„Eroi în memorie, Patrie în inimă” – Poliția de Frontieră onorează sacrificiul pentru viitorul Republicii Moldova
Radio Moldova, 28 februarie 2026 21:30
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a organizat un eveniment comemorativ dedicat eroilor căzuți în conflictul din Afganistan și în războiul de pe Nistru, marcând un moment de recunoștință pentru cei care și-au dat viața pentru independența și suveranitatea Republicii Moldova.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 15 minute
21:50
Marea Britanie se delimitează de loviturile SUA și Israel, dar condamnă atacurile Iranului și cere dezescaladare # Radio Moldova
Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat că Regatul Unit nu a avut niciun rol în atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra unor ținte din Iran, însă a subliniat că regimul de la Teheran reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea regională și internațională.
Acum o oră
21:30
„Eroi în memorie, Patrie în inimă” – Poliția de Frontieră onorează sacrificiul pentru viitorul Republicii Moldova # Radio Moldova
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a organizat un eveniment comemorativ dedicat eroilor căzuți în conflictul din Afganistan și în războiul de pe Nistru, marcând un moment de recunoștință pentru cei care și-au dat viața pentru independența și suveranitatea Republicii Moldova.
Acum 2 ore
21:00
ACTUALIZARE | 201 de persoane au fost ucise și 747 au fost rănite în Iran în urma atacurilor Israelului și Statelor Unite. # Radio Moldova
Statul Israelian a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului în dimineața zilei de 28 februarie, a anunțat ministrul Apărării israelian. Potrivit mass-media iraniană, în centrul orașului Teheran s-au auzit trei explozii.
20:50
ADVERTORIAL | Întâlnire educațională despre endometrioză – dialog deschis cu specialiștii Memorial România # Radio Moldova
La Chișinău, medicii de la Memorial România au organizat o întâlnire dedicată femeilor afectate de endometrioză, o afecțiune ginecologică complexă și adesea greu de diagnosticat. Evenimentul a oferit un cadru de dialog direct între paciente și specialiști, cu scopul de a clarifica simptomele, metodele de diagnostic, opțiunile de tratament și impactul bolii asupra fertilității și calității vieții.
Acum 4 ore
20:00
Forță majoră în transportul aerian: când nu se plătesc compensații și ce trebuie să știe călătorii # Radio Moldova
Activitatea militară intensă din Orientul Mijlociu afectează direct transportul aerian internațional, iar zborurile planificate din și spre Republica Moldova ar putea suferi anulări sau întârzieri majore în următoarele 72 de ore. Avertizarea vine din partea Centrului Național pentru Protecția Consumatorilor, care explică și cadrul legal aplicabil în astfel de situații.
20:00
Halterofilul Ion Badanev a devenit campion național și a stabilit un nou record european pentru tineret „sub 20 de ani” # Radio Moldova
Orașul Cahul a devenit timp de două zile capitala halterelor din Republica Moldova. 80 de sportivi au luptat pentru titlul de campion național, la 16 categorii de greutate, atât la masculin, cât și la feminin. În premieră, au fost decernate medalii la ambele stiluri - zmuls și aruncat - și, evident, la total. În categoria de greutate de până la 71 de kilograme, Ion Badanev a cucerit 3 medalii de aur.
19:40
Alex Roitman: „Atac masiv al Iranului - 200 de rachete asupra Israelului, fără victime în rândul moldovenilor” # Radio Moldova
Iranul a lansat spre Israel aproximativ 200 de rachete balistice și drone, într-un nou val de atacuri care ar putea continua pe parcursul întregii zile și, posibil, în zilele următoare. Informația a fost comunicată de ambasadorul Republicii Moldova în Statul Israel, Alexandr Roitman, într-un mesaj adresat cetățenilor moldoveni aflați în zonă.
19:00
ONU cere încetarea imediată a ostilităților după loviturile SUA–Israel și riposta Iranului # Radio Moldova
Consiliul de Securitate al Organizația Națiunilor Unite se va reuni de urgență pentru a analiza situația gravă din Orientul Mijlociu, în contextul escaladării militare dintre Statele Unite, Israel și Iran. Ședința extraordinară este programată pentru ora 16:00 la New York (21:00 GMT).
18:40
Universitatea Cluj s-a calificat în play-off-ul Superligii românești de fotbal. În etapa a 29-a, echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a surclasat cu 4:0, acasă, pe Oțelul Galați. „Șepcile roșii" au marcat câte două goluri în fiecare repriză. Ivorianul Issouf Macalou a deschis scorul în minutul 4, iar bosniacul Jovo Lukić a majorat avantajul echipei sale în minutul 28.
18:20
Drumuri afectate de iarnă: circulație sistată temporar în Capitală, inclusiv pe Testemițeanu și Muncești # Radio Moldova
Circulația rutieră va fi restricționată în acest weekend pe mai multe artere importante din Chișinău, în contextul lucrărilor de reabilitare a carosabilului, anunță Primăria Municipiului Chișinău.
18:10
Echipa Universității Tehnice din Moldova își mărește avansul în fruntea clasamentului campionatului național de volei masculin. UTM a câștigat încă un meci în fața marei sale rivale, echipa Universității de Stat din Moldova. A fost 3-1 la seturi pentru discipolii lui Roman Dudicov într-un meci spectaculos.
Acum 6 ore
17:50
Peste 32 de milioane de puieți în această primăvară. Autoritățile promit accelerarea împăduririlor # Radio Moldova
Platforma digitală iForest schimbă modul în care sunt gestionate pădurile din Republica Moldova. Instrumentul permite colectarea și analiza datelor despre suprafețele împădurite, speciile de arbori, starea de sănătate a pădurilor și evoluția ecosistemelor.
17:00
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a transmis un mesaj public în care afirmă că „momente decisive” se află în fața poporului iranian și că regimul Republicii Islamice „se prăbușește”.
Acum 8 ore
15:40
Moscova condamnă „act de agresiune”, UE și Elveția fac apel la respectarea dreptului internațional # Radio Moldova
Operațiunea militară a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului a provocat reacții imediate în capitalele lumii. Guvernele europene au cerut, în majoritate, evitarea unei escaladări regionale, în timp ce Rusia a condamnat dur intervenția.
15:00
ACTUALIZARE | Lovitură SUA–Israel în Minab: bilanțul victimelor crește, zeci de răniți # Radio Moldova
Statul Israelian a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului în dimineața zilei de 28 februarie, a anunțat ministrul Apărării israelian. Potrivit mass-media iraniană, în centrul orașului Teheran s-au auzit trei explozii.
14:20
ACTUALIZARE | MAE activează Celula de Criză: avertizări pentru moldovenii din Orientul Mijlociu # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, pe fondul agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu, Celula de Criză a fost activată și monitorizează permanent evoluțiile din regiune. Instituția coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova și transmite recomandări pentru cetățenii aflați în statele afectate.
14:10
Flavio Cobolli și Frances Tiafoe s-au calificat în finala turneului masculin de tenis de la Acapulco # Radio Moldova
Italianul Flavio Cobolli și americanul Frances Tiafoe s-au calificat în finala turneului masculin de tenis din orașul mexican Acapulco. În semifinale, Cobolli l-a învins cu 7:6, 3:6, 6:4 pe sârbul Miomir Kețmanovici, într-o partidă ce a durat două ore și 25 de minute.
Acum 12 ore
13:40
Creștere moderată, inflație sub control și reforme urgente – concluziile FMI pentru Republica Moldova # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova își revine treptat după șocurile severe din ultimii ani, însă drumul rămâne fragil și plin de provocări. Este concluzia Consiliului de directori executivi ai Fondului Monetar Internațional (FMI), care a finalizat consultările periodice cu țara noastră, prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI.
13:00
Cătălin Gomboș: „Pasul de la 60% la 90% este mult mai mic. Programul nuclear iranian rămâne miza centrală” # Radio Moldova
Tensiunile din Orientul Mijlociu nu sunt rezultatul unor evenimente recente, ci expresia unui conflict care durează de aproape jumătate de secol. Într-un interviu telefonic pentru Radio Moldova, expertul militar în Orientul Mijlociu, Cătălin Gomboș, a explicat că actuala escaladare trebuie înțeleasă în contextul disputelor începute odată cu Revoluția Islamică din 1979.
11:10
Numărul tinerilor specialiști care aleg să activeze în școlile și grădinițele din Republica Moldova este în creștere. În anul de studii 2025–2026, 426 de tineri au fost angajați în instituțiile de învățământ din țară. Cei mai mulți – 89 – au optat pentru funcția de învățător în clasele primare.
10:20
Stare de urgență în Israel din 28 februarie: MAE avertizează moldovenii din Israel - „Spațiul aerian este închis. Urmați strict instrucțiunile autorităților” # Radio Moldova
Starea de urgență imediată a fost instituită pe întreg teritoriul Statului Israel, începând cu 28 februarie 2026, ora 08:00, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și reconfirmat de ambasadorul moldovean la Tel Aviv.
10:10
Stare de urgență în Israel din 28 februarie: MAE avertizează moldovenii din Israel - „Rămâneți lângă adăposturi și limitați deplasările” # Radio Moldova
Starea de urgență imediată a fost instituită pe întreg teritoriul Statului Israel, începând cu 28 februarie 2026, ora 08:00, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și reconfirmat de ambasadorul moldovean la Tel Aviv.
09:40
Revista presei | Schimbare radicală în raport cu Tiraspolul; Mărturiile unei agente sub acoperire, într-un moment culminant din procesul lui Vlad Plahotniuc # Radio Moldova
Presa națională urmărește evoluția dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, care a fost reluat după o pauză de 15 luni. În vizorul mass-media sunt și dezbaterile ce vizează reforma administrației publice locale, purtate între autoritățile centrale și Congresul Autorităților Locale. Din presă mai aflăm noi dezvăluiri despre afacerile și averea oligarhului Vladimir Plahotniuc, descoperite de o agentă sub acoperire, martoră în proces.
09:20
Deficit de circa 1.300 de profesori în școlile din R. Moldova. Explicațiile ministrului Educației # Radio Moldova
Școlile din Republica Moldova se confruntă în continuare cu un deficit semnificativ de cadre didactice, fiind înregistrate aproximativ 1.300 de funcții vacante. Declarațiile au fost făcute de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a precizat că, deși situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, problema rămâne.
09:10
Israelul a lansat un atac asupra Iranului. Spațiul aerian al Israelului pentru zborurile civile a fost închis # Radio Moldova
Statul a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului în dimineața zilei de 28 februarie, a anunțat ministrul Apărării israelian. Potrivit mass-media iraniană, în centrul orașului Teheran s-au auzit trei explozii.
Acum 24 ore
09:00
„Am văzut eroi de 18 ani cu arma în mână” – vocile care au apărat independența Republicii Moldova # Radio Moldova
Independența nu s-a născut într-o sală de ședințe. S-a născut în fum. În zgomot de mitralieră. În ochii unor băieți care aveau 18, 21, 30 de ani și nu știau dacă vor mai apuca dimineața. Ministerul Afacerilor Interne a lansat campania „Istoria vie a MAI, adevărul istoric”, un demers dedicat memoriei veteranilor care au apărat independența Republicii Moldova în timpul conflictului armat de pe Nistru.
08:00
Deficit de circa 1.300 de profesori în școlile din Republica Moldova. Explicațiile ministrului Educației # Radio Moldova
Școlile din Republica Moldova se confruntă în continuare cu un deficit semnificativ de cadre didactice, fiind înregistrate aproximativ 1.300 de funcții vacante. Declarațiile au fost făcute de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a precizat că, deși situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, problema rămâne.
07:30
Atenție la mărțișoarele bijuterie: CNPC avertizează asupra riscurilor pentru sănătate # Radio Moldova
Mărțișoarele de tip bijuterie pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate, avertizează Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC), în contextul sărbătorii de 1 Martie. Instituția recomandă cumpărarea produselor doar din magazine autorizate și verificarea atentă a calității înainte de achiziție.
07:00
Dan Perciun infirmă zvonurile privind candidatura la Primăria Chișinău: „Am de dus la bun sfârșit mandatul de ministru” # Radio Moldova
După ce în spațiul public au circulat zvonuri că actualul ministru al Educației și Cercetării, Dan Perciun, ar putea fi candidatul PAS la Primăria Chișinău la următoarele alegeri, oficialul a infirmat categoric această ipoteză, subliniind că își dorește să ducă la bun sfârșit mandatul de ministru și să finalizeze proiectele începute în educație.
27 februarie 2026
22:20
Împușcat lângă zidurile Kremlinului: cine a fost Boris Nemțov și de ce moartea lui a schimbat pentru totdeauna opoziția rusă? # Radio Moldova
Astăzi se împlinesc 11 ani de la asasinarea lui Boris Nemțov, împușcat în noaptea de 27 februarie 2015 pe podul Bolșoi Moskvorețki, la doar câteva sute de metri de zidurile Kremlinului.
Ieri
21:50
Peste 900 de persoane s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română # Radio Moldova
Aproximativ 900 de elevi și adulți s-au înscris la primul examen de certificare a competențelor de comunicare în limba română pentru școlile cu predare în limba rusă, iar cei care vor obține nivelul B2 vor putea fi eliberați de proba la limba română din cadrul Bacalaureatului. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-un live pe rețelele sociale.
21:20
Gropi, pierderi și promisiuni: peste 60 de mii de oameni afectați de starea drumului din Ferapontievca # Radio Moldova
Traseul Comrat–Ceadîr-Lunga, din sudul țării, care duce spre granița cu Ucraina, se află de ani de zile într-o stare avansată de degradare. Cele mai mari probleme sunt în satul Ferapontievca, pe o porțiune de peste doi kilometri, unde circulația, atât pentru transportul de persoane, cât și pentru camioane, este dificilă. În această iarnă, starea drumului s-a înrăutățit semnificativ.
20:40
Instanțele de judecată din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț vor fi dotate cu sedii noi, construite de Ministerul Justiției prin Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească (ADJAJ). Clădirile moderne vor înlocui infrastructura veche și vor fi adaptate cerințelor actuale ale sistemului judiciar.
20:10
Cu mâinile aproape goale, dar cu credință în țară: sacrificiul „Fulger” în războiul de pe Nistru # Radio Moldova
Războiul de pe Nistru nu este doar o pagină de manual. Este o rană care încă pulsează în memoria celor care au fost acolo. În prima linie, încă din primele faze ale conflictului armat din 1992, au stat luptătorii Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Cu dotări modeste, cu incertitudini și frică în jur, dar cu o hotărâre neclintită: Moldova trebuie să rămână liberă, suverană și independentă.
19:50
Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire vineri în centrul orașului Milano, nordul Italiei, provocând moartea unei persoane și rănirea altor patruzeci, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri, relatează Reuters.
19:40
„Astăzi pot spune oficial că este un criminal” — reacția mamei adolescentului ucis la Boldurești, după condamnarea lui Ciochină # Radio Moldova
„Aceleași flori cândva le primeam cu bucurie, astăzi le duc cu durere”. Este mesajul postat pe rețelele de socializare de Raisa Ciurel, mama lui Mihail Beșliu, adolescentul care și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în februarie 2024, după condamnarea fostului primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, la șapte ani de detenție cu executare.
19:00
Zelenschi vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că este gata să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin pentru discuții și vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie.
18:30
Alertă pentru moldovenii din Israel: Prudență maximă și pregătire pentru eventuale escaladări # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru Statul Israel, avertizând asupra unei potențiale deteriorări a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare.
18:20
Rusia recrutează studenți pentru războiul din Ucraina: Promisiuni și presiuni în universități # Radio Moldova
Federația Rusă desfășoară, începând cu luna ianuarie, o amplă campanie de recrutare a studenților pentru a fi trimiși pe frontul din Ucraina. Redacția platformei „Эхо” (Ecou) a identificat cel puțin 57 de universități și 13 colegii și școli profesionale în care sunt promovate mesaje de înrolare, însă estimează că numărul instituțiilor implicate este mult mai mare.
18:10
Primul pod rutier la nivel de autostradă peste Prut prinde contur la Ungheni: Finalizarea lucrărilor, programată pentru luna iulie # Radio Moldova
Lucrările la Podul de Flori peste Prut, care va lega Ungheniul din România de localitatea Zagarancea, raionul Ungheni din Republica Moldova, avansează într-un ritm susținut, iar autoritățile estimează că obiectivul ar putea fi finalizat cel târziu în luna iulie curent. Proiectul este considerat unul istoric, fiind primul pod rutier la nivel de autostradă construit peste Prut în ultimii peste 60 de ani.
17:50
Aderare la UE: R. Moldova, aproape de a deschide negocierile tehnice pe ultimele trei clustere # Radio Moldova
Republica Moldova se află la distanță de câteva săptămâni de deschiderea negocierilor tehnice pe ultimele trei grupuri de capitole ale acquis-ului Uniunii Europene (UE), afirmă vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care întreprinde, la finele acestei săptămâni, o vizită de lucru la Bruxelles.
17:30
Ministerul Educației și Cercetării a premiat 28 de cercetătoare pentru performanțele obținute în anul 2025, în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din Domeniul Științei. Ceremonia a reunit reprezentante ale mediului academic, ale instituțiilor de cercetare și ale autorităților publice.
17:00
Dosarul în care Alexandru Bălan este acuzat că ar fi divulgat KGB-ului din Belarus secrete de stat ale României, trimis în judecată # Radio Moldova
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată de Direcția română de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
17:00
Profesorii nu vor mai fi obligați să se prezinte la școală în timpul vacanțelor, cu excepția unor situații stabilite de conducerea instituției. În restul perioadei, activitatea acestora se va desfășura de la distanță. Noile prevederi sunt incluse într-un ordin emis de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care modifică metodologia de repartizare a timpului de muncă al cadrelor didactice.
17:00
Peste 5.5 milioane de țigarete nedeclarate, depistate într-un camion încărcat cu mere la Sculeni: 14 percheziții în desfășurare # Radio Moldova
Peste 5.5 milioane de țigarete nedeclarate au fost descoperite într-un autocamion încărcat cu mere, care încerca să părăsească Republica Moldova cu destinația Federația Rusă. Cazul este investigat într-un dosar penal pentru contrabandă, iar anchetatorii desfășoară vineri, 27 februarie, 14 percheziții în Chișinău și în alte localități din țară.
16:50
Alertă la granița României cu Ucraina: Dronă distrusă la 100 de metri de Chilia Veche # Radio Moldova
Rusia a atacat în această dimineață porturile ucrainene de la Dunăre, iar autoritățile române au emis două mesaje RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, după ce radarele au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea. Aparatul de zbor a fost distrus de Ucraina la 100 de metri de localitatea Chilia Veche.
16:30
„Nu știu despre ce este vorba”: Ignatiev nu a văzut în regiunea transnistreană fugarii care se ascund de justiția R. Moldova # Radio Moldova
Problema predării către organele constituționale a condamnaților care se ascund în regiunea transnistreană nu s-a numărat printre temele abordate, pe 26 februarie, de către reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului în procesul de reglementare transnistreană, la prima întâlnire în format „1+1” din ultimul an și trei luni.
16:00
Un sens giratoriu și o platformă feroviară pentru îmbarcarea pasagerilor vor fi construite în sectorul Botanica al capitalei, în cadrul unui parteneriat asumat printr-un acord semnat la 27 februarie.
15:50
După ce s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Europei, Olympique Lille a avut ghinion la tragerea la sorți. Echipa franceză va juca în dublă manșă cu Aston Villa Birmingham din Anglia. Mai mult decât atât, din cauza faptului că a avut nevoie de meciuri de baraj, Lille are dezavantajul de a susține meciul-tur pe teren propriu.
15:40
VERDICT | Nicanor Ciochină, condamnat la șapte ani de detenție pentru accidentul soldat cu moartea lui Mihăiță # Radio Moldova
Fostul primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip deschis în dosarul accidentului rutier din februarie 2024, soldat cu moartea unui adolescent de 14 ani. Decizia a fost pronunțată vineri, 27 februarie 2026, de magistrata Lilia Lupașco de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.