Noi reguli pentru exporturile moldovenești pe piața americană; Cum explică Ministerul?
TVR Moldova, 25 februarie 2026 09:10
Exportatorii moldoveni scapă de taxa de 25% impusă anterior de Statele Unite, însă vor achita o suprataxă temporară de 10% la importul mărfurilor pe piața americană. Anunțul a fost făcut de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a explicat că schimbarea vine în urma unei decizii a Curții Supreme a SUA din 20 februarie 2026.
• • •
Acum 5 minute
09:30
Curtea de Apel Chișinău a hotărât rejudecarea dosarului în care este vizat fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, privind expulzarea profesorilor turci din septembrie 2018. Instanța a admis recursul înaintat de Galina Tufekci și a anulat parțial sentința din 15 iulie 2020, prin care fostul șef al SIS fusese sancționat cu o amendă de 88.000 de lei pentru abuz de putere.
Acum 15 minute
09:20
Acum 30 minute
09:10
Acum 2 ore
08:10
Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev, va rămâne fără alocațiile de la bugetul de stat. O hotărâre în acest sens a fost aprobată cu șase voturi în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 24 februarie.
08:10
Ministrul apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, care a preluat funcţia în luna ianuarie, a prezentat marţi planul armatei pentru al cincilea an de război, care se concentrează pe îmbunătăţirea apărării aeriene, stoparea avansului inamicului şi privarea Rusiei de resurse, relatează EFE.
Acum 12 ore
22:00
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat pe 24 februarie că Rusia va folosi arme nucleare împotriva Ucrainei, Franței și Marii Britanii dacă aceste două țări ar furniza Kievului tehnologie nucleară, potrivit Kyiv Independent.
21:40
UE își va respecta promisiunea de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, mult necesar, în ciuda încercărilor Ungariei de a deraia acest efort în ultimul moment, au declarat marți înalți oficiali, potrivit politico.eu.
Acum 24 ore
20:10
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, Parlamentul European a adoptat, în cadrul unei sesiuni plenare extraordinare desfășurate în prima parte a zilei, o rezoluție prin care condamnă ferm agresiunea Federației Ruse și reeafirmă sprijinul pentru Kiev. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensnki, s-a adresat eurodeputaților, prin videoconferință, de la Kiev, iar votul final a confirmat o largă majoritate în favoarea textului. Detalii ne oferă, de la Bruxelles, trimisul special TVR MOLDOVA, Carina Muller.
19:10
Deputaţi, miniştri, ambasadori şi alţi oficiali de rang înalt din Republica Moldova, România şi Ucraina au luat parte astăzi, la Chişinău, la un eveniment care şi-a propus să transmită poporului ucrainean, greu încercat de război, un mesaj de speranţă. Invitaţii au urmărit un film, dar şi o expozitie de fotografie prezentând poveşti ale copiilor ucraineni care înfruntă frigul, întunericul şi frica de patru ani, de când a izbucnit acest conflict sângeros.
18:50
„Cu frica în sân în fiecare zi”: Cum se simte războil din Ucraina la Nimereuca, Soroca # TVR Moldova
De patru ani, dincolo de frontieră, în Ucraina, rușii ucid oameni, distrug localități și familii, lasă copiii și bătrânii în frig și întuneric. Războiul se simte şi în localităţile din Republica Moldova, mai ales, în localităţile de la raniță. În satul Nimereuca, din raionul Soroca, sirenele rasună des, iar oamenii stau cu frica în sân aproape în fiecare zi.
18:10
Peste 700 de cerbi trăiesc în Rezervația Naturală Codrii: cum sunt protejați pe timp de iarnă? # TVR Moldova
În sezonul rece, animalele din Rezervația Naturală Codrii sunt ajutate să treacă mai ușor peste lipsa hranei din pădure. În cele 20 de locuri special amenajate pentru hrănire, pădurarii depozitează porumb, fân, mere și alte suplimente alimentare.
18:00
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a înregistrat un proiect de lege care prevede obligația pentru supermarket-uri de a indica vizibil, la raft, țara de origine a produselor alimentare. Inițiativa încurajează și utilizarea drapelelor țărilor respective în condiții clar reglementate.
17:40
„Ne pasă de voi și ne gândim la voi”: Circa 20 de mii de scrisori vor ajunge la copiii din Ucraina # TVR Moldova
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” și au scris 20.000 de scrisori, prin care și-au exprimat sprijinul pentru copiii din Ucraina. Inițiativa a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării în contextul marcării a patru ani de la începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
17:40
Într-o eră în care industria jocurilor de noroc se extinde rapid, granița dintre divertisment și risc poate deveni fragilă. În acest context, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (LNM), în calitatea sa de operator cu drept exclusiv de stat, își asumă un rol care depășește sfera economică: protecția activă a cetățenilor prin programul strategic „Joc Responsabil”.
17:30
Paun Rohovei: Ucraina n-a avut niciodată ca soluție un plan militar pentru conflictul transnistrean # TVR Moldova
Prezența trupelor ruse în regiunea transnistreană rămâne principalul factor de risc pentru securitatea Ucrainei, a spus ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei. Totodată, a subliniat diplomatul, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR MOLDOVA, că Ucraina nu a avut niciodată niciun plan de forță pentru soluționarea conflictului transnistrean.
17:20
Atentat la Moscova. Un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv lângă două maşini de patrulă # TVR Moldova
Atentat la Moscova, la miezul nopţii trecute. Un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv lângă două maşini de patrulă ale poliției. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoţional!
17:10
La patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, 77 de organizații ale societății civile din Republica Moldova își unesc vocile într-o declarație comună pentru o pace justă și durabilă. Semnatarii subliniază că războiul trebuie oprit, dar nu cu prețul ignorării dreptului internațional și al sacrificării civililor, care "nu sunt și nu pot fi monedă de schimb". Mesajul este inițiat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene și susținut de lideri ai comunității ucrainene și ai organizațiilor pentru drepturile omului.
17:10
Alegeri locale noi 2026: CEC anunță partidele eligibile pentru scrutin și un referendum # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a făcut publică, marți, lista partidelor politice care au dreptul să participe la alegerile locale noi și la referendumul local programate pentru 17 mai 2026.
16:40
Patru ani de război la graniță; Războiul se va încheia când va muri Putin, spune istoricul Petrencu # TVR Moldova
Se împlinesc patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, un conflict care a schimbat radical echilibrul geopolitic regional și global. Consecințele războiului se resimt în plan economic, social și politic în întreaga lume, iar Republica Moldova, stat vecin cu Ucraina, a fost direct afectată de evoluțiile de la frontieră. Despre impactul acestui război și despre implicațiile pentru regiune și pentru Moldova a vorbit istoricul Anatol Petrencu.
16:40
Ministerul Culturii introduce notificarea obligatorie pentru artiștii din CSI și Rusia # TVR Moldova
Ministerul Culturii a transmis o circulară către instituțiile publice de cultură aflate în subordine, precum și companiile de impresariat, prin care solicită informarea prealabilă în cazul în care acestea intenționează să invite sau să implice artiști din statele Comunității Statelor Independente (CSI) și din Rusia în spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova.
16:20
În contextul discuțiilor publice despre formarea prețurilor la gaze, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a clarificat modul de calcul al prețului de achiziție al gazelor naturale, componentă principală a tarifelor reglementate pentru consumatori.
16:10
Zelenski, mesaj în Parlamentul European: Pace durabilă, imposibilă fără garanții reale de securitate # TVR Moldova
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, Parlamentul European s-a reunit în această dimineață într-o sesiune plenară extraordinară, în cadrul căreia președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat eurodeputaților prin videoconferință de la Kiev. Discursul a fost urmat de o dezbatere privind contribuția Uniunii Europene la o pace justă și la o securitate durabilă pentru Ucraina. O rezoluție urmează să fie supusă votului în cursul acestei sesiuni. Ședința este prezidată de Roberta Metsola, care a reafirmat angajamentul ferm al Parlamentului de a continua sprijinul pentru Kiev.
15:40
Începând cu luna martie, oricine vizitează oraşul Kyoto va trebui să plătească cea mai mare taxă hotelieră impusă vreodată în Japonia. Sistemul va fi gradual, în funcție de prețul camerelor: suma va porni de la 200 de yeni pe noapte, adică circa 1 euro, și poate ajunge până la peste 50 de euro.
15:20
Imagini din buncărul din care Zelenski i-a spus lui Biden, acum patru ani, „Am nevoie de muniție" # TVR Moldova
Președintele Volodimir Zelenski a transmis un discurs video pe 24 februarie, marcând patru ani de la invazia la scară largă a Rusiei, în care a dezvăluit imagini din buncărul din care a coordonat apărarea Ucrainei și a făcut apel la liderii mondiali pentru arme în primele zile ale războiului.
15:10
Numărul elevilor ucraineni la Gimnaziul "Taras Şevcenco" din Chişinău creşte de la un an la altul # TVR Moldova
În cei patru ani de război la graniţă, zeci de mii de ucraineni au ajuns în Republica Moldova. Unii au stat doar o perioadă, alţii s-au stabilit cu traiul. Dincolo de statistici, sunt însă destine frânte, mame care și-au luat copiii și au fugit din calea bombardamentelor, lăsând în urmă rude, case sau locuri de muncă. Astăzi, mulți dintre ei încearcă să-şi vadă de viaţă aici, în Republica Modova: muncesc, își trimit copiii la școală și încă mai speră ca vor reveni acasă.
15:10
Curtea Supremă de Justiție a acceptat , pe 18 februarie, cererea lui Igor Dodon să fie atrasă în litigiul său cu Autoritatea Națională de Integritate soția sa, Galina Dodon. Fostul șef de stat solicitase să mai fie parți ale litigiului fratele său, Alexandru Dodon, și cumnatul său, Petru Merineanu. Instanța supremă însă a refuzat acceptarea celor doi. Argumentul lui Igor Dodon este că cei trei i-ar fi acoperit plățile pe care le contestă Agenția că ar avea acoperire legală.
14:40
Primăria Municipiului Chișinău a organizat astăzi prezentarea publică proiectului de reabilitare a tronsonului de caldarâm din strada 31 August 1989, în perimetrul str. Alexandr Pușkin și str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni.
14:20
Patru ani de război în Ucraina. Cum au influențat ostilitățile militare securitatea R. Moldova? # TVR Moldova
Războiul sângeros din Ucraina a afectat şi securitatea naţională a Republicii Moldova. Zeci de rachete și drone ruseşti au traversat ilegal spaţiul aerian, iar unele au căzut la sol, provocând pagube materiale şi panică printre oameni. Creşterea cazurilor de contrabandă cu armament și muniții, a traficului de droguri și de persoane, precum și a migrației ilegale - sunt alte provocări despre care vorbesc autorităţile de la Chişinău.
14:10
Eurodeputatul român Siegfried Mureșan a anunțat că rezoluția adoptată în Parlamentul European, pe care a co-semnat-o, stabilește șapte direcții principale privind poziția Uniunii Europene față de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Documentul votat cu 437 de voturi pentru, 82 împotrivă și 70 de abțineri include următoarele elemente:
13:40
În ziua când se împlinesc patru ani de la debutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, Republica Moldova transmite un mesaj de pace. În semn de solidaritate cu poporul greu încercat de această agresiune militară brutală şi ilegală, Parlamentul de la Chişinău a fost iluminat aseară în culorile drapelului Ucrainei. Iar în scuarul clădirii Legislativului au fost aprinse lumânări aranjate în forma cuvântului "pace".
13:30
Inspectoratul General pentru Migrație: sprijin, acte și integrare pentru zeci de mii de refugiați # TVR Moldova
În 2022, Biroul Migrație și Azil cu un potențial limitat, astăzi Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) este o instituție care a oferit asistență pentru peste 12.000 de persoane în centre provizorii și a integrat susținerea logistică cu parteneri naționali și externi.
13:10
Funcţionarii vamali americani au anunţat că colectarea tarifelor anulate de Curtea Supremă va înceta începând de marţi, la miezul nopţii, ora Washingtonului (05:00 GMT), când intră în vigoare noile tarife globale de 15% anunţate de preşedintele Donald Trump, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
13:00
Decizia CSJ în cazul lui Rogac. Avocatul lui Plahotniuc, obligat să-și demonstreze banii în instanță # TVR Moldova
Curtea Supremă de Justiție a respins, pe 18 februarie, cererea lui Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, împotriva Autorității Naționale de Integritate (ANI). Rogac Lucian a solicitat în instanță anularea integrală a actului de constatare în care inspectorul de integritate a stabilit că fostul membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat a acumulat o diferență 539.824 de lei între veniturile declarate și averea deținută în perioada 19 martie – 13 mai 2021.
12:40
Pentru a patra oară la rând, Norvegia încheie pe primul loc în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de Iarnă. Pe podiumul de la Olimpiada Albă de la Milano-Cortina au urcat sportivi din 29 de țări.
12:40
Suntem recunoscători poporului ucrainean şi vom sprijini Ucraina oricât timp este necesar. De patru ani Ucraina luptă pentru noi toţi şi pentru securitatea întregului continent european. Este mesajul preşedintelui României, Nicuşor Dan, transmis pe reţelele sociale.
12:20
Opt butelii de gaz evacuate dintr-un garaj în flăcări: o casă din Cantemir, salvată de pompieri # TVR Moldova
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au reușit să salveze o casă de locuit, după ce un incendiu s-a produs în interiorul garajului din curtea gospodăriei situate pe strada Tamara Ciobanu din orașul Cantemir.
12:10
Postul Mare reprezintă, din punct de vedere nutrițional, o dietă vegană care aduce cu sine un șir de beneficii (îmbunătățirea profilului lipidic, fortificarea microflorei intestinale prin sporirea aportului de fibre și reducerea consumului de alcool), dar și unele riscuri de deficiențe nutriționale și dezechilibre metabolice, în cazul în care alimentația nu este organizată corespunzător. În acest context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică îndeamnă populația să adopte un regim alimentar echilibrat pentru menținerea sănătății prin respectarea recomandărilor ce urmează.
12:00
Ion Ceban vrea „referendum” pentru reforma administrației locale. Alexei Buzu: „Populism” # TVR Moldova
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat astăzi, 24 februarie, că Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) propune organizarea unui referendum național împotriva închiderii și lichidării, în mod arbitrar, a 600 de primării din Republica Moldova. Pe de altă parte, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a afirmat că Ion Ceban lansează acuzații false privind reforma administrației publice locale.
11:50
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, au deconspirat o încercare de introducere ilegală în Moldova a șapte lingouri de aur din România.
11:50
11:40
Președintele rus Vladimir Putin a împărțit luni decorații unui grup de militari ruși dintre care cei mai mulți au luptat pe frontul din Ucraina, în cadrul unei ceremonii organizate la Kremlin cu ocazia Zilei apărătorului patriei (fosta zi a armatei sovietice din perioada sovietică), cu o zi înaintea împlinirii a patru ani de când liderul rus a dat ordin armatei sale să invadeze Ucraina vecină, relatează EFE. În discursul rostit cu această ocazie, Putin s-a referit strict la 'operațiunea militară specială' - așa cum numește oficial Kremlinul războiul pe care l-a declanșat în Ucraina - fără să rostească numele țării vecine invadate.
11:30
La 20 februarie, editura „Dharana” din București a trimis la tipar ultimul volum din proiectul „Eugen Doga – Mergând după soare”, intitulat „Între Cuvânt și Zbor”. Astfel, proiectul inițiat și realizat ca urmare a unei promisiuni tacite, făcută Maestrului încă în viață, a ajuns la final.
11:20
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului al României, Ambrozie-Irineu Darău, efectuează, marți, 24 februarie 2026, o vizită la Chișinău, pentru a discuta cu oficialii moldoveni despre investițiile statului român în Republica Moldova și pentru a reitera sprijinul Bucureștiului în parcursul european al Chișinăului.
11:10
Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina s-au încheiat cu o ceremonie spectaculoasă, care nu a celebrat doar sportul, ci și moștenirea culturală a Italiei. Organizată la Verona, festivitatea numită "Frumusețe în Acțiune", a impresionat spectatorii.
11:00
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19 ani, acuzat de viol și pornografie infantilă.
10:40
Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin lua Kievul în trei zile, a transmis în această dimineață, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Putin nu și-a atins obiectivele, nu ne-a înfrânt, nu a câștigat acest război, a subliniat Zelenski.
10:20
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, participă marţi la o ceremonie memorială la Kiev, alături de alţi lideri europeni, pentru a-şi exprima solidaritatea cu Ucraina, care rezistă de patru ani invaziei ruse, transmit dpa şi AFP.
10:10
Trei persoane, cercetate penal într-un dosar de evaziune fiscală de peste 40 de milioane de lei # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unei scheme de livrarea fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40.000.000 lei.
Ieri
09:30
Bolea, despre perchezițiile CNA în dosarul de delapidare din infrastructură: Corupția ucide # TVR Moldova
„Programele de infrastructură sunt mai mult decât linii de buget, sunt contracte morale cu oamenii. Este un angajament ferm că statul nu își bate joc de siguranța lor, iar corupția care lovește aceste programe nu este „șmecherie”, ci este furt direct din banii publici, spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, cu referire la perchezițiile efectuate de CNA într-un dosar ce vizează delapidarea fondurilor destinate proiectelor de infrastructură.
08:40
Patru ani de război în Ucraina: Parlamentul European organizează o sesiune extraordinară # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa marți dimineață membrilor Parlamentului European reuniți într-o sesiune plenară extraordinară, la patru ani după ce Rusia și-a lansat invazia pe scară largă în țara vecină, informează luni legislativul european, potrivit Agerpres.
