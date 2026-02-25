Noi reguli pentru exporturile moldovenești în SUA. Explicațiile Ministerului Dezvoltării Economice

11:40

Președintele rus Vladimir Putin a împărțit luni decorații unui grup de militari ruși dintre care cei mai mulți au luptat pe frontul din Ucraina, în cadrul unei ceremonii organizate la Kremlin cu ocazia Zilei apărătorului patriei (fosta zi a armatei sovietice din perioada sovietică), cu o zi înaintea împlinirii a patru ani de când liderul rus a dat ordin armatei sale să invadeze Ucraina vecină, relatează EFE. În discursul rostit cu această ocazie, Putin s-a referit strict la 'operațiunea militară specială' - așa cum numește oficial Kremlinul războiul pe care l-a declanșat în Ucraina - fără să rostească numele țării vecine invadate.