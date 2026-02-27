Palat al Justiției la Cahul și sedii noi pentru instanțe din alte orașe

09:00

Deputații vor examina 354 de proiecte de acte normative în acest an, dintre care 314 proiecte prevăzute în Programul Național de Aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029. De asemenea, va fi examinată ratificarea a 18 tratate internaționale, o serie de acte care rezultă din executarea hotărârilor Curții Constituționale, precum și audierea a 48 de rapoarte anuale ale autorităților și instituțiilor publice. Programul legislativ pentru anul 2026 a fost aprobat în cadrul ședinței plenare din 26 februarie.