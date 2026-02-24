UE promite un împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei

06:40

Se împlinesc patru ani de când Rusia a lansat invazia la scară largă în Ucraina, declanșând unul dintre cele mai grave conflicte armate din Europa de după Al Doilea Război Mondial. Războiul a forțat milioane de ucraineni să-și părăsească locuințele. Orașe întregi au fost distruse sau grav avariate, iar infrastructura critică – de la rețele energetice la spitale și școli – a fost afectată în mod repetat. Războiul a a provocat pierderi umane uriașe. În cei patru ani de conflict, Ucraina a pierdut controlul asupra unor teritorii. Cu toate acestea, armata ucraineană a reușit să recâștige o parte dintre zonele ocupate, în special în urma contraofensivelor susținute cu ajutor militar și financiar din partea aliaților occidentali.