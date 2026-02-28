Halterofilul Ion Badanev a devenit campion național și a stabilit un nou record european pentru tineret „sub 20 de ani”

15:50

După ce s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Europei, Olympique Lille a avut ghinion la tragerea la sorți. Echipa franceză va juca în dublă manșă cu Aston Villa Birmingham din Anglia. Mai mult decât atât, din cauza faptului că a avut nevoie de meciuri de baraj, Lille are dezavantajul de a susține meciul-tur pe teren propriu.