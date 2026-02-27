Peste 900 de persoane s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română
Radio Moldova, 27 februarie 2026 21:50
Aproximativ 900 de elevi și adulți s-au înscris la primul examen de certificare a competențelor de comunicare în limba română pentru școlile cu predare în limba rusă, iar cei care vor obține nivelul B2 vor putea fi eliberați de proba la limba română din cadrul Bacalaureatului. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-un live pe rețelele sociale.
• • •
Acum 15 minute
22:20
Împușcat lângă zidurile Kremlinului: cine a fost Boris Nemțov și de ce moartea lui a schimbat pentru totdeauna opoziția rusă? # Radio Moldova
Astăzi se împlinesc 11 ani de la asasinarea lui Boris Nemțov, împușcat în noaptea de 27 februarie 2015 pe podul Bolșoi Moskvorețki, la doar câteva sute de metri de zidurile Kremlinului.
Acum o oră
21:50
Peste 900 de persoane s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română # Radio Moldova
Aproximativ 900 de elevi și adulți s-au înscris la primul examen de certificare a competențelor de comunicare în limba română pentru școlile cu predare în limba rusă, iar cei care vor obține nivelul B2 vor putea fi eliberați de proba la limba română din cadrul Bacalaureatului. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, într-un live pe rețelele sociale.
Acum 2 ore
21:20
Gropi, pierderi și promisiuni: peste 60 de mii de oameni afectați de starea drumului din Ferapontievca # Radio Moldova
Traseul Comrat–Ceadîr-Lunga, din sudul țării, care duce spre granița cu Ucraina, se află de ani de zile într-o stare avansată de degradare. Cele mai mari probleme sunt în satul Ferapontievca, pe o porțiune de peste doi kilometri, unde circulația, atât pentru transportul de persoane, cât și pentru camioane, este dificilă. În această iarnă, starea drumului s-a înrăutățit semnificativ.
20:40
Instanțele de judecată din Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț vor fi dotate cu sedii noi, construite de Ministerul Justiției prin Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească (ADJAJ). Clădirile moderne vor înlocui infrastructura veche și vor fi adaptate cerințelor actuale ale sistemului judiciar.
Acum 4 ore
20:10
Cu mâinile aproape goale, dar cu credință în țară: sacrificiul „Fulger” în războiul de pe Nistru # Radio Moldova
Războiul de pe Nistru nu este doar o pagină de manual. Este o rană care încă pulsează în memoria celor care au fost acolo. În prima linie, încă din primele faze ale conflictului armat din 1992, au stat luptătorii Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Cu dotări modeste, cu incertitudini și frică în jur, dar cu o hotărâre neclintită: Moldova trebuie să rămână liberă, suverană și independentă.
19:50
Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire vineri în centrul orașului Milano, nordul Italiei, provocând moartea unei persoane și rănirea altor patruzeci, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri, relatează Reuters.
19:40
„Astăzi pot spune oficial că este un criminal” — reacția mamei adolescentului ucis la Boldurești, după condamnarea lui Ciochină # Radio Moldova
„Aceleași flori cândva le primeam cu bucurie, astăzi le duc cu durere”. Este mesajul postat pe rețelele de socializare de Raisa Ciurel, mama lui Mihail Beșliu, adolescentul care și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în februarie 2024, după condamnarea fostului primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, la șapte ani de detenție cu executare.
19:00
Zelenschi vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că este gata să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin pentru discuții și vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie.
Acum 6 ore
18:30
Alertă pentru moldovenii din Israel: Prudență maximă și pregătire pentru eventuale escaladări # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru Statul Israel, avertizând asupra unei potențiale deteriorări a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare.
18:20
Rusia recrutează studenți pentru războiul din Ucraina: Promisiuni și presiuni în universități # Radio Moldova
Federația Rusă desfășoară, începând cu luna ianuarie, o amplă campanie de recrutare a studenților pentru a fi trimiși pe frontul din Ucraina. Redacția platformei „Эхо” (Ecou) a identificat cel puțin 57 de universități și 13 colegii și școli profesionale în care sunt promovate mesaje de înrolare, însă estimează că numărul instituțiilor implicate este mult mai mare.
18:10
Primul pod rutier la nivel de autostradă peste Prut prinde contur la Ungheni: Finalizarea lucrărilor, programată pentru luna iulie # Radio Moldova
Lucrările la Podul de Flori peste Prut, care va lega Ungheniul din România de localitatea Zagarancea, raionul Ungheni din Republica Moldova, avansează într-un ritm susținut, iar autoritățile estimează că obiectivul ar putea fi finalizat cel târziu în luna iulie curent. Proiectul este considerat unul istoric, fiind primul pod rutier la nivel de autostradă construit peste Prut în ultimii peste 60 de ani.
17:50
Aderare la UE: R. Moldova, aproape de a deschide negocierile tehnice pe ultimele trei clustere # Radio Moldova
Republica Moldova se află la distanță de câteva săptămâni de deschiderea negocierilor tehnice pe ultimele trei grupuri de capitole ale acquis-ului Uniunii Europene (UE), afirmă vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care întreprinde, la finele acestei săptămâni, o vizită de lucru la Bruxelles.
17:30
Ministerul Educației și Cercetării a premiat 28 de cercetătoare pentru performanțele obținute în anul 2025, în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din Domeniul Științei. Ceremonia a reunit reprezentante ale mediului academic, ale instituțiilor de cercetare și ale autorităților publice.
17:00
Dosarul în care Alexandru Bălan este acuzat că ar fi divulgat KGB-ului din Belarus secrete de stat ale României, trimis în judecată # Radio Moldova
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată de Direcția română de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
17:00
Profesorii nu vor mai fi obligați să se prezinte la școală în timpul vacanțelor, cu excepția unor situații stabilite de conducerea instituției. În restul perioadei, activitatea acestora se va desfășura de la distanță. Noile prevederi sunt incluse într-un ordin emis de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care modifică metodologia de repartizare a timpului de muncă al cadrelor didactice.
17:00
Peste 5.5 milioane de țigarete nedeclarate, depistate într-un camion încărcat cu mere la Sculeni: 14 percheziții în desfășurare # Radio Moldova
Peste 5.5 milioane de țigarete nedeclarate au fost descoperite într-un autocamion încărcat cu mere, care încerca să părăsească Republica Moldova cu destinația Federația Rusă. Cazul este investigat într-un dosar penal pentru contrabandă, iar anchetatorii desfășoară vineri, 27 februarie, 14 percheziții în Chișinău și în alte localități din țară.
16:50
Alertă la granița României cu Ucraina: Dronă distrusă la 100 de metri de Chilia Veche # Radio Moldova
Rusia a atacat în această dimineață porturile ucrainene de la Dunăre, iar autoritățile române au emis două mesaje RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, după ce radarele au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea. Aparatul de zbor a fost distrus de Ucraina la 100 de metri de localitatea Chilia Veche.
Acum 8 ore
16:30
„Nu știu despre ce este vorba”: Ignatiev nu a văzut în regiunea transnistreană fugarii care se ascund de justiția R. Moldova # Radio Moldova
Problema predării către organele constituționale a condamnaților care se ascund în regiunea transnistreană nu s-a numărat printre temele abordate, pe 26 februarie, de către reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului în procesul de reglementare transnistreană, la prima întâlnire în format „1+1” din ultimul an și trei luni.
16:00
Un sens giratoriu și o platformă feroviară pentru îmbarcarea pasagerilor vor fi construite în sectorul Botanica al capitalei, în cadrul unui parteneriat asumat printr-un acord semnat la 27 februarie.
15:50
După ce s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Europei, Olympique Lille a avut ghinion la tragerea la sorți. Echipa franceză va juca în dublă manșă cu Aston Villa Birmingham din Anglia. Mai mult decât atât, din cauza faptului că a avut nevoie de meciuri de baraj, Lille are dezavantajul de a susține meciul-tur pe teren propriu.
15:40
VERDICT | Nicanor Ciochină, condamnat la șapte ani de detenție pentru accidentul soldat cu moartea lui Mihăiță # Radio Moldova
Fostul primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip deschis în dosarul accidentului rutier din februarie 2024, soldat cu moartea unui adolescent de 14 ani. Decizia a fost pronunțată vineri, 27 februarie 2026, de magistrata Lilia Lupașco de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
15:30
ULTIMA ORĂ | Nicanor Ciochină - șapte ani de detenție pentru accidentul soldat cu moartea lui Mihăiță # Radio Moldova
Fostul primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip deschis în dosarul accidentului rutier mortal produs în februarie 2024, în urma căruia un adolescent de 14 ani și-a pierdut viața. Decizia a fost pronunțată vineri, 27 februarie 2026, de magistrata Lilia Lupașco de la Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
15:30
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei își are rădăcinile în ambițiile imperiale vechi de secole, care nu s-au schimbat în ciuda schimbărilor de regim, a declarat Kirilo Budanov, șeful biroului prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat publicației arabe Al-Modon, Budanov a respins ferm orice concesii teritoriale către Moscova.
15:10
Spiritul creator al tinerei generații de condeieri a fost celebrat la Gala Premiilor pentru Debut în Literatură, organizată de Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Concursul își propune să încurajeze și să promoveze talentele în devenire și să le ofere cititorilor bucuria de a descoperi noi voci literare.
15:00
Neymar a fost eroul echipei Santos în campionatul Braziliei. Starul fotbalului mondial a marcat ambele goluri în victoria cu Vasco da Gama, scor 2-1, într-un meci din cadrul etapei a 4-a din Serie A.
15:00
Fostul primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare în dosarul accidentului rutier mortal produs în februarie 2024, în urma căruia un adolescent de 14 ani și-a pierdut viața.
14:40
Poliția verifică îndemnurile privind participarea la un protest pe 25 martie: „Orice tentativă de destabilizare va fi sancționată” # Radio Moldova
Poliția Republicii Moldova anunță că verifică informațiile apărute pe rețelele de socializare, unde sunt distribuite imagini video prin care cetățenii sunt îndemnați să participe la un eventual protest antiguvernamental pe 25 martie. Potrivit instituției, până în acest moment autoritățile nu au fost notificate oficial de vreun organizator cu privire la desfășurarea unei astfel de acțiuni publice.
Acum 12 ore
14:30
S-au internat la Dispensarul Republican de Narcologie din Chișinău pentru dezalcoolizare, dar nu au rezistat și au mers să consume împreună alcool. La scurt timp, între cei doi bărbați a izbucnit un conflict care a culminat cu un omor.
14:20
Fiecare a patra infracțiune din R. Moldova este gravă: Creștere în ultimii cinci ani # Radio Moldova
Fiecare a patra infracțiune înregistrată în Republica Moldova face parte din categoria celor grave sau deosebit de grave. Cele mai multe sunt comise în mediul urban, aproape o treime având loc în municipiul Chișinău. Autorii sunt, în mare parte, bărbați, care reprezintă peste 90% din totalul persoanelor care comit infracțiuni.
14:20
Drepturile și libertățile populației din stânga Nistrului au suferit o deteriorare semnificativă pe parcursului anului 2025, în contextul aprofundării crizei energetice și economice cauzate de sistarea livrărilor de gaze rusești către regiune, în ianuarie anul trecut. Datele sunt incluse în raportul Promo-LEX „Drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Retrospectiva anului 2025”.
14:00
Industria cărnii de porc din Republica Moldova a înregistrat, în ultimii 20 de ani, cea mai spectaculoasă transformare, însă în 2025 a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza focarelor de pestă porcină, susține expertul economic Veaceslav Ioniță.
13:20
Martoră sub acoperire în procesul lui Plahotniuc: Dezvăluiri despre afaceri și averi de milioane # Radio Moldova
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „furtul miliardului”, ar fi rămas fără sume importante de bani, transferate printr-o schemă pusă la cale împreună cu un afacerist din România, Bogdan Gheorghiu, pentru a li se pierde urma. Mărturiile în cauză ale unei agente sub acoperire, cu numele de cod „Maria Ursu”, au fost examinate în ședința de judecată din 26 februarie.
13:10
Vinurile moldovenești nu sunt interzise în Ucraina, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare # Radio Moldova
Pe piața ucraineană nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Instituția precizează că nu a recepționat nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene privind eventuale restricții asupra importului de vinuri sau de alte produse vitivinicole moldovenești.
13:00
Donație de peste jumătate de milion de euro: Pompierii din R. Moldova au primit echipamente moderne din Danemarca # Radio Moldova
Pompierii din Republica Moldova au primit 150 de aparate autonome de respirat și 220 de seturi de echipamente individuale de protecție, care vor contribui la sporirea nivelului de siguranță al salvatorilor în intervenții la incendii, accidente industriale sau misiuni cu substanțe periculoase. Echipamentele în valoare de circa 600 de mii de lei au fost donate de Danemarca.
12:40
ÎN CONTEXT | Cosmin Gabriel Păcuraru, despre tensiunile dintre Ungaria, Slovacia și Ucraina: Șantajul energetic - arma războiului hibrid # Radio Moldova
Tensiunile dintre Ungaria, Slovacia și Ucraina au atins un nou punct critic, după ce livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba au fost întrerupte în urma unor atacuri militare. Energia rămâne un instrument din arsenalul războiului hibrid, iar infrastructura tehnică, dependentă de decizii politice, devine un câmp de presiune asupra Ucrainei, afirmă expertul în strategii energetice din România, Cosmin Gabriel Păcuraru.
12:30
Trei din cei 16 judecători din completele anticorupție refuză să fie supuși vettingului # Radio Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor demarează vettingul în cazul magistraților care au făcut parte, începând cu 1 ianuarie 2017, din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției.
12:00
O elevă dintr-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova ar fi fost abuzată sexual de un profesor. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat în legătură cu acest caz și a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată din funcție a cadrului didactic pe întreaga durată a anchetei.
12:00
Rețea cu legături FSB: Doi moldoveni cu cetățenie rusă, vizați într-o schemă de influență în R. Moldova # Radio Moldova
Moldovenii Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun, care dețin și cetățenia Federației Ruse, ar fi implicați într-o schemă de influență în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Potrivit unei analize a jurnaliștilor de la Deschide.MD, cei doi au întreprins multiple tentative de infiltrare în diverse inițiative pentru a influența agenda publică și a redistribui resursele de soft power rusesc.
12:00
FC Fiorentina s-a calificat cu mari emoții în optimile de finală ale Ligii Conferințelor # Radio Moldova
Calificare cu mari emoții pentru FC Fiorentina în optimile de finală ale Ligii Conferințelor. În manșa secundă a play-off-ului, echipa „viola" a pierdut acasă cu 2:4, după prelungiri, în fața formației poloneze Jagiellonia Bialystok. Fiorentina câștigase meciul-tur cu 3:0, însă la Florența, finalista edițiilor din 2023 și 2024 a jucat slab în apărare.
11:50
Rusa, obligată de CtEDO să achite despăgubiri de zeci de mii de euro pentru șase persoane din regiunea transnistreană # Radio Moldova
Federația Rusă a încălcat grav drepturile fundamentale ale unui grup de șase cetățeni din regiunea transnistreană care au participat, în 2018, la o întrunire pașnică. Verdictul a fost pronunțat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauza Jucoveț și alții contra R. Moldova și Rusiei.
11:30
Liga Europei la fotbal: Atacantul de 39 de ani Olivier Giroud și-a adus contribuția la calificarea echipei sale în optimile de finală # Radio Moldova
„Remontada" în stil francez. Olympique Lille s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Europei la fotbal după ce a eliminat pe Crvena Zvezda. Deși pierduse cu 0:1 pe teren propriu, echipa condusă de Bruno Génésio a învins cu 2:0 în deplasare. Olivier Giroud a deschis scorul în minutul 4 cu o lovitură de cap. Campioana Serbiei nu a avut forța să egaleze, iar câștigătoarea dublei manșe s-a decis în prima repriză suplimentară.
11:20
Consumatorii din capitală, așteptați la noua adresă din strada Ion Creangă pentru toate serviciile legate de gaze # Radio Moldova
Energocom deschide, începând cu 2 martie 2026, propriul Centru de relații cu clienții în municipiul Chișinău, renunțând la serviciile companiei Moldovagaz. Noul oficiu este destinat consumatorilor din capitală și va funcționa pe strada Ion Creangă 6V.
11:00
Conducerea Primăriei Durlești, bănuită de escrocherii cu terenuri publice: Prejudiciu de 15 milioane de lei și opt persoane reținute # Radio Moldova
Opt persoane, inclusiv primarul și viceprimarul orașului Durlești, suburbie a capitalei, au fost reținute pentru 72 de ore, ca urmare a 50 de percheziții efectuate vineri, 27 februarie, de oamenii legii, într-o cauză penală privind deposedarea administrației publice locale de mai multe terenuri.
10:50
Conducerea Primăriei Durlești, bănuită de escrocherii cu terenuri publice: Prejudicii de 15 milioane de lei și opt persoane reținute # Radio Moldova
Opt persoane, inclusiv primarul și viceprimarul orașului Durlești, suburbie a capitalei, au fost reținute pentru 72 de ore, ca urmare a 50 de percheziții efectuate vineri, 27 februarie, de oamenii legii, într-o cauză penală pornită privind deposedarea administrației publice locale de mai multe terenuri.
10:50
Revista presei internaționale | Negocierile de pace pentru Ucriana rămân în impas; Începutul unui conflict deschis între între Pakistan și Afganistan # Radio Moldova
Presa internațională face bilanțul rezultatelor unei noi runde de negocieri pentru încheierea războiului ruso-ucrainean desfășurate ieri la Geneva. Publicațiile occidentale se concentrează și asupra tratativelor purtate în același oraș elvețian de către SUA și Iran pe tema programului nuclear iranian. În același timp, agențiile internaționale de presă relatează despre riscul unui conflict prelungit între, după atacurile reciproce de noaptea trecută de-a lungul graniței.
10:40
VIDEO | Descinderi la Primăria Durlești: Suburbia, delapidată de terenuri publice, iar prejudiciul ar depăși 15 milioane de lei # Radio Moldova
Oamenii legii au descins vineri, 27 februarie, la Primăria Durlești, suburbie a Chișinăului, efectuând percheziții în mai multe cauze penale care ar viza acțiuni de delapidare a unor terenuri publice aflate în gestiunea autorităților locale.
10:30
Inspectorii fiscali vizitează frizeriile și saloanele de frumusețe pentru a combate economia informală # Radio Moldova
Angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS) demarează o acțiune amplă de monitorizare a activității agenților economici și persoanelor fizice care oferă servicii de frumusețe – frizerii sau saloane de cosmetologie – pentru a preveni evaziunea fiscală.
10:30
Administratorul unei întreprinderi municipale dintr-o localitate din raionul Anenii Noi va compărea în fața instanței într-un dosar privind poluarea apelor râului Bâc, cu prejudicii estimate la peste 1.3 milioane de lei.
09:50
Vânzarea acțiunilor Lukoil, amânată: SUA pune presiune pe Moscova în negocierile de pace privind Ucraina # Radio Moldova
Statele Unite au decis să încetinească procesul de vânzare a activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, în încercarea de a amplifica presiunea asupra Rusiei în discuțiile de pace privind conflictul din Ucraina, transmite Reuters, cu referire la patru surse familiare cu negocierile.
09:40
PREMIERĂ | R. Moldova poate participa la programul „NEB Boost”: Proiecte remunerate cu 30.000 de euro # Radio Moldova
Republica Moldova este eligibilă să participe, în premieră, la programul „NEB Boost”, inițiativă lansată de Comisia Europeană pentru a evidenția proiecte inovatoare care transformă comunitățile în locuri mai frumoase și agreabile pentru cetățeni.
