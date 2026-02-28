„Am văzut eroi de 18 ani cu arma în mână” – vocile care au apărat independența Republicii Moldova

11:30

„Remontada" în stil francez. Olympique Lille s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Europei la fotbal după ce a eliminat pe Crvena Zvezda. Deși pierduse cu 0:1 pe teren propriu, echipa condusă de Bruno Génésio a învins cu 2:0 în deplasare. Olivier Giroud a deschis scorul în minutul 4 cu o lovitură de cap. Campioana Serbiei nu a avut forța să egaleze, iar câștigătoarea dublei manșe s-a decis în prima repriză suplimentară.