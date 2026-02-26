/DOC/ Chiril Guzun, omul din anturajul lui Cavcaliuc, a pierdut litigiul cu Poliția de Frontieră

19:10

Deputaţi, miniştri, ambasadori şi alţi oficiali de rang înalt din Republica Moldova, România şi Ucraina au luat parte astăzi, la Chişinău, la un eveniment care şi-a propus să transmită poporului ucrainean, greu încercat de război, un mesaj de speranţă. Invitaţii au urmărit un film, dar şi o expozitie de fotografie prezentând poveşti ale copiilor ucraineni care înfruntă frigul, întunericul şi frica de patru ani, de când a izbucnit acest conflict sângeros.