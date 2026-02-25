Anularea grațierii lui Șepeli este contestată de Alexandru Tănase: „Este necesară o nouă sentință”
TVR Moldova, 25 februarie 2026 21:40
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmă că revocarea unui astfel de act nu poate produce efecte juridice. Pentru ca persoana vizată să fie reîncarcerată, este necesară o nouă sentință de condamnare. Declarațiile vin după ce președinta Maia Sandu a revocat decretul de grațiere emis pe numele lui Nicolae Șepeli. Juristul Alexandru Tănase consideră că această decizie ar putea crea un precedent periculos, întrucât se recurge la instrumente care, în opinia sa, nu corespund legislației în vigoare.
• • •
Acum 30 minute
21:40
Anularea grațierii lui Șepeli este contestată de Alexandru Tănase: „Este necesară o nouă sentință” # TVR Moldova
Acum o oră
21:20
Chiveri cedează în fața lui Ignatiev și merge la Tiraspol pentru negocieri în formatul „1+1” # TVR Moldova
Chișinăul a cedat în fața Tiraspolului și a acceptat să meargă mâine, 26 februarie, la Tiraspol pentru a participa la reuniunea de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri. Începând cu 2023, exponenții administrației secesioniste de la Tiraspol refuză să participle la discuțiile oficiale organizate la Chișinău sub pretextul prevederilor Codului Penal al Republicii Moldova cu privire la separatism.
Acum 2 ore
20:40
Începând de luni, 2 martie, TVR MOLDOVA vine în casele dumneavoastră cu o nouă grilă de programe şi noi emisiuni. Principalul Telejurnal al zilei va fi difuzat la ora 19:00, în loc de 18:00. Îşi schimbă ora şi celelalte emisiuni de prime time, precum Punctul pe Azi, Obiectiv Comun sau Impact Global. TVR MOLDOVA pregăteşte şi alte emisiuni de actualitate internă şi externă, în premieră, din această primăvară.
20:10
Autoritățile de la Chișinău cer organizatorilor de concerte să anunțe din timp dacă intenționează să aducă în R. Moldova artiști din străinătate, în special din statele CSI sau din țări condamnate pentru agresiune armată. Ministerul Culturii vrea să analizeze aceste cazuri înainte ca biletele să fie puse în vânzare, pentru a preveni promovarea unor mesaje politice sau controverse etice. Subiectul revine în atenția publicului după concertele artiștilor ruși cu mesaje pro-Kremlin și în contextul în care artiști moldoveni continuă să cânte în Rusia.
Acum 4 ore
19:40
Oamenii din mai multe localități din județul Tulcea, România, au primit miercuri seara un mesaj RO-Alert, în urma unei informări de la Forțele Aeriene, privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian, informează TVR Info.ro.
19:10
R. Moldova reia importul de carne de pasăre din Ucraina, cu verificări sanitare stricte # TVR Moldova
După o pauză de o lună, Republica Moldova reia importul de carne de pasăre din Ucraina, însă doar în baza unor verificări sanitare mai riguroase. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, în urma unor discuții avute cu partea ucraineană.
18:40
Creștere alarmantă a consumului de droguri în RM: peste 12.200 de persoane în evidența autorităților # TVR Moldova
În Republica Moldova consumul de droguri ia amploare. Anul trecut, autorităţile aveau în evidenţă peste 12.200 de consumatori. În realitate, numărul celor dependenți este mult mai mare iar Poliţia luptă cu acest fenomen. Doar anul trecut s-au descoperit peste 1.300 de infracţiuni legate de droguri.
18:20
30 de zile de arest pentru patru persoane implicate în delapidarea fondurilor de infrastructură # TVR Moldova
Cei patru agenți economici implicați în dosarul de corupție privind proiecte de infrastructură au primit câte 30 de zile de arest. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă de magistrații Judecătoriei Bălți.
Acum 6 ore
17:50
Maia Sandu retrage cetățenia RM la 9 pretinși oficiali transnistreni. Cine sunt aceștia? # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în ajunul împlinirii a 34 de ani de la declanșarea Războiului de pe Nistru (2 martie 1992), retrage cetățenia Republicii Moldova la nouă persoane care dețin în prezent funcții în structurile administrației separatiste de la Tiraspol. Președinția precizează că două persoane dintre cele vizate au luptat de partea separatiștilor în Războiul de pe Nistru (2 martie - 21 iulie 1992).
17:10
Reporteri fără Frontiere depun o plângere la CPI pentru crime împotriva umanității în Ucraina # TVR Moldova
Reporteri uciși, infrastructură media bombardată, jurnaliști ucraineni deportați în Rusia. De la începutul războiului în Ucraina, pe 24 februarie 2022, peste 175 de jurnaliști au căzut victime ale abuzurilor din partea forțelor ruse. Aceste atacuri repetate fac obiectul celei de-a unsprezecea plângeri pe care Reporteri fără Frontiere (RSF) a depus-o împotriva Kremlinului la Curtea Penală Internațională (CPI), informează TVR Info.ro.
16:50
„Mizerie totală”. Vasile Costiuc spune că n-a defilat cu pașaportul diplomatic în Italia # TVR Moldova
Deputatul Vasile Costiuc califică drept false informațiile precum că ar fi fost prins de fără bilete în transportul public din Napoli și spune că nu „a defilat” cu pașaportul diplomatic în transportul public în Italia. Parlamentarul amenință instituțiile media cu cereri prelabilă pentru difuzarea unei știri false.
16:10
Sprijin financiar pentru refugiați: 6,6 milioane de lei pentru centrele de plasament din R. Moldova # TVR Moldova
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va oferi Republicii Moldova o finanțare nerambursabilă în valoare de 300.000 de franci elvețieni (circa 6,6 milioane de lei) pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina, informează Parlamentul.
Acum 8 ore
16:00
„E dureros și tragic orice caz”. Nosatîi, despre rezultatele anchetelor privind decesele din armată # TVR Moldova
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, spune că au fost finalizate anchetele de serviciu privind cazurile de deces din rândul militarilor. Potrivit oficialului, cercetările nu au depistat cazuri de încălcare a măsurilor tehnicii și securității, precum și cazuri de încălcare a mânuirii armei din dotare.
15:40
Creșterea investițiilor și intensificarea cooperării în domeniul digitalizării au fost în prim-planul discuțiilor dintre ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului al României și ministrul Economiei de la Chișinău.
15:30
„La Craiova m-am născut a doua oară”. Prelegere, Cătălin Davidescu la Centrul „Constantin Brâncuși” # TVR Moldova
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău organizează, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și Primăria Municipiului Craiova, masa rotundă „Brâncuși – sculptorul infinitului”, care va avea loc în data de 26 februarie 2026, ora 16.00, la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” din Chișinău.
15:20
O femeie, în vârstă de 42 de ani, a fost depistată la controlul vamal cu 26.900 de dolari nedeclarați. Într-un alt caz, un bărbat de 35 de ani transporta două lingouri, presupuse a fi din aur, fără a le declara autorităților vamale.
15:10
Sute de oameni au venit, aseară, în centrul Chişinăului, pentru a-şi arăta solidaritatea cu poporul ucrainean la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse. S-a pornit în marş de la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt până la Ambasada Federaţiei Ruse. Cu drapelul Ucrainei in mâini, participantii au cerut Rusiei să pună capăt războiului şi a îndemnat întreaga lume la pace.
15:10
Scriitori, pictori și actori din Ucraina și R. Moldova, premiați la Gala Premiilor pentru Curaj # TVR Moldova
Într-un context geopolitic complicat, marcat de patru ani de război la granița cu Republica Moldova, Revista "TIMPUL" a organizat cea de-a patra ediție a Galei Premiilor pentru Curaj. Evenimentul, desfăşurat la Chişinău, a adus în prim-plan scriitori, pictori și actori care au ales să vorbească deschis despre tragedia din Ucraina.
14:50
„Niciun control”. Reacția Întreprinderii silvice de la Iargara despre împăduririle fictive # TVR Moldova
Vitali Minciuna, inginer silvic-șef la Întreprinderea pentru silvicultură Iargara, unde angajații Centrului Național Anticorupție au stabilit lucrări de împădurire fictive pe o suprafață de aproximativ 60 de hectare, spune că constatările oamenilor legii nu au fost făcute împreună cu angajații întreprinderii.
14:40
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, va efectua, în luna martie, o vizită la Washington. Sunt programate întrevederi cu reprezentanți ai administrației americane și ai mediului de afaceri. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republica Moldova în SUA, Vlad Kulminski, într-un mesaj video.
14:30
14:20
Vești bune pentru diaspora: Moldovenii din Québec vor avea acces la pensii și indemnizații sociale # TVR Moldova
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale – pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale și pensii de urmaș. Executivul a aprobat miercuri, 25 ferbuarie, semnarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Québecului în domeniul securității sociale.
Acum 12 ore
13:20
Cine sunt judecătorii care vor fi propuși de către Maia Sandu pentru funcția de judecători la CSJ? # TVR Moldova
Magistraţii Judecătoriei Chişinău, Sergiu Stratan, Gheorghe Stratulat şi Alexandru Negru, sunt candudaţii care vor fi propuși președintei Maia Sandu pentru funcția de judecători la Curtea Supremă de Justiție.
13:00
Bani destinaţi împăduririi, furaţi de administraţia Întreprinderii pentru silvicultură Iargara # TVR Moldova
Bani destinaţi împăduririi, furaţi de administraţia Întreprinderii pentru silvicultură Iargara. Potrivit Centrului Național Anticorupție din noiembrie 2024 şi până în prezent, directorul și contabila Întreprinderii din Iargara ar fi pus în aplicare o schemă de sustragere sistematică a banilor destinaţi lucrărilor de împădurire.
12:50
Procurorii cer arestarea a patru persoane în dosarul furtului de bani pentru drumuri și apeducte # TVR Moldova
Procurorii au cerut arestarea preventivă a patru persoane învinuite în dosarul ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Ședințele se vor desfășura astăzi, 25 februarie, la Bălți.
12:40
Ce spune ministrul Finanțelor despre creșterea TVA pentru HoReCa: „Este loc de revizuit” # TVR Moldova
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, declarat, miercuri, că nu există deocamdată o decizie privind majorarea cotei taxei pe valoare adăugată (TVA) pentru Horeca, însă, potrivit lui, acest lucru este discutat și analizat în cadrul unui proces de evaluare a întregului sistem fiscal. Potrivit oficialului, obiectivul principal este crearea unui sistem fiscal mai corect, care să susțină dezvoltarea economică.
12:30
Autoritatea Națională de Integritate a depistat la Lilia Lupașco, judecătoare în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, deținerea unei averi cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 739.000 de lei. Autoritatea anunță că s-a autosesizat în urma unei investigații de presă realizată de Ziarul de Gardă, legată de vânzarea unui apartament luxus și trecut în declarația de avere cu o valoare mult mai mică.
12:00
Nicolae Șepeli, grațiat în 2022, va reveni după gratii. Explicațiile ministrului Justiției # TVR Moldova
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat că Nicolae Șepeli, considerat principalul suspect în organizarea unor omoruri la comandă în Ucraina și grațiat în 2022, va reveni la executarea pedepsei cu închisoarea după revocarea decretului de grațiere emis de președinta Maia Sandu.
10:50
Noi reguli pentru exporturile moldovenești în SUA. Explicațiile Ministerului Dezvoltării Economice # TVR Moldova
Exportatorii moldoveni scapă de taxa de 25% impusă anterior de Statele Unite, însă vor achita o suprataxă temporară de 10% la importul mărfurilor pe piața americană. Anunțul a fost făcut de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a explicat că schimbarea vine în urma unei decizii a Curții Supreme a SUA din 20 februarie 2026.
10:50
Un bărbat de 41 de ani a fost extrădat din Germania prin intermediul Interpol pentru abuz împotriva a doi copii din Republica Moldova în perioada 2013-2014, transmite Inspectoratul General al Poliției.
10:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința din 25 februarie, Programul privind repartizarea mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale în anul 2026. Pentru întreținerea și reparația rețelei de drumuri naționale, cu o lungime totală de 5.993 de kilometri, au fost alocate peste 1,82 miliarde de lei.
10:50
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat un val de demisii în sistemul silvic, în urma unor controale inopinate desfășurate la Ocolul Silvic Ghidighici și extinse ulterior la alte subdiviziuni din subordinea „Moldsilva”.
10:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o ușoară scădere a numărului de îmbolnăviri prin infecții respiratorii acute și gripă sezonieră, în perioada 16-22 februarie 2026. Potrivit datelor oficiale, au fost înregistrate 4117 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii. Cifra este în descreștere cu 6% față de săptămâna precedentă.
09:30
Dosarul profesorilor turci: Pedeapsa fostului director SIS, Vasile Botnari, va fi reexaminată # TVR Moldova
09:20
09:10
Acum 24 ore
08:10
Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev, va rămâne fără alocațiile de la bugetul de stat. O hotărâre în acest sens a fost aprobată cu șase voturi în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 24 februarie.
08:10
Ministrul apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, care a preluat funcţia în luna ianuarie, a prezentat marţi planul armatei pentru al cincilea an de război, care se concentrează pe îmbunătăţirea apărării aeriene, stoparea avansului inamicului şi privarea Rusiei de resurse, relatează EFE.
Ieri
22:00
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat pe 24 februarie că Rusia va folosi arme nucleare împotriva Ucrainei, Franței și Marii Britanii dacă aceste două țări ar furniza Kievului tehnologie nucleară, potrivit Kyiv Independent.
21:40
UE își va respecta promisiunea de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, mult necesar, în ciuda încercărilor Ungariei de a deraia acest efort în ultimul moment, au declarat marți înalți oficiali, potrivit politico.eu.
20:10
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, Parlamentul European a adoptat, în cadrul unei sesiuni plenare extraordinare desfășurate în prima parte a zilei, o rezoluție prin care condamnă ferm agresiunea Federației Ruse și reeafirmă sprijinul pentru Kiev. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensnki, s-a adresat eurodeputaților, prin videoconferință, de la Kiev, iar votul final a confirmat o largă majoritate în favoarea textului. Detalii ne oferă, de la Bruxelles, trimisul special TVR MOLDOVA, Carina Muller.
19:10
Deputaţi, miniştri, ambasadori şi alţi oficiali de rang înalt din Republica Moldova, România şi Ucraina au luat parte astăzi, la Chişinău, la un eveniment care şi-a propus să transmită poporului ucrainean, greu încercat de război, un mesaj de speranţă. Invitaţii au urmărit un film, dar şi o expozitie de fotografie prezentând poveşti ale copiilor ucraineni care înfruntă frigul, întunericul şi frica de patru ani, de când a izbucnit acest conflict sângeros.
18:50
„Cu frica în sân în fiecare zi”: Cum se simte războil din Ucraina la Nimereuca, Soroca # TVR Moldova
De patru ani, dincolo de frontieră, în Ucraina, rușii ucid oameni, distrug localități și familii, lasă copiii și bătrânii în frig și întuneric. Războiul se simte şi în localităţile din Republica Moldova, mai ales, în localităţile de la raniță. În satul Nimereuca, din raionul Soroca, sirenele rasună des, iar oamenii stau cu frica în sân aproape în fiecare zi.
18:10
Peste 700 de cerbi trăiesc în Rezervația Naturală Codrii: cum sunt protejați pe timp de iarnă? # TVR Moldova
În sezonul rece, animalele din Rezervația Naturală Codrii sunt ajutate să treacă mai ușor peste lipsa hranei din pădure. În cele 20 de locuri special amenajate pentru hrănire, pădurarii depozitează porumb, fân, mere și alte suplimente alimentare.
18:00
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a înregistrat un proiect de lege care prevede obligația pentru supermarket-uri de a indica vizibil, la raft, țara de origine a produselor alimentare. Inițiativa încurajează și utilizarea drapelelor țărilor respective în condiții clar reglementate.
17:40
„Ne pasă de voi și ne gândim la voi”: Circa 20 de mii de scrisori vor ajunge la copiii din Ucraina # TVR Moldova
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” și au scris 20.000 de scrisori, prin care și-au exprimat sprijinul pentru copiii din Ucraina. Inițiativa a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării în contextul marcării a patru ani de la începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
17:40
17:30
Paun Rohovei: Ucraina n-a avut niciodată ca soluție un plan militar pentru conflictul transnistrean # TVR Moldova
Prezența trupelor ruse în regiunea transnistreană rămâne principalul factor de risc pentru securitatea Ucrainei, a spus ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei. Totodată, a subliniat diplomatul, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR MOLDOVA, că Ucraina nu a avut niciodată niciun plan de forță pentru soluționarea conflictului transnistrean.
17:20
Atentat la Moscova. Un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv lângă două maşini de patrulă # TVR Moldova
Atentat la Moscova, la miezul nopţii trecute. Un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv lângă două maşini de patrulă ale poliției. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoţional!
17:10
La patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, 77 de organizații ale societății civile din Republica Moldova își unesc vocile într-o declarație comună pentru o pace justă și durabilă. Semnatarii subliniază că războiul trebuie oprit, dar nu cu prețul ignorării dreptului internațional și al sacrificării civililor, care "nu sunt și nu pot fi monedă de schimb". Mesajul este inițiat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene și susținut de lideri ai comunității ucrainene și ai organizațiilor pentru drepturile omului.
