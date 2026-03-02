LIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 2 martie 2026
SafeNews, 2 martie 2026 08:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 2 martie 2026.
• • •
Acum 30 minute
08:10
Armata israeliană a anunțat duminică seară că va mobiliza 100.000 de rezerviști în cadrul ofensivei împotriva Iranului, potrivit unui comunicat citat de AFP. „Armata se pregătește să mobilizeze în jur de 100.000 de rezerviști și să-și consolideze nivelul de pregătire pe diferite fronturi" în cadrul acestei operațiuni, se precizează în comunicatul difuzat de Forțelr Defensive
08:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 2 martie 2026.
Acum o oră
07:50
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune la nivel înalt, sâmbătă dimineaţa, ceea ce i-a determinat pe americani şi israelieni să-şi ajusteze planul iniţial şi să-l ţintească exact la acel moment, dezvăluie duminică din culisele Operaţiunii "Epic Fury" cotidianul american The New York Times (NYT).
07:40
Nicușor Dan, primul mesaj de la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. Ce le transmite românilor blocați în zonele afectate de conflict # SafeNews
Președintele Nicușor Dan a scris într-un mesaj pe X că România este „în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă". El face un apel către românii blocați în țări din Orientul Mijlociu să rămână calmi și să asculte instrucțiunile primite atât din partea autorităților locale, cât și din partea autorităților
07:30
Circulația rutieră pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău este sistată integral în perimetrul străzilor Grădina Botanică și Băcioii Noi, în perioada 2–6 martie. Măsura a fost anunțată de Primăria capitalei și este necesară pentru lucrări de reabilitare a carosabilului. Restricțiile afectează și transportul public. Itinerarul rutei de autobuz nr. 18, inclusiv variantele 18A și 18B,
07:30
VIDEO | Momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește un oraș de lângă Ierusalim. Opt persoane au fost ucise # SafeNews
După ce Iranul a lansat duminică o rachetă balistică asupra orașului Beit Shemesh, situat la 30 km distanță de Ierusalim, initial fusese anunțat că 6 oameni au fost uciși. Ulterior, autoritățile au revizuit bilanțul la opt morți. Informațiile au fost oferite de serviciul de ambulanță Magen David Adom, citat de Times of Israel, scrie Hotnews.ro. Racheta
07:30
Un individ a fost reținut, după ce oamenii legii au depistat cadavrul unui bărbat în subsolul unui bloc de locuințe. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:30, pe strada bulevardul Moscova din sectorul Rîșcani al capitalei, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un bărbat în
Acum 2 ore
07:20
VIDEO | Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă Netanyahu # SafeNews
Atacurile israeliene la Teheran urmează să se intensifice în zilele următoare, anunţă premierul israelian Benjamin Netanyahu duminică, în a doua zi a ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează AFP. "Forţele noastre lovesc în prezent în inima Teheranului cu o intensitate tot mai mare, care se va amplifica şi mai mult în zilele următoare", anunţă într-un mesaj
07:10
FOTO | Podul de Flori de la Ungheni avansează conform graficului. Vladimir Bolea a verificat lucrările pe șantier # SafeNews
Lucrările la Podul de Flori de la Ungheni continuă conform calendarului stabilit. Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a efectuat o vizită pe șantier împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, pentru a evalua stadiul proiectului. Potrivit ministrului, pe malul Republicii Moldova culeea podului este finalizată până la nivelul suprastructurii. În prezent, echipele lucrează
07:00
Preşedintele american Donald Trump, care şi-a multiplicat duminică interviurile la telefon cu jurnalişti de la reşedinţa sa Mar-a-Lago, în Florida, a declarat revistei The Atlantic că "va vorbi" cu liderii iranieni, fără să spună când şi cu cine, relatează Le Monde. "Ei vor să vorbească şi eu am acceptat să vorbesc, deci voi vorbi cu
06:50
OpenAI a încheiat un acord cu Departamentul de Război al SUA, la doar câteva ore după ce rivalul Anthropic a fost pus pe lista neagră de Trump # SafeNews
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunţat vineri seară că firma sa a ajuns la un acord cu Departamentul de Război privind utilizarea modelelor sale de inteligenţă artificială, imediat după ce preşedintele Donald Trump a interzis agenţiilor federale să mai folosească tehnologia rivalului Anthropic, transmite CNBC. "În această seară am ajuns la un acord cu Departamentul
06:40
FOTO | Transport modern și investiții în infrastructură la Ungheni. Igor Grosu: Orașul devine un model de dezvoltare europeană # SafeNews
Municipiul Ungheni face pași concreți spre modernizarea serviciilor publice și a infrastructurii urbane. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, anunță că 14 microbuze și 4 autobuze moderne circulă deja pe rutele din oraș. Noul sistem de transport aduce o schimbare importantă. Achitarea călătoriilor se face exclusiv electronic. Ungheni devine practic primul oraș din Republica Moldova care introduce
06:30
Trei militari SUA au fost uciși în acțiune, în timpul operațiunii militare din Iran. Alți cinci au fost grav răniți # SafeNews
Armata SUA a anunțat duminică primele victime în rândul forțelor americane implicate în războiul din Iran. Comandamentul Central a comunicat pe scurt informațiile, evitând să ofere deocamdată detalii suplimentare despre moartea militarilor. Trei militari americani au fost uciși în luptă în cadrul operațiunilor SUA împotriva Iranului, a declarat duminică Comandamentul Central al SUA într-un comunicat.
Acum 4 ore
06:20
Primărița, Eleonora Șaran, viceprimarul orașului Durlești, Mihai Enachi, și alte două persoane au fost plasați în arest pentru 30 de zile, potrivit surselor TV8. Aceaștia se află în prezent la Penitenciarul Nr. 13 din Chișinău. Alte patru persoane, vor sta 30 de zile în arest la domiciliu. Primărița și viceprimarul Mihai Enachi, alături de alte
06:10
Hamasul a condamnat, duminică, ca pe o „crimă abominabilă" atacul americano-israelian care s-a soldat, sâmbătă, cu moartea ayatollahului Ali Khamenei, ghidul suprem iranian şi un susţinător fervent al mişcării islamiste palestiniene. „Noi, în cadrul Hamas, vom plânge dispariţia ayatollahului Ali Khamenei", indică un comunicat al formaţiunii, relatează AFP, scrie digi24.ro. „SUA şi guvernul de ocupaţie fascist
Acum 24 ore
12:00
MAE: Celula de Criză monitorizează situația din Orientul Mijlociu. Nu sunt moldoveni răniți # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe anunță că Celula de Criză funcționează în regim permanent și urmărește evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Potrivit informațiilor oficiale, în Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor moldoveni. În Israel, Ambasada Republicii Moldova a
12:00
VIDEO | Rețea de migrație ilegală, destructurată la Prut: Doi moldoveni, implicați în transportul unor cetățeni din Bangladesh # SafeNews
O tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat a fost dejucată în urma unei operațiuni comune desfășurate de polițiștii de frontieră din Republica Moldova și România, în apropierea localității Costuleni, raionul Ungheni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 28 februarie. O patrulă mixtă, implicată în supravegherea frontierei, a observat cu ajutorul echipamentelor
11:40
Oficialii au subliniat importanța acestei tradiții, păstrată de generații, care marchează începutul primăverii și renașterea naturii. În mesajul său, premierul Alexandru Munteanu a vorbit despre semnificația mărțișorului ca simbol al vieții și al curajului. Acesta a îndemnat oamenii să poarte șnurul alb și roșu ca semn al păcii, al gândurilor bune și al dorinței de
11:40
Cel puțin șase protestatari au fost uciși și alți 20 au fost răniți după ce au luat cu asalt consulatul SUA, scrie CNN. Clădirea puternic fortificată se află în orașul portuar Karachi din Pakistan. „Sute de oameni au apărut brusc în apropierea consulatului american", iar polițiștii au sosit rapid, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din
11:20
Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit după ce ar fi fost înjunghiat de un tânăr, noaptea trecută, într-un apartament de pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al capitalei. Potrivit surselor Pulsmedia.md, între victimă și un bărbat de 31 de ani ar fi izbucnit un conflict, din motive care urmează să fie
08:40
Un adolescent de 17 ani, arestat pentru plănuirea unui atac asupra unei baze NATO din Norvegia # SafeNews
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul ţării, a informat vineri postul public de televiziune NRK, relatează AFP, preluată de Agerpres. Născut şi crescut în Norvegia, suspectul ar fi fost văzut la şcoală cu
08:30
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru posturile CNN şi Fox News. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a explicat pe reţeaua socială X că se află în „coordonare directă" cu
Ieri
08:20
Un propagandist al Kremlinului, dat afară din emisiune după ce a lăudat Ucraina și a spus că „nu exclude un război cu China” # SafeNews
Un scandal fără precedent a izbucnit în mass‑media de stat din Rusia. Propagandistul Kirill Fedorov a fost dat afară din emisiune de pe canalul lui Vladimir Soloviov, unul dintre cele mai influente canale pro‑Kremlin, după ce a făcut declarații care contrazic narativa oficială rusă și au atras critici dure din partea propagandiștilor de la Moscova.
08:10
Doi cetățeni străini, reținuți de către polițiștii de frontieră la Aeroport, după ce au încercat să transporte ilicit lingouri de aur # SafeNews
Doi cetățeni străini de 32 și 29 de ani, pasageri de pe ruta Chișinău – Gokcen, au încercat să transporte ilicit lingouri de aur, prin Aeroportul Chișinău. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la ruta Chișinău – Gokcen, echipa comună a observat în bagajele a doi călători mai
08:00
VIDEO | Hotel de lux din Dubai, avariat „de o rachetă iraniană”. Noi detalii despre explozia din Palm Jumeirah, una dintre cele mai exclusiviste zone din Dubai # SafeNews
O explozie puternică a avut loc în fața hotelului Fairmont din Dubai, aflat într-una dintre cele mai scumpe și cunoscute zone din Dubai. Oficialii din Emiratele Arabe Unite au vorbit despre „o rachetă a Iranului". Nu este clar care este ținta Teheranului, însă SUA au o bază militară în zonă, subliniază BBC. Mai multe videoclipuri
07:50
De la începutul acestui an, în Republica Moldova au fost importate tocmai 60 de kilograme de grâu din Germania, 22 tone de porumb din Ungaria și 66,65 tone de floarea-soarelui din Ucraina, susține Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Cifrele denotă că eliminarea restricțiilor la importul de cereale și oleaginoase nu a dus la o
07:40
Pentagonul anunță că a folosit pentru prima dată drone explozive în atacul contra Iranului. „De unică folosinţă şi la costuri reduse” # SafeNews
Armata americană a afirmat sâmbătă că a utilizat pentru prima dată în luptă drone explozive pentru a ataca Iranul, recurgând astfel la o tehnologie folosită în special în războiul dintre Ucraina şi Rusia, scrie AFP. „Task Force Scorpion Strike a utilizat pentru prima dată în luptă drone de atac de unică folosinţă şi la costuri
07:30
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța vrea să acopere costurile preluării Danube Logistics, operatorul Portului Liber Giurgiulești prin atragerea de la acționari a sumei totale de 281,6 milioane de lei. Surse din Ministerul Transporturilor din România au declarat pentru Profit.ro, scrie logos-press.md. Operațiunea, care ar urma să fie discutată la sfârșitul lunii martie, va fi însoțită de
07:20
Liderii UE au emis o declarație comună în care fac apel la reţinere: „Siguranţa nucleară este crucială” # SafeNews
Liderii Uniunii Europene (UE) au emis sâmbătă o declarație comună, în care cereau reținere și implicarea în diplomația regională în speranța „asigurării siguranței
07:10
Trump a cerut deschis armatei iraniene să depună armele și populației să preia controlul guvernului. Nu este retorică de război, este un obiectiv politic explicit: schimbarea regimului de la Teheran. În orele care au urmat exploziilor din centrul Teheranului, Trump a vorbit despre „operațiuni militare majore” și a promis imunitate militară iranienilor care capitulează. Canalele […] Articolul De ce este Iranul atacat? Trump vrea să încurajeze o lovitură de stat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
28 februarie 2026
23:10
Guvernul din Israel a fost informat sâmbătă seara că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în timpul atacurilor aeriene, potrivit unor surse israeliene. Membrii cabinetului israelian au primit o actualizare oficială conform căreia Ali Khamenei a fost eliminat. Trupul lui Khamenei ar fi fost scos din ruinele palatului său, anunță presa israeliană, scrie mediafax.ro. Anterior premierul […] Articolul Surse israeliene: Ayatollahul Ali Khamenei ar fi fost ucis în urma atacurilor aeriene apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:20
La câteva ore după ce Israelul și Statele Unite au lansat, sâmbătă dimineață, lovituri militare asupra Iranului, explozii puternice au fost semnalate în mai multe state din regiune. Presa internațională relatează, citând forțe ale apărării de la Doha, că mai multe rachete iraniene au fost doborâte înainte de a intra în spațiul aerian al Qatarului. […] Articolul Explozii și rachete în Orientul Mijlociu după loviturile Israel-SUA asupra Iranului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:20
Case impunătoare, afaceri profitabile, mașini și accesorii de lux, dar și conturi consistente. Unii dintre deputații noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie 2025, declară averi de zeci de milioane de lei. Jurnaliștii au analizat declarațiile de avere și interese personale depuse la validarea mandatului de toți cei 101 deputați […] Articolul VIDEO | Topul bogaților din Parlament. Averi de zeci de milioane de lei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:10
Celula de criză a MAE, în alertă: Instrucțiuni urgente pentru moldovenii din Orientul Mijlociu # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe a activat Celula de Criză, după deteriorarea accentuată a situației de securitate în Orientul Mijlociu. Instituția monitorizează evoluțiile în regim permanent și coordonează acțiunile misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune. Autoritățile fac apel la cetățeni să evite orice deplasare neesențială și să respecte strict recomandările de securitate transmise de instituțiile locale […] Articolul Celula de criză a MAE, în alertă: Instrucțiuni urgente pentru moldovenii din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:00
Ucigașul bancherului ucrainean cu pașaport românesc a fost arestat. Poliția din Italia a stabilit cum a fost înfăptuită crima # SafeNews
Fiul lui Aleksandr Adarici, un fost om de afaceri şi bancher ucrainean, care deţinea şi cetăţenia română, găsit mort pe data de 23 ianuarie după ce a căzut de la fereastra unei clădiri din Milano, a fost reţinut vineri în Spania, în baza unui mandat de arestare european, pentru răpire agravată care a condus la […] Articolul Ucigașul bancherului ucrainean cu pașaport românesc a fost arestat. Poliția din Italia a stabilit cum a fost înfăptuită crima apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
Mihai Popșoi, vizită în Carintia: Cooperare regională, parteneriate economice și sprijin pentru comunități # SafeNews
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a efectuat o vizită în landul federal Carintia, Austria, unde a avut întrevederi cu autoritățile locale și a participat la mai multe evenimente dedicate consolidării relațiilor dintre Republica Moldova și această regiune. În cadrul discuțiilor cu guvernatorul Carintiei, Peter Kaiser, oficialii au abordat agenda europeană a Republicii Moldova, cooperarea […] Articolul Mihai Popșoi, vizită în Carintia: Cooperare regională, parteneriate economice și sprijin pentru comunități apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
Conexiune nouă între Moldova și România, Podul de Flori ar urma să fie inaugurat în iulie # SafeNews
Construcția Podului de Flori peste Prut, care va conecta municipiul Ungheni din România cu localitatea Zagarancea din raionul Ungheni, Republica Moldova, se desfășoară într-un ritm accelerat. Autoritățile susțin că lucrările ar putea fi încheiate până în luna iulie a acestui an. Proiectul este calificat drept unul de referință, fiind primul pod rutier de tip autostradă […] Articolul Conexiune nouă între Moldova și România, Podul de Flori ar urma să fie inaugurat în iulie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a dezvăluit că firma sa negociază un acord cu Departamentul de Război al SUA pentru a implementa modelele sale de inteligenţă artificială (AI) în medii clasificate, deşi nu a fost semnat încă niciun acord, iar discuţiile ar putea eşua, informează vineri The Wall Street Journal. Aceste negocieri par o […] Articolul OpenAI negociază cu Pentagonul implementarea tehnologiei sale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova # SafeNews
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Este vorba despre Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun – ultima fiind pretendent la funcția de președinte al R. Moldova în cadrul alegerilor din 2024. […] Articolul Rețeaua Moscovei din umbră: Cum doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, au încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Doi cetățeni ai Republicii Moldova au devenit principalii suspecți într-un caz de furt de kerosen dintr-o conductă strategică care alimentează Aeroportul Fiumicino din Roma. Potrivit presei din Italia, ancheta a fost declanșată după ce administratorul conductei a semnalat, la 13 februarie, fluctuații anormale și scăderi de presiune ale carburantului în zona Fosso Zambra, în extravilanul localității […] Articolul Doi moldoveni, arestați în Italia după ce au furat combustibil pentru avioane apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Statele Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina vor fi ajutate să facă față provocărilor generate de război. Comisia Europeană a lansat în acest sens instrumentul EastInvest, o platformă de finanțare dedicată regiunilor estice ale blocului comunitar. Programul, demarat joi, vizează România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Polonia, Finlanda și țările baltice. Prin EastInvest, […] Articolul UE lansează program de susținere a țărilor afectate de războiul din Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Judecătoarea Arina Ialanji a anunțat că intenționează să demisioneze din funcție, decizie care poate afecta examinarea dosarului de trădare de patrie în care este învinuit fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă. Potrivit Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, magistrata urma să activeze în complete specializate anticorupție. Plecarea sa ridică semne de întrebare în […] Articolul Instanța ar putea relua de la început cazul de trădare de patrie al fostului funcționar apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă de trădare # SafeNews
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate ( SIS) al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, de DIICOT, potrivit unui comunicat al instituției. Bălan e acuzat oficial „de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat”, după ce a oferit, începând cu 2024, informații secrete […] Articolul Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă de trădare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Kiril Budanov susține că Ucraina nu va accepta concesii teritoriale: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu” # SafeNews
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei își are rădăcinile în ambițiile imperiale vechi de secole, care nu s-au schimbat în ciuda schimbărilor de regim, a declarat Kiril Budanov, șeful biroului prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat publicației arabe Al-Modon, el a susținut că securitatea durabilă pentru Ucraina și Europa va fi posibilă numai atunci când Rusia va […] Articolul Kiril Budanov susține că Ucraina nu va accepta concesii teritoriale: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Moldova accelerează reformele pentru negocierile de aderare la UE # SafeNews
Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a discutat la Bruxelles cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, despre ritmul reformelor și pregătirea instituțiilor pentru etapa următoare a negocierilor cu Uniunea Europeană. În cadrul întrevederii, oficialii au analizat desfășurarea ședințelor explicative ale Comisiei Europene și modul în care autoritățile de la Chișinău își consolidează capacitatea administrativă […] Articolul Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Moldova accelerează reformele pentru negocierile de aderare la UE apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Ședința de judecată în dosarul în care Serviciul de Informații și Securitate solicită recunoașterea organizației Eurasia drept extremistă a fost amânată. Magistrații Curții de Apel Centru au acordat, vineri, părților termen până pe 6 martie pentru a prezenta toate demersurile ce țin de examinarea cauzei, transmite IPN. Documentele urmează să fie comunicate participanților la proces, […] Articolul Dosarul „Eurasia”, instanța a amânat ședința și a fixat termen nou apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
27 februarie 2026
19:10
FOTO | Justiția își modernizează infrastructura. Sedii noi pentru instanțe în patru regiuni ale țării # SafeNews
Ministerul Justiției accelerează modernizarea infrastructurii judiciare. Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească a finalizat studiile de fezabilitate pentru construcția unor sedii noi ale instanțelor din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț. Proiectele vizează înlocuirea clădirilor vechi cu spații moderne, adaptate cerințelor actuale. Noile sedii vor include săli de judecată funcționale, zone de lucru pentru angajați […] Articolul FOTO | Justiția își modernizează infrastructura. Sedii noi pentru instanțe în patru regiuni ale țării apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
18:50
FOTO | Captură de proporții la Sculeni, peste 5,5 milioane de țigări ascunse într-un transport de mere # SafeNews
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu inspectorii vamali și polițiștii de frontieră, au descoperit un transport ilegal de țigări la punctul vamal Vama Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Marfa de contrabandă era ascunsă într-un autocamion care urma să ajungă în Federația Rusă. Șoferul, un bărbat de 57 de ani din Republica Moldova, a […] Articolul FOTO | Captură de proporții la Sculeni, peste 5,5 milioane de țigări ascunse într-un transport de mere apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
18:50
Nicanor Ciochină, condamnat la şapte ani de închisoare în dosarul accidentului mortal de la Boldureşti # SafeNews
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești, a fost găsit vinovat pentru accidentarea mortală a unui copil de 14 ani și pentru părăsirea locului faptei. Sentința a fost pronunțată de judecătoarea Lilia Lupașco de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ciochină a fost condamnat la șapte ani de închisoare, pedeapsa urmând să fie executată într-un penitenciar […] Articolul Nicanor Ciochină, condamnat la şapte ani de închisoare în dosarul accidentului mortal de la Boldureşti apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
18:40
Alertă MAE: Evitați călătoriile neesențiale în Israel, pe fondul riscurilor de securitate # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau planifică deplasări în Statul Israel, în contextul deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune. Potrivit instituției, evoluțiile recente din Orientul Mijlociu mențin un nivel ridicat de volatilitate și imprevizibilitate, iar riscurile de escaladare rămân sporite. În […] Articolul Alertă MAE: Evitați călătoriile neesențiale în Israel, pe fondul riscurilor de securitate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
