pe laser, un accident care a determinat Administrația Federală a Aviației să interzică joi zborurile într-o zonă din jurul Fort Hancock din Texas, au declarat pentru Reuters consilieri parlamentari. Aceștia au spus că Pentagonul a folosit un sistem laser de mare energie pentru
12:10
Aliații lui Donald Trump sunt la un pas de o tranzacție uriașă pentru a prelua CNN, o televiziune critică la adresa președintelui # SafeNews
Compania condusă de familia Ellison, care are legături cu președintele Donald Trump, este aproape de a prelua Warner Bros Discovery, o tranzacție care va uni, printre altele, două importante televiziuni de știri, CNN și CBS, scriu Reuters și BBC. Compania Paramount Skydance a ieșit câștigătoare într-o bătălie de câteva luni cu rivala Netflix pentru achiziționarea
12:00
FOTO | Bijuterii nedeclarate și obiecte cu valoare istorică, descoperite la frontiera moldo-ucraineană # SafeNews
Două tentative de transport ilicit al unor bunuri de valoare au fost depistate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali la punctele de trecere de la frontiera moldo-ucraineană. Primul caz a fost înregistrat la PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe. Un automobil de model Lexus, condus de un cetățean ucrainean de 40 de ani, a fost supus unui control
12:00
FOTO | IGSU primește echipamente moderne de 600.000 de euro din partea Danemarcei pentru intervenții mai sigure # SafeNews
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a primit, pe 27 februarie 2026, primul lot de echipamente în cadrul proiectului „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025–2028", finanțat de Guvernul Regatului Danemarcei. Ceremonia de transmitere a don
11:50
Fostul vicepremier, Nicolae Andronati, semnatar al Declarației de independență a Republicii Moldova, a fost omorât pe 24 februarie, în stânga Nistrului, scrie PulsMedia.md. Informația a fost confirmată de Biroul pentru Reintegrare. Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit în gospodăria sa din localitatea Caragaș. Forțele de ordine ar avea trei suspecți, doi dintre care ar fi […] Articolul Moarte violentă în stânga Nistrului, victima este fostul vicepremier Nicolae Andronati apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Dosar de omor expediat în instanță, un suspect de 39 de ani riscă până la 15 ani de închisoare # SafeNews
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul unui bărbat de 39 de ani, învinuit de omor intenționat. Potrivit anchetei, incidentul a avut loc pe 3 decembrie 2025, în orașul Codru. Inculpatul a cunoscut victima la Dispensarul Republican de Narcologie, în secția de detoxificare alcoolică. Ulterior, cei doi […] Articolul Dosar de omor expediat în instanță, un suspect de 39 de ani riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Doi ofițeri de la Inspectoratul Național de Investigații ar fi reținuți în flagrant de către ofițerii Centrului Național Anticorupție. Cazul ar fi avut loc ieri-seara chiar în parcul din proximitatea INI, de pe strada Bucuriei din capitală, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit informațiilor preliminare, ar fi vorba despre un ofițer de la spălarea banilor, care s-ar […] Articolul NEWS ALERT | Doi ofițeri INI, reținuți în flagrant de CNA într-un dosar de corupție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
FOTO | Bomboane cu „aromă” periculoasă: 50 de cartușe, descoperite într-un autocar la Albița # SafeNews
Polițiștii de frontieră români au descoperit 50 de cartușe nepercutate, calibru 22 LR, ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar care circula pe ruta Republica Moldova – Italia. Cazul a fost înregistrat în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în urma unui control efectuat de polițiștii de frontieră, în cooperare cu lucrătorii vamali. Potrivit autorităților, […] Articolul FOTO | Bomboane cu „aromă” periculoasă: 50 de cartușe, descoperite într-un autocar la Albița apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
Avionul turc de tip F-16 care s-a prăbuşit în apropierea unei autostrăzi, la frontiera cu Bulgaria, urmărea ”o urmă radar neidentificată”, anunţă Ankara # SafeNews
Avionul de vânătoare de tip F-16 aparţinând armatei turce care s-a prăbuşit miercuri, la puţin timp după ce a decolat, a fost trimis să ancheteze cu privire la o urmă radar neidentificată de-a lungul frontierei cu Bulgaria, anunţă joi Ministerul turc al Apărării, relatează AFP. ”La 25 februarie, după detectarea unei urme radar neidentificate la […] Articolul Avionul turc de tip F-16 care s-a prăbuşit în apropierea unei autostrăzi, la frontiera cu Bulgaria, urmărea ”o urmă radar neidentificată”, anunţă Ankara apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Dosar de amploare la Durlești. Primarul și viceprimarul, printre suspecți într-o schemă cu terenuri # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de escrocherie care vizează înstrăinarea ilegală a unor terenuri din intravilanul orașului Durlești. Potrivit anchetei, schema ar fi avut drept scop deposedarea administrației publice locale de mai multe loturi. În dosar sunt vizați primarul și viceprimarul localității, […] Articolul Dosar de amploare la Durlești. Primarul și viceprimarul, printre suspecți într-o schemă cu terenuri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Mașinăria de război a lui Vladimir Putin, sub presiune: sancțiunile și scăderea veniturilor apasă greu pe economia rusească # SafeNews
Pe măsură ce economia de război a Rusiei se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza sancțiunilor și a scăderii veniturilor, chiar și regiunile care au beneficiat de creșteri masive ale cheltuielilor militare încep să resimtă efecte negative. Întreprinderile locale apelează la autorități pentru sprijin, semnalând dificultăți financiare în creștere. În regiunea Nijni Novgorod, […] Articolul Mașinăria de război a lui Vladimir Putin, sub presiune: sancțiunile și scăderea veniturilor apasă greu pe economia rusească apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
Pakistanul a lansat peste noapte atacuri aeriene și terestre împotriva unor obiective controlate de talibani în mai multe orașe din Afganistan, inclusiv în Kabul, Kandahar și Paktia. Informația a fost confirmată de oficiali din ambele țări, în timp ce ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a descris situația drept un „război deschis”. Potrivit surselor […] Articolul Pakistanul a bombardat mai multe ținte din Afganistan: Acum este război deschis apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Instanța decide astăzi soarta fostului primar de Boldurești, judecat pentru un accident mortal # SafeNews
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, își va afla astăzi sentința în dosarul în care este acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent. Dosarul ajunge la final la doi ani de la tragedie, perioadă marcată de audieri, dezbateri, amânări ale ședințelor și tentative de tergiversare a examinării cauzei. Procurorii cer pentru fostul edil, care ar […] Articolul Instanța decide astăzi soarta fostului primar de Boldurești, judecat pentru un accident mortal apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Dosar penal pentru poluarea râului Bîc. Un administrator de întreprindere municipală, trimis în judecată # SafeNews
Administratorul unei întreprinderi municipale dintr-o localitate din raionul Anenii Noi a fost trimis în judecată, fiind acuzat de poluarea râului Bîc și de prejudicierea mediului în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetei, în perioada 2024–2025, acesta ar fi permis deversarea apelor uzate neepurate direct în râu, în procesul de prestare a serviciilor către consumatori. Acțiunile […] Articolul Dosar penal pentru poluarea râului Bîc. Un administrator de întreprindere municipală, trimis în judecată apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Cristiano Ronaldo își extinde influența dincolo de teren. Atacantul portughez a devenit coproprietar al clubului spaniol Almeria, după ce a achiziționat un pachet de 25% din acțiuni. Tranzacția a fost realizată prin compania sa, CR7 Sports Investments. Pachetul majoritar al clubului este controlat din 2025 de un grup de investiții din Arabia Saudită, condus de […] Articolul Cristiano Ronaldo devine coproprietar la Almeria după achiziția a 25% din acțiuni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
DOSARELE EPSTEIN | Șeful Forumului Economic Mondial demisionează după apariția numelui său # SafeNews
Un nou scandal legat de dosarele Jeffrey Epstein provoacă o demisie la vârful uneia dintre cele mai influente organizații economice din lume. Președintele Forumului Economic Mondial, Borge Brende, și-a anunțat retragerea din funcție, pe fondul unei anchete interne privind contactele sale cu controversatul finanțator american. Într-un comunicat oficial, fostul diplomat norvegian a declarat: „În urma […] Articolul DOSARELE EPSTEIN | Șeful Forumului Economic Mondial demisionează după apariția numelui său apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Banii și bunurile confiscate de la infractori vor fi folosite pentru proiecte sociale și de interes public. O lege în acest sens a fost publicată în Monitorul Oficial și stabilește, pentru prima dată, cum vor fi gestionate și distribuite aceste resurse. Documentul prevede că activele provenite din activități ilegale vor fi valorificate în beneficiul comunității. […] Articolul 20% din bunurile confiscate vor merge către proiecte sociale. Ce prevede noua lege apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Aproximativ 90.000 de ucraineni sunt dați dispăruți de la începutul războiului declanșat de invazia rusă, un bilanț care arată amploarea pierderilor umane după patru ani de conflict. Datele au fost prezentate de comisarul de stat pentru persoane dispărute în circumstanțe speciale, Artur Dobroserdov, într-un material publicat de presa ucraineană. Potrivit acestuia, majoritatea celor dispăruți sunt […] Articolul Bilanțul războiului crește: Ucraina caută 90.000 de persoane dispărute apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
ULTIMA ORĂ | Percheziții la Primăria Durlești. CNA investighează un dosar privind terenuri publice # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară, în această dimineață, mai multe percheziții la Primăria orașului Durlești, în cadrul unor cauze penale ce vizează presupusa delapidare a unor terenuri publice. Potrivit informațiilor apărute pe canalul Ultima Oră, acțiunile de urmărire penală îi vizează pe primarul și viceprimarul localității. Sunt verificați și ingineri cadastrali, alți angajați ai primăriei, […] Articolul ULTIMA ORĂ | Percheziții la Primăria Durlești. CNA investighează un dosar privind terenuri publice apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
320 de canale de Telegram implicate în comercializarea drogurilor au fost identificate de Poliție doar pe parcursul anului trecut. Cu toate acestea, solicitările autorităților de a bloca aceste rețele sau de a obține informații despre administratori au rămas fără răspuns din partea platformei. Datele au fost prezentate în plenul Parlamentului, unde ministra Afacerilor Interne, Daniella […] Articolul Crește traficul de droguri online! MAI anunță sute de canale active pe Telegram apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
FLASH | Tensiuni în creștere, Rusia spune că trimiterea de trupe britanice în Ucraina va extinde conflictul # SafeNews
Tensiunile dintre Rusia și statele occidentale cresc din nou, după ce oficiali britanici au vorbit despre posibilitatea trimiterii de trupe în Ucraina ca parte a unor garanții de securitate după un eventual acord de pace. Moscova avertizează că o astfel de decizie ar putea extinde conflictul, nu să îl oprească. Ministrul britanic al Apărării, John […] Articolul FLASH | Tensiuni în creștere, Rusia spune că trimiterea de trupe britanice în Ucraina va extinde conflictul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
POLITICO: Ambasadorii lui Trump din Europa se adresează unui singur public şi aduc un stil nou de diplomaţie, mai agresivă şi mai conflictuală # SafeNews
Ambasadorii Americii în Europa vizează o singură persoană în ofensiva lor de farmec: preşedintele Donald Trump. Toţi ceilalţi – inclusiv aliaţii cheie ai SUA – se pot aştepta la mai puţin farmec şi la multă ofensă, scrie POLITICO pornind de la constatarea că prietenii preşedintelui american, colegii dezvoltatori imobiliari şi donatorii politici care au primit […] Articolul POLITICO: Ambasadorii lui Trump din Europa se adresează unui singur public şi aduc un stil nou de diplomaţie, mai agresivă şi mai conflictuală apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Premierul Alexandru Munteanu: Afacerile locale din Nisporeni generează peste 110 milioane de lei și sute de locuri de muncă # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru la Nisporeni, unde a evaluat activitatea incubatorului de afaceri și a discutat cu antreprenorii despre provocările și oportunitățile de dezvoltare. Incubatorul găzduiește în prezent 47 de companii, dintre care 33 sunt start-up-uri. Acestea au creat, în total, 151 de locuri de muncă. În anul 2025, rezidenții […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: Afacerile locale din Nisporeni generează peste 110 milioane de lei și sute de locuri de muncă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
O dronă necunoscută a fost bruiată în apropierea portavionului francez Charles de Gaulle, miercuri, în timpul unei escale în Suedia, anunţă joi Statul Major francez, relatează AFP. ”O dronă a fost bruiată ieri (miercuri) de un dispozitiv suedez, la aproximativ şape mile marine (13 kilometri) de (portavionul) Charles de Gaulle. Dispozitivul suedez a funcţionat perfect şi […] Articolul Paza de Coastă suedeză investighează o scurgere de carburant lângă portavionul francez apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Parlamentul își planifică activitatea pentru 2026. Accent pe legile cerute de integrarea europeană # SafeNews
Parlamentul Republicii Moldova va lucra în 2026 după un plan legislativ care prevede adoptarea a sute de acte normative, majoritatea legate de procesul de integrare în Uniunea Europeană. Documentul a fost aprobat în ședința plenară de astăzi. Programul include 354 de inițiative, dintre care 314 proiecte de lege fac parte din Programul Național de Aderare […] Articolul Parlamentul își planifică activitatea pentru 2026. Accent pe legile cerute de integrarea europeană apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
