Atentat la Moscova. Un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv lângă două maşini de patrulă

Contractul semnat între Moldovagaz și Gazprom este valabil până în octombrie 2026, a precizat șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV, dar în prezent nu există posibilități tehnice pentru a relua livrările de gaze din Rusia. În același timp, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a spus că rezilierea acestui contract ar duce la litigii în instanță și, din acest considerent, Republica Moldova îl ține în vigoare, preferând să lase domeniul furnizărilor în competența Energocom. Problemele legate de reluarea furnizărilor gazelor rusești sunt însă legate de pretinsele datorii pentru malul drept al Nistrului pe care le pretinde Gazprom - 709 milioane de dolari.