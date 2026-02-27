Parteneriat pentru mobilitate urbană: Platformă feroviară în sectorul Botanica

21:40

Un număr de 238 din peste o mie de clădiri înalte și blocuri cu mansardă din Republica Moldova prezintă risc major în caz de incendiu sau alte situații excepționale. Majoritatea acestora se află în municipiul Chișinău, unde aproximativ 8.700 de persoane locuiesc în condiții ce le-ar putea pune viața în pericol. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat campania națională „Cunoașterea riscurilor - primul pas spre siguranță”, menită să informeze populația și să reducă riscurile prin implicarea autorităților responsabile.