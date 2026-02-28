Celula de criză a MAE, în alertă: Instrucțiuni urgente pentru moldovenii din Orientul Mijlociu

07:00

Ambasadorii Americii în Europa vizează o singură persoană în ofensiva lor de farmec: preşedintele Donald Trump. Toţi ceilalţi – inclusiv aliaţii cheie ai SUA – se pot aştepta la mai puţin farmec şi la multă ofensă, scrie POLITICO pornind de la constatarea că prietenii preşedintelui american, colegii dezvoltatori imobiliari şi donatorii politici care au primit […] Articolul POLITICO: Ambasadorii lui Trump din Europa se adresează unui singur public şi aduc un stil nou de diplomaţie, mai agresivă şi mai conflictuală apare prima dată în SafeNews