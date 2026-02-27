Excelența are chip de femeie: 28 de cercetătoare, premiate la Chișinău

07:20

Este o cunoscută poetă și jurnalistă, iar de circa 20 de ani scrie și piese de teatru, care au fost premiate, montate pe scenele teatrale și au răsunat în spectacolele radiofonice de la noi și din România. Acum, Irina Nechit a reușit să-și vadă visul împlinit: piesele ei au apărut într-o culegere de dramaturgie, „Sfaturile Melaniei”, care a fost lansată la Muzeul Național al Literaturii Române.