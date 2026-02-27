FOTO | Justiția își modernizează infrastructura. Sedii noi pentru instanțe în patru regiuni ale țării
27 februarie 2026 19:10
Ministerul Justiției accelerează modernizarea infrastructurii judiciare. Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească a finalizat studiile de fezabilitate pentru construcția unor sedii noi ale instanțelor din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț. Proiectele vizează înlocuirea clădirilor vechi cu spații moderne, adaptate cerințelor actuale. Noile sedii vor include săli de judecată funcționale, zone de lucru pentru angajați
Ministerul Justiției accelerează modernizarea infrastructurii judiciare. Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească a finalizat studiile de fezabilitate pentru construcția unor sedii noi ale instanțelor din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț. Proiectele vizează înlocuirea clădirilor vechi cu spații moderne, adaptate cerințelor actuale. Noile sedii vor include săli de judecată funcționale, zone de lucru pentru angajați
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu inspectorii vamali și polițiștii de frontieră, au descoperit un transport ilegal de țigări la punctul vamal Vama Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Marfa de contrabandă era ascunsă într-un autocamion care urma să ajungă în Federația Rusă. Șoferul, un bărbat de 57 de ani din Republica Moldova, a
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești, a fost găsit vinovat pentru accidentarea mortală a unui copil de 14 ani și pentru părăsirea locului faptei. Sentința a fost pronunțată de judecătoarea Lilia Lupașco de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ciochină a fost condamnat la șapte ani de închisoare, pedeapsa urmând să fie executată într-un penitenciar
Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau planifică deplasări în Statul Israel, în contextul deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune. Potrivit instituției, evoluțiile recente din Orientul Mijlociu mențin un nivel ridicat de volatilitate și imprevizibilitate, iar riscurile de escaladare rămân sporite. În
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noi prețuri maxime la carburanți pentru perioada 28 februarie – 2 martie. Șoferii vor plăti mai mult atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Benzina standard se scumpește cu 8 bani și va costa cel mult 23,75 lei pe litru. Motorina se scumpește cu 13 bani
O dronă a fost doborâtă vineri dimineață de sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene, la aproximativ 100 de metri de localitatea Chilia Veche, în apropierea graniței cu România. Autoritățile române sunt pregătite să caute eventuale resturi care ar fi putut cădea pe teritoriul național. Ministerul Apărării Naționale (MApN) din România a anunțat că Federația
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță că, în prezent, nu există niciun embargou asupra vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană. Precizarea vine după apariția unor informații în spațiul public potrivit cărora autoritățile de la Kiev ar pregăti o decizie prin care importurile de produse vitivinicole moldovenești să fie supuse unui regim de licențiere.
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Nisporeni, unde a discutat cu antreprenori locali și a analizat activitatea unor întreprinderi care contribuie la dezvoltarea economică a regiunii. Șeful Executivului a subliniat că locuitorii din Nisporeni se remarcă prin spirit gospodăresc și inițiativă, iar rezultatele muncii lor se reflectă în
Rusia şi Ucraina au convenit, cu ajutorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), asupra unui armistiţiu local în jurul centralei nucleare Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, pentru a permite efectuarea reparaţiilor necesare la liniile electrice de rezervă ale centralei, relatează The Guardian. Anunţul a fost făcut de oficiali ruşi, după care AIEA a confirmat că s-a
Lucrările de modernizare din cadrul Programului „Curtea Europeană" au fost reluate după sezonul rece. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Intervențiile au fost suspendate temporar pentru a proteja calitatea lucrărilor în perioada iernii. Ministrul a discutat cu antreprenorii despre organizarea activităților și a cerut mobilizarea echipelor în teren,
Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală cu un sistem anti-dronă bazat pe laser, un accident care a determinat Administrația Federală a Aviației să interzică joi zborurile într-o zonă din jurul Fort Hancock din Texas, au declarat pentru Reuters consilieri parlamentari. Aceștia au spus că Pentagonul a folosit un sistem laser de mare energie pentru
Compania condusă de familia Ellison, care are legături cu președintele Donald Trump, este aproape de a prelua Warner Bros Discovery, o tranzacție care va uni, printre altele, două importante televiziuni de știri, CNN și CBS, scriu Reuters și BBC. Compania Paramount Skydance a ieșit câștigătoare într-o bătălie de câteva luni cu rivala Netflix pentru achiziționarea
Două tentative de transport ilicit al unor bunuri de valoare au fost depistate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali la punctele de trecere de la frontiera moldo-ucraineană. Primul caz a fost înregistrat la PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe. Un automobil de model Lexus, condus de un cetățean ucrainean de 40 de ani, a fost supus unui control
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a primit, pe 27 februarie 2026, primul lot de echipamente în cadrul proiectului „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025–2028", finanțat de Guvernul Regatului Danemarcei. Ceremonia de transmitere a donației a avut loc la sediul IGSU din Chișinău, în prezența ministrei Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a ambasadorului Danemarcei
Fostul vicepremier, Nicolae Andronati, semnatar al Declarației de independență a Republicii Moldova, a fost omorât pe 24 februarie, în stânga Nistrului, scrie PulsMedia.md. Informația a fost confirmată de Biroul pentru Reintegrare. Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit în gospodăria sa din localitatea Caragaș. Forțele de ordine ar avea trei suspecți, doi dintre care ar fi
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță dosarul unui bărbat de 39 de ani, învinuit de omor intenționat. Potrivit anchetei, incidentul a avut loc pe 3 decembrie 2025, în orașul Codru. Inculpatul a cunoscut victima la Dispensarul Republican de Narcologie, în secția de detoxificare alcoolică. Ulterior, cei doi
Doi ofițeri de la Inspectoratul Național de Investigații ar fi reținuți în flagrant de către ofițerii Centrului Național Anticorupție. Cazul ar fi avut loc ieri-seara chiar în parcul din proximitatea INI, de pe strada Bucuriei din capitală, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit informațiilor preliminare, ar fi vorba despre un ofițer de la spălarea banilor, care s-ar
Polițiștii de frontieră români au descoperit 50 de cartușe nepercutate, calibru 22 LR, ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar care circula pe ruta Republica Moldova – Italia. Cazul a fost înregistrat în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în urma unui control efectuat de polițiștii de frontieră, în cooperare cu lucrătorii vamali. Potrivit autorităților,
Avionul de vânătoare de tip F-16 aparţinând armatei turce care s-a prăbuşit miercuri, la puţin timp după ce a decolat, a fost trimis să ancheteze cu privire la o urmă radar neidentificată de-a lungul frontierei cu Bulgaria, anunţă joi Ministerul turc al Apărării, relatează AFP. "La 25 februarie, după detectarea unei urme radar neidentificate la
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de escrocherie care vizează înstrăinarea ilegală a unor terenuri din intravilanul orașului Durlești. Potrivit anchetei, schema ar fi avut drept scop deposedarea administrației publice locale de mai multe loturi. În dosar sunt vizați primarul și viceprimarul localității,
Pe măsură ce economia de război a Rusiei se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza sancțiunilor și a scăderii veniturilor, chiar și regiunile care au beneficiat de creșteri masive ale cheltuielilor militare încep să resimtă efecte negative. Întreprinderile locale apelează la autorități pentru sprijin, semnalând dificultăți financiare în creștere. În regiunea Nijni Novgorod,
Pakistanul a lansat peste noapte atacuri aeriene și
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, își va afla astăzi sentința în dosarul în care este acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent. Dosarul ajunge la final la doi ani de la tragedie, perioadă marcată de audieri, dezbateri, amânări ale ședințelor și tentative de tergiversare a examinării cauzei. Procurorii cer pentru fostul edil, care ar […] Articolul Instanța decide astăzi soarta fostului primar de Boldurești, judecat pentru un accident mortal apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Administratorul unei întreprinderi municipale dintr-o localitate din raionul Anenii Noi a fost trimis în judecată, fiind acuzat de poluarea râului Bîc și de prejudicierea mediului în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetei, în perioada 2024–2025, acesta ar fi permis deversarea apelor uzate neepurate direct în râu, în procesul de prestare a serviciilor către consumatori. Acțiunile […] Articolul Dosar penal pentru poluarea râului Bîc. Un administrator de întreprindere municipală, trimis în judecată apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Cristiano Ronaldo își extinde influența dincolo de teren. Atacantul portughez a devenit coproprietar al clubului spaniol Almeria, după ce a achiziționat un pachet de 25% din acțiuni. Tranzacția a fost realizată prin compania sa, CR7 Sports Investments. Pachetul majoritar al clubului este controlat din 2025 de un grup de investiții din Arabia Saudită, condus de […] Articolul Cristiano Ronaldo devine coproprietar la Almeria după achiziția a 25% din acțiuni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un nou scandal legat de dosarele Jeffrey Epstein provoacă o demisie la vârful uneia dintre cele mai influente organizații economice din lume. Președintele Forumului Economic Mondial, Borge Brende, și-a anunțat retragerea din funcție, pe fondul unei anchete interne privind contactele sale cu controversatul finanțator american. Într-un comunicat oficial, fostul diplomat norvegian a declarat: „În urma […] Articolul DOSARELE EPSTEIN | Șeful Forumului Economic Mondial demisionează după apariția numelui său apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Banii și bunurile confiscate de la infractori vor fi folosite pentru proiecte sociale și de interes public. O lege în acest sens a fost publicată în Monitorul Oficial și stabilește, pentru prima dată, cum vor fi gestionate și distribuite aceste resurse. Documentul prevede că activele provenite din activități ilegale vor fi valorificate în beneficiul comunității. […] Articolul 20% din bunurile confiscate vor merge către proiecte sociale. Ce prevede noua lege apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Aproximativ 90.000 de ucraineni sunt dați dispăruți de la începutul războiului declanșat de invazia rusă, un bilanț care arată amploarea pierderilor umane după patru ani de conflict. Datele au fost prezentate de comisarul de stat pentru persoane dispărute în circumstanțe speciale, Artur Dobroserdov, într-un material publicat de presa ucraineană. Potrivit acestuia, majoritatea celor dispăruți sunt […] Articolul Bilanțul războiului crește: Ucraina caută 90.000 de persoane dispărute apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară, în această dimineață, mai multe percheziții la Primăria orașului Durlești, în cadrul unor cauze penale ce vizează presupusa delapidare a unor terenuri publice. Potrivit informațiilor apărute pe canalul Ultima Oră, acțiunile de urmărire penală îi vizează pe primarul și viceprimarul localității. Sunt verificați și ingineri cadastrali, alți angajați ai primăriei, […] Articolul ULTIMA ORĂ | Percheziții la Primăria Durlești. CNA investighează un dosar privind terenuri publice apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
320 de canale de Telegram implicate în comercializarea drogurilor au fost identificate de Poliție doar pe parcursul anului trecut. Cu toate acestea, solicitările autorităților de a bloca aceste rețele sau de a obține informații despre administratori au rămas fără răspuns din partea platformei. Datele au fost prezentate în plenul Parlamentului, unde ministra Afacerilor Interne, Daniella […] Articolul Crește traficul de droguri online! MAI anunță sute de canale active pe Telegram apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Tensiunile dintre Rusia și statele occidentale cresc din nou, după ce oficiali britanici au vorbit despre posibilitatea trimiterii de trupe în Ucraina ca parte a unor garanții de securitate după un eventual acord de pace. Moscova avertizează că o astfel de decizie ar putea extinde conflictul, nu să îl oprească. Ministrul britanic al Apărării, John […] Articolul FLASH | Tensiuni în creștere, Rusia spune că trimiterea de trupe britanice în Ucraina va extinde conflictul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ambasadorii Americii în Europa vizează o singură persoană în ofensiva lor de farmec: preşedintele Donald Trump. Toţi ceilalţi – inclusiv aliaţii cheie ai SUA – se pot aştepta la mai puţin farmec şi la multă ofensă, scrie POLITICO pornind de la constatarea că prietenii preşedintelui american, colegii dezvoltatori imobiliari şi donatorii politici care au primit […] Articolul POLITICO: Ambasadorii lui Trump din Europa se adresează unui singur public şi aduc un stil nou de diplomaţie, mai agresivă şi mai conflictuală apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru la Nisporeni, unde a evaluat activitatea incubatorului de afaceri și a discutat cu antreprenorii despre provocările și oportunitățile de dezvoltare. Incubatorul găzduiește în prezent 47 de companii, dintre care 33 sunt start-up-uri. Acestea au creat, în total, 151 de locuri de muncă. În anul 2025, rezidenții […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: Afacerile locale din Nisporeni generează peste 110 milioane de lei și sute de locuri de muncă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
O dronă necunoscută a fost bruiată în apropierea portavionului francez Charles de Gaulle, miercuri, în timpul unei escale în Suedia, anunţă joi Statul Major francez, relatează AFP. ”O dronă a fost bruiată ieri (miercuri) de un dispozitiv suedez, la aproximativ şape mile marine (13 kilometri) de (portavionul) Charles de Gaulle. Dispozitivul suedez a funcţionat perfect şi […] Articolul Paza de Coastă suedeză investighează o scurgere de carburant lângă portavionul francez apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Parlamentul Republicii Moldova va lucra în 2026 după un plan legislativ care prevede adoptarea a sute de acte normative, majoritatea legate de procesul de integrare în Uniunea Europeană. Documentul a fost aprobat în ședința plenară de astăzi. Programul include 354 de inițiative, dintre care 314 proiecte de lege fac parte din Programul Național de Aderare […] Articolul Parlamentul își planifică activitatea pentru 2026. Accent pe legile cerute de integrarea europeană apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Serviciul de informații intern al Germaniei (BfV) nu trebuie să se refere la partidul Alternativa pentru Germania (AfD) ca fiind de extremă-dreapta pentru moment, a decis joi instanța administrativă din Köln, într-o măsură care favorizează această formațiune înaintea celor cinci alegeri regionale din acest an, informează Reuters. Instanța a acordat astfel o măsură provizorie solicitată […] Articolul Decizia spionajului german de a cataloga AfD drept partid „extremist”, răsturnată în justiție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Guvernul Ucrainei a pregătit în această săptămână un proiect de hotărâre „Cu privire la modificarea Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 31 decembrie 2025, nr. 1795”. Documentul prevede ca importurile de produse vitivinicole din Republica Moldova să fie supuse regimului de licențiere până la încetarea acțiunilor discriminatorii față de Ucraina. Măsura vizează strugurii proaspeți, […] Articolul Embargou în Ucraina pentru vinul moldovenesc și alcoolul etilic apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Fostul prim-ministru Vlad Filat susține că alegerile parlamentare au fost decisive pentru viitorul Republicii Moldova, deoarece au menținut la putere aceeași guvernare, pe care o acuză de lipsă de rezultate și viziune. Potrivit lui Filat, țara are nevoie urgent de o echipă capabilă să gestioneze atât problemele curente, cât și provocările care vor apărea după […] Articolul VIDEO | Vlad Filat despre prioritățile pentru Moldova: reconstrucția regională și consolidarea securității apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Liderul venezuelean Nicolas Maduro era convins că Statele Unite nu vor ataca Venezuela după o conversație cu omologul său american, Donald Trump, cu câteva săptămâni înainte de operațiunea militară soldată cu capturarea lui Maduro, în 3 ianuarie, a relatat miercuri The New York Times, citat de EFE. Într-un reportaj despre ultimele zile la putere ale […] Articolul Maduro era convins, după ce a vorbit cu Trump, că președintele american nu va ataca Venezuela apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs joi seara, 26 februarie, în zona seismică Vrancea și a fost resimțit și în Republica Moldova, inclusiv în Chișinău. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România, seismul a avut loc la ora 19:21, la o adâncime de aproximativ 120 de kilometri. Epicentrul a fost […] Articolul Pământul s-a mișcat în această seară: Cutremur de 4,4 resimțit și la Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost perturbată după ce autoritățile au primit o alertă cu bombă. Potrivit Poliției de Frontieră, intervenția a avut loc imediat, iar pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire pentru siguranță. La fața locului au fost mobilizate toate subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, care efectuează verificări. […] Articolul ULTIMA ORĂ | Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău. Pasagerii și angajații au fost evacuați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Republica Moldova își consolidează parteneriatul cu Statele Unite pentru modernizarea sectorului energetic și atragerea investițiilor private în infrastructuri critice. Subiectele au fost discutate la Washington de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei vizite oficiale. În centrul discuțiilor s-a aflat accelerarea construcției liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș, un proiect esențial pentru conectarea deplină […] Articolul Dorin Junghietu, discuții la Washington despre securitatea energetică și investiții americane în Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Republica Moldova și Letonia își consolidează parteneriatul bilateral. La Chișinău a avut loc o nouă rundă de consultări politice interministeriale, la nivel de secretari de stat. Delegația moldovenească a fost condusă de secretarul de stat Carolina Perebinos. Din partea Letoniei a participat subsecretarul de stat și directorul politic din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Ivars Lasis. […] Articolul Moldova și Letonia își extind cooperarea. Accent pe securitate, economie și integrarea în UE apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Uber a anunțat lansarea unui serviciu comercial de livrare cu drone în Irlanda, marcând prima utilizare a acestei tehnologii de către compania de ridesharing în Europa, potrivit EuroNews.com. Uber colaborează cu operatorul irlandez Manna, o companie care a efectuat până în prezent peste 250.000 de livrări în Europa. Serviciul, care permite transportul obiectelor de mici dimensiuni precum […] Articolul Uber lansează livrările cu drone în Europa: Țara unde serviciul este deja funcțional și livrează în trei minute apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
O echipă de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Botanica a primit o scrisoare de mulțumire din partea soțului unei paciente, după o intervenție care i-a salvat viața. Cazul a avut loc pe 19 februarie 2026. Potrivit mesajului, medicii au intervenit prompt pentru o femeie de 69 de ani, diagnosticată cu o patologie cardiacă gravă. […] Articolul Profesionalism în acțiune. O echipă de ambulanță din Botanica, apreciată după o intervenție critică apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Viceamiralul american Fred Kacher a fost demis din funcţia de director al Statului Major Interarme după ce abia preluase postul în decembrie, au declarat miercuri pentru Reuters trei surse familiarizate cu această chestiune. Un purtător de cuvânt al Statului Major Interarme a confirmat că Kacher va „reveni în serviciu” în cadrul Marinei SUA, când a […] Articolul Reuters: Pentagonul l-a demis pe un oficial de rang înalt de la Statul Major Interarme după nici trei luni în funcţie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Organizatorul tentativei de contrabandă cu șapte lingouri de aur, aduse din România în Republica Moldova, precum și șoferul implicat în transport au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Măsura a fost solicitată de procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și admisă de judecătorul de instrucție, pentru a asigura […] Articolul Contrabandă cu aur la frontieră. Organizatorul și șoferul, arestați pentru 30 de zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor a fost respinsă de Parlament, după ce proiectul de hotărâre nu a întrunit voturile necesare pentru aprobare. Propunerea de desemnare a lui Herman von Hebel și a lui Bernard Lavigne în componența Comisiei a obținut 53 de voturi, insuficiente față de pragul minim de […] Articolul Fără susținere în plen, Herman von Hebel nu intră în Comisia de evaluare a procurorilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Agenția Achiziții Publice va primi suport pentru a-și consolida capacitatea de monitorizare și prevenire a riscurilor, în urma unei întrevederi dintre directorul instituției, Gheorghe Movileanu, și reprezentanta adjunctă rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova, Seher Ariner. Discuțiile au avut loc pe 25 februarie și au vizat măsuri concrete pentru creșterea transparenței […] Articolul PNUD sprijină modernizarea controlului în achizițiile publice din Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Grădinița nr. 4 „Zâmbetul” din orașul Cahul a fost modernizată în urma finalizării lucrărilor de reabilitare energetică, un proiect care îmbunătățește condițiile pentru aproximativ 200 de copii și 37 de angajați. Lucrările au inclus termoizolarea clădirii, renovarea acoperișului, modernizarea căilor de acces și reamenajarea curții. În urma intervențiilor, instituția oferă un mediu mai confortabil și […] Articolul FOTO | Grădinița nr. 4 „Zâmbetul” din Cahul, modernizată: condiții mai bune pentru 200 de copii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.