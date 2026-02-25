30 de zile de arest pentru patru persoane implicate în delapidarea fondurilor de infrastructură

16:10

La patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, Parlamentul European s-a reunit în această dimineață într-o sesiune plenară extraordinară, în cadrul căreia președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat eurodeputaților prin videoconferință de la Kiev. Discursul a fost urmat de o dezbatere privind contribuția Uniunii Europene la o pace justă și la o securitate durabilă pentru Ucraina. O rezoluție urmează să fie supusă votului în cursul acestei sesiuni. Ședința este prezidată de Roberta Metsola, care a reafirmat angajamentul ferm al Parlamentului de a continua sprijinul pentru Kiev.