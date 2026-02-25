„La Craiova m-am născut a doua oară”. Prelegere, Cătălin Davidescu la Centrul „Constantin Brâncuși”

15:10

Curtea Supremă de Justiție a acceptat , pe 18 februarie, cererea lui Igor Dodon să fie atrasă în litigiul său cu Autoritatea Națională de Integritate soția sa, Galina Dodon. Fostul șef de stat solicitase să mai fie parți ale litigiului fratele său, Alexandru Dodon, și cumnatul său, Petru Merineanu. Instanța supremă însă a refuzat acceptarea celor doi. Argumentul lui Igor Dodon este că cei trei i-ar fi acoperit plățile pe care le contestă Agenția că ar avea acoperire legală.