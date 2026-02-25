Chiveri cedează în fața lui Ignatiev și merge la Tiraspol pentru negocieri în formatul „1+1”

17:10

La patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, 77 de organizații ale societății civile din Republica Moldova își unesc vocile într-o declarație comună pentru o pace justă și durabilă. Semnatarii subliniază că războiul trebuie oprit, dar nu cu prețul ignorării dreptului internațional și al sacrificării civililor, care "nu sunt și nu pot fi monedă de schimb". Mesajul este inițiat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene și susținut de lideri ai comunității ucrainene și ai organizațiilor pentru drepturile omului.