FOTO | Justiția își modernizează infrastructura. Sedii noi pentru instanțe în patru regiuni ale țării

16:00

Viceamiralul american Fred Kacher a fost demis din funcţia de director al Statului Major Interarme după ce abia preluase postul în decembrie, au declarat miercuri pentru Reuters trei surse familiarizate cu această chestiune. Un purtător de cuvânt al Statului Major Interarme a confirmat că Kacher va „reveni în serviciu" în cadrul Marinei SUA, când a […]