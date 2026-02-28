Dan Perciun infirmă zvonurile privind candidatura la Primăria Chișinău: „Am de dus la bun sfârșit mandatul de ministru”

10:50

Presa internațională face bilanțul rezultatelor unei noi runde de negocieri pentru încheierea războiului ruso-ucrainean desfășurate ieri la Geneva. Publicațiile occidentale se concentrează și asupra tratativelor purtate în același oraș elvețian de către SUA și Iran pe tema programului nuclear iranian. În același timp, agențiile internaționale de presă relatează despre riscul unui conflict prelungit între, după atacurile reciproce de noaptea trecută de-a lungul graniței.