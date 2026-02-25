Noi reguli pentru exporturile moldovenești pe piața americană; Cum explică Ministerul?

09:30

„Programele de infrastructură sunt mai mult decât linii de buget, sunt contracte morale cu oamenii. Este un angajament ferm că statul nu își bate joc de siguranța lor, iar corupția care lovește aceste programe nu este „șmecherie”, ci este furt direct din banii publici, spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, cu referire la perchezițiile efectuate de CNA într-un dosar ce vizează delapidarea fondurilor destinate proiectelor de infrastructură.