„Revocarea decretului nu înseamnă anularea pedepsei”: Șepeli, implicat în dosarul atentatelor din Ucraina, va sta la pușcărie și pentru trafic de droguri
Moldova1, 25 februarie 2026 12:10
Nicolae Șepeli, tânărul grațiat în 2022 prin decret prezidențial și reținut recent în dosarul atentatelor pregătite în R. Moldova la adresa unor persoane publice din Ucraina, urmează să-și ispășească și pedeapsa pentru care a fost condamnat în Federația Rusă. Precizarea a fost făcută de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, înaintea ședinței Guvernului din 25 februarie.
Acum 30 minute
12:10
Nicolae Șepeli, tânărul grațiat în 2022 prin decret prezidențial și reținut recent în dosarul atentatelor pregătite în R. Moldova la adresa unor persoane publice din Ucraina, urmează să-și ispășească și pedeapsa pentru care a fost condamnat în Federația Rusă. Precizarea a fost făcută de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, înaintea ședinței Guvernului din 25 februarie.
12:00
Familiile diplomaților moldoveni vor putea lucra legal în Ucraina: „Contribuim la protecția familiei” # Moldova1
Membrii de familie ai personalului Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina și ai Consulatului General de la Odesa se vor putea angaja la muncă remunerată pe teritoriul acestei țări. Executivul de la Chișinău a aprobat, în ședința din 25 februarie, acordul întocmit la Kiev pe 10 februarie 2026.
Acum o oră
11:40
Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor publice destinate împăduririi: Prejudiciu estimat la patru milioane de lei # Moldova1
În acte figurează ca suprafețe împădurite, dar în realitate nu ar fi fost plantat niciun copac. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii și cu sprijinul Agenției Moldsilva, desfășoară, în dimineața zilei de miercuri, 25 februarie, acțiuni de urmărire penală într-un dosar care vizează gestionarea banilor alocați pentru Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor.
11:30
Crimă pentru banii pe care nu i-a mai găsit: 20 de ani de închisoare pentru un bărbat din Anenii Noi # Moldova1
A pătruns forțat în casa unei consătence cu scopul de a o jefui, omorând femeia care a opus rezistență. Totuși, hoțul nu a găsit niciun ban în casa victimei.
Acum 2 ore
11:20
Dezastru pentru Internazionale Milano în Liga Campionilor. Discipolii lui Cristian Chivu au fost eliminați în play-off de formația norvegiană Bogo/Glimt. După înfrângerea cu 1-3 în prima manșă, „nerazzurrii” au cedat cu 1-2 a doua manșă, disputată pe stadionul Giuseppe Meazza.
11:20
Moldovenii din Quebec vor beneficia de pensii și alte prestații sociale în baza unui acord în domeniul securității sociale, aprobat de Guvernul Republicii Moldova pe 25 februarie.
11:10
Defrișări ilegale în păduri: Un director de întreprindere, trei șefi de ocoale silvice, un inginer și un șef de pepinieră, demiși # Moldova1
Șeful Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău, șefii de ocoale silvice de la Ghidighici, Vadul lui Vodă și Criuleni, inginerul pentru pază și protecție de la Fondul Forestier și șeful Pepinierii Silvice din Bălțata, raionul Criuleni, au fost demiși în urma „concluziilor revoltătoare” ale controalelor efectuate la solicitarea Ministerului Mediului.
11:10
Majorarea TVA pentru HoReCa, analizată la nivel guvernamental. Ministrul Finanțelor: „Este prematur să spunem cât trebuie să fie cota” # Moldova1
O eventuală majorare a Taxei pe Valoare Adăugată (TVA), de la 8% la 18%, pentru sectorul hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor (HoReCa) este încă la etapa de analiză, revizuirea sistemului fiscal urmărind să aducă „mai multă corectitudine”, astfel încât economia să funcționeze echitabil pentru cei care muncesc, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița. De cealaltă parte, asociațiile din domeniul ospitalității avertizează că o asemenea decizie ar duce la falimente și concedieri masive în sector.
10:50
Guvernul aliniază schimbarea orei la practicile UE: ora 3:00 va deveni 4:00 în ultima duminică de martie # Moldova1
Republica Moldova va trece la ora de vară în ultima duminică din luna martie, când ora 3:00 va deveni ora 4:00. O decizie aprobată de Guvern pe 25 februarie stabilește că orarul de vară aplicat pe teritoriul țării este corelat cu cel practicat în statele membre ale Uniunii Europene.
10:30
Ambasador: SUA au avertizat Ucraina să nu atace interesele americane în raidurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei # Moldova1
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii (SUA) i-a cerut Guvernului ucrainean să se abțină de la a ataca interesele americane, în urma unui atac ucrainean asupra portului rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră, a afirmat ambasadoarea Kievului la Washington, Olha Stefanișina, citată de Reuters.
Acum 4 ore
10:20
Permisul de intrare în Marea Britanie a devenit obligatoriu pentru vizitatorii din 85 de țări, inclusiv din R. Moldova # Moldova1
Vizitatorii din 85 de țări, inclusiv R. Moldova, România, Statele Unite, Canada sau statele membre ale UE, sunt obligați să prezinte, începând cu data de 15 februarie, o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
09:40
Peste 7.200 de hectare, împădurite în această primăvară. Autoritățile investesc în modernizarea pepinierelor # Moldova1
Campania de împădurire din această primăvară va acoperi cel puțin 7.200 de hectare la nivel național, pentru care vor fi utilizați aproximativ 32 de milioane de puieți, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, capacitatea actuală a pepinierelor silvice permite asigurarea necesarului de material săditor, însă autoritățile își propun modernizarea acestora, astfel încât să fie îmbunătățită calitatea puieților și, implicit, rata de prindere a plantațiilor.
09:20
Într-o zi de Dragobete, când iubirea este sărbătorită în casele românilor, povestea familiei Spancioc capătă o lumină aparte. Nina și Dumitru sunt împreună de jumătate de secol. S-au cunoscut într-un moment în care viața îi încercase deja pe amândoi – el era divorțat și creștea un băiat, ea rămăsese văduvă, cu o fată.
09:20
Numărul ucrainenilor care au plecat din țară este comparabil cu populația a trei Republici Moldova # Moldova1
Războiul declanșat de Rusia a provocat un exod fără precedent: numărul ucrainenilor plecați din țară este echivalent cu populația a trei Republici Moldova, o pierdere demografică uriașă care afectează profund economia și viitorul Ucrainei, constată experții.
09:00
Constatarea amiabilă va putea fi depusă online: plafon dublu pentru daunele declarate digital # Moldova1
Șoferii implicați în accidente rutiere minore vor putea depune constatarea amiabilă și online. Un proiect în acest sens a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare. Documentul prevede și majorarea limitelor pentru daunele materiale.
08:30
„Națiunea noastră a revenit”: Trump mizează pe economie în discursul-record din Congres, marcat de protestele democraților # Moldova1
Donald Trump și-a apărat bilanțul economic și a vorbit despre o „epocă de aur” pentru Statele Unite în cel mai lung discurs despre Starea Națiunii din istorie, susținut marți seară, 24 februarie, în Congres. Președintele american a încercat să proiecteze imaginea unei administrații de succes, într-un moment marcat de scăderea popularității și de tensiuni politice în creștere înaintea alegerilor pentru Congres din noiembrie, notează Reuters.
08:30
Forum economic la Zürich pentru investiții în Moldova: sprijin de 26 de milioane de euro anual și noi oportunități pentru exportatori # Moldova1
Un forum de afaceri organizat la Zürich, menit să atragă investiții și să apropie mediile de business din Republica Moldova și Elveția, s-a aflat în centrul discuțiilor dintre ministrul de externe Mihai Popșoi și omologul său elvețian, Ignazio Cassis, la Berna.
Acum 6 ore
08:00
Nicolae Darie, 80 de ani de destin teatral: „Viața mea fără scenă n-ar mai fi fost viață” # Moldova1
A marcat pe scenă 80 de ani de viață și aproape 56 de ani de activitate teatrală. Este vorba despre maestrul Nicolae Darie, actorul care, de-a lungul deceniilor, a rămas fidel Teatrul Național „Mihai Eminescu” și a dăruit publicului roluri memorabile. Printre cele mai îndrăgite interpretări se numără Ștefan cel Mare din spectacolul „Apus de soare”.
07:30
Investiții majore la Aeroportul Internațional Chișinău. Sergiu Spoială: „Suntem strict concentrați pe confortul pasagerilor” # Moldova1
Aeroportul Internațional„Eugen Doga” – Chișinău intră într-o amplă etapă de modernizare și extindere, investițiile urmând să ajungă la aproape 180 de milioane de lei doar în prima etapă. „Extinderea presupune construcția unor spații suplimentare de aproximativ 5.000 de metri pătrați, ceea ce constituie circa 20% din suprafața actuală a aeroportului”, a declarat directorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.
07:00
Ambasadorii SUA la Bruxelles și Paris convocați pentru proteste: Cum se amestecă oamenii lui Trump în politica țărilor gazdă # Moldova1
Charles Kushner, ambasadorul SUA în Franța, a primit o interdicție de a se mai întâlni cu membrii guvernului francez, după ce nu s-a prezentat luni la o convocare la Ministerul francez de Externe, în legătură cu remarcile administrației Trump de pe rețelele de socializare privind evenimente interne din Franța; iar la Bruxelles, ambasadorul Bill White s-a prezentat marți, 24 februarie, la Ministerul de Externe, unde fusese, la rândul lui, convocat în urma unor remarci brutale despre politicienii țării gazdă.
07:00
7.200 de hectare vor fi împădurite în această primăvară. Autoritățile investesc în modernizarea pepinierelor # Moldova1
Campania de împădurire din această primăvară va acoperi cel puțin 7.200 de hectare la nivel național, pentru care vor fi utilizați aproximativ 32 de milioane de puieți, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, capacitatea actuală a pepinierelor silvice permite asigurarea necesarului de material săditor, însă autoritățile își propun modernizarea acestora, astfel încât să fie îmbunătățită calitatea puieților și, implicit, rata de prindere a plantațiilor.
Acum 24 ore
22:40
ÎN CONTEXT | Războiul a schimbat securitatea regională: Republica Moldova, salvată de reziliența Ucrainei # Moldova1
Bilanțul celor patru ani de război indică un eșec al obiectivelor maximale ale Kremlinului. Reziliența Ucrainei a salvat Republica Moldova de o tentativă de revizuire a securității regionale, constată expertul Comunității WatchDog, Ștefan Bejan. Totodată, politologul Marin Gherman susține că singura cale de a opri „mașinăria de război” este cea economică și avertizează asupra pericolului unei „păci mimate”. Declarațiile au fost făcute în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
22:00
Pavel Durov cu dosar penal în Rusia: „Este un spectacol trist al unui stat care se teme de propriii cetățeni” # Moldova1
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a anunțat că în Rusia ar fi fost deschis un dosar penal pe numele său pentru „sprijinirea activității teroriste”. El a precizat că autoritățile ruse „în fiecare zi inventează noi pretexte” pentru a restricționa accesul cetățenilor la aplicație și a calificat situația drept „un spectacol trist al unui stat care se teme de propriii cetățeni”.
21:30
Primarii acuză presiuni pentru amalgamare: CALM cere reformă etapizată, Guvernul respinge acuzațiile # Moldova1
Reforma administrației publice locale provoacă dispute aprinse. Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) acuză că unii primari sunt supuși presiunilor pentru a accepta demararea procesului de amalgamare voluntară. Reprezentanții organizației cer ca reforma să nu fie făcută în grabă, ci etapizat, astfel încât interesul cetățenilor să primeze. Guvernul a respins acuzațiile și a transmis că proiectul se află în etapa dezbaterilor publice, iar autoritățile vor ține cont de toate sugestiile venite din teritoriu.
21:00
Protest pașnic la Ambasada Federației Ruse: „Cerem adevăr, justiție și despăgubiri pentru victimele războiului” # Moldova1
În semn de solidaritate cu Ucraina, zeci de oameni au protestat în fața Ambasadei Federației Ruse din Chișinău. Participanții au reclamat crimele de război comise de Moscova și au cerut dreptate pentru victime. Manifestația a fost una pașnică, iar Ambasada Federației Ruse nu a comentat deocamdată acțiunea.
20:50
Cel puțin cinci persoane vor fi demise după tăierile ilegale de la Ocolul Silvic Ghidighici. Hajder: „Nu mai putem tolera incompetența” # Moldova1
Cel puțin cinci persoane vor fi demise după ce la Ocolul Silvic Ghidighici a fost descoperit unul dintre cele mai grave cazuri de tăieri ilegale din ultimii ani, iar anunțul oficial privind sancțiunile și persoanele vizate va fi făcut mâine. Declarația a fost făcută de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1.
20:20
Documentarul „20 de zile în Mariupol”, filmul care a documentat căderea orașului, difuzat în această seară, la Moldova 1 # Moldova1
Pe 24 februarie, la ora 23:25, telespectatorii Moldova 1 vor putea urmări documentarul „20 de zile în Mariupol”, film distins cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun documentar. Difuzarea are loc într-o zi simbolică – la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
20:00
Un elicopter militar iranian s-a prăbușit peste o piață de fructe: patru persoane au decedat # Moldova1
Un elicopter al armatei iraniene s-a prăbușit marți într-o piață de fructe din provincia centrală Isfahan, accidentul soldându-se cu moartea pilotului, a copilotului, dar și a doi comercianți, a relatat presa de stat iraniană, preluată de Reuters.
19:50
Într-o zi de Dragobete, când iubirea este sărbătorită în casele românilor, povestea familiei Spancioc capătă o lumină aparte. Nina și Dumitru sunt împreună de jumătate de secol. S-au cunoscut într-un moment în care viața îi încercase deja pe amândoi – el era divorțat și creștea un băiat, ea rămăsese văduvă, cu o fată.
19:50
Regim special de achitare a salariilor în stânga Nistrului, pe fondul dificultăților economice # Moldova1
Așa-numitele autorități de la Tiraspol au introdus un regim special de achitare a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar din regiune, măsura urmând să fie aplicată în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței executivului nerecunoscut din stânga Nistrului.
19:20
Modificări tarifare în SUA: exportatorii moldoveni vor achita o suprataxă temporară de 10% # Moldova1
Taxa vamală de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești exportate în Statele Unite ale Americii a fost anulată, iar în locul acesteia va fi percepută o suprataxă temporară de 10%, aplicată tuturor importurilor, inclusiv celor din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a informat mediul de afaceri despre modificările recente ale politicii tarifare americane.
19:10
Pe 24 februarie, la ora 23:25, telespectatorii Moldova 1 vor putea urmări documentarul „20 de zile în Mariupol”, film distins cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun documentar. Difuzarea are loc într-o zi simbolică – la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
19:10
La 12 ani de la declanșarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei, securitatea în regiunea Mării Negre rămâne fragilă, iar perspectivele unei păci reale sunt încă îndepărtate. Expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, susține că rezistența Ucrainei înseamnă stabilitatea întregii regiuni, iar o eventuală soluție impusă ar putea genera riscuri majore pentru Republica Moldova și România.
19:00
Pe 24 februarie, la ora 23:25, telespectatorii Moldova 1 vor putea urmări documentarul „20 de zile în Mariupol”, film distins cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun documentar. Difuzarea are loc într-o zi simbolică – la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
18:40
Dictatorul rus Vladimir Putin minte intenționat despre presupusele intenții ale Marii Britanii de a oferi Ucrainei arme nucleare. Prin aceste falsuri, el încearcă să distragă atenția de la crimele comise de Rusia, a declarat purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer, scrie RBK-Ucraina, citând Sky News.
18:20
Ministrul Energiei, la Washington: Guvernul R. Moldova salută decizia Carlyle Group de a prelua activele Lukoil International # Moldova1
Guvernul Republicii Moldova salută intenția Carlyle Group de a prelua activele Lukoil International GmbH (LIG), prin intermediul unei companii petroliere specializate. Poziția autorităților de la Chișinău a fost reiterată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei întrevederi cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group Inc., la Washington.
18:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis stoparea alocațiilor de la bugetul de stat pentru Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev, candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale din 2024, pentru mai multe nereguli privind finanțarea formațiunii. Măsura va fi aplicată începând cu cu luna februarie 2026 până la atingerea sumei de 587.590 de lei.
18:00
Bani de la stat pentru producerea filmelor și a miniseriilor TV: Concurs lansat de Centrul Național al Cinematografiei # Moldova1
Casele de producție și producătorii independenți pot beneficia de finanțări de la stat pentru a produce filme și miniserii pentru televiziune. Centrul Național al Cinematografiei (CNC) a lansat, pe 24 februarie, sesiunea 2026 a concursului de finanțare pentru proiecte cinematografice.
17:40
Stocurile comerciale de gaze, utilizate aproape integral: În depozite rămân 8 milioane de metri cubi # Moldova1
Stocurile comerciale de gaze naturale, constituite conform obligațiilor legale până la 1 noiembrie 2025, au fost utilizate aproape integral. Societatea Energocom informează că a folosit circa 134 de milioane de metri cubi de gaze naturale pentru a gestiona perioadele de consum ridicat din lunile de iarnă.
17:30
Patru ani de război: R. Moldova cere, la ONU, răspundere pentru crimele comise împotriva civililor din Ucraina # Moldova1
Pentru crimele de război comise în Ucraina „nu poate exista impunitate”, iar cei responsabili „trebuie trași la răspundere”, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, desfășurat pe 24 februarie la Geneva.
17:20
Volumul resurselor minerale exploatate, în scădere. Nisipul și prundișul, la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani # Moldova1
R. Moldova dispune de sute de zăcăminte și exploatează, în mod special, nisip, prundiș, calcar, ghips sau argilă. Totuși, țara noastră are și petrol, gaz combustibil sau gresie, chiar dacă volumele extrase anual sunt destul de mici.
17:20
Franța a marcat oficial predarea drapelului olimpic către viitoarea gazdă a Jocurilor Olimpice de iarnă, Alpii Francezi 2030 # Moldova1
La o zi după închiderea Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, Franța a marcat oficial predarea drapelului olimpic către viitoarea gazdă, Alpii Francezi 2030. Ceremonia a avut loc la Albertville, în parcul olimpic Henry Dujol, loc emblematic, care a găzduit și ediția din 1992.
17:00
Liderii UE, reuniți la Kiev la începutul celui de-al cincilea an de război: „Rusia folosește frigul ca armă de război” # Moldova1
Liderii Uniunii Europene s-au reunit marți la Kiev, la începutul celui de-al cincilea an al războiului declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei, într-un gest puternic de susținere pentru Volodimir Zelenski și pentru efortul de apărare al țării. În paralel, la Paris și Londra, aliații Ucrainei au discutat despre garanțiile de securitate și despre intensificarea presiunii asupra Rusiei, notează Euronews.
16:40
Control biometric la frontieră: UE activează din 2 martie sistemul EES la toate punctele cu R. Moldova # Moldova1
Sistemul electronic de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional, din 2 martie 2026, la toate punctele de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. Măsura face parte din procesul de modernizare a controalelor la frontiera externă a UE și vizează cetățenii statelor non-UE care efectuează șederi de scurtă durată în spațiul comunitar.
16:40
Sistem de tarifare liberă pentru RCA: R. Moldova se aliniază standardelor europene pe piața asigurărilor # Moldova1
Republica Moldova va trece la un sistem de stabilire liberă a tarifelor pentru asigurările obligatorii de Răspundere Civilă Auto (RCA), în conformitate cu practicile europene. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege supus consultărilor publice.
16:20
Războiul din Ucraina și impactul economic asupra R. Moldova: „Statul nostru a trebuit să aloce compensații pentru a evita o criză socială majoră” # Moldova1
Cei patru ani de război din Ucraina au avut un impact puternic asupra economiei Republicii Moldova, resimțit prin facturi mai mari la energie, scumpiri ale produselor alimentare și investiții reduse. În același timp, proximitatea conflictului a accelerat procese esențiale de consolidare a rezilienței energetice și de reorientare a exporturilor spre piața europeană, precum și oportunități legate de reconstrucția Ucrainei, afirmă expertul economic Marin Gospodarenco.
16:10
Volodimir Zelenski, discurs în Parlamentul European: A solicitat o dată exactă pentru aderarea Ucrainei la UE # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat Parlamentului European (PE), pe 24 februarie, stabilirea unei dăți calendaristice pentru aderarea țării sale la blocul comunitar și garanții de securitate credibile, cele două condiții pe care Kievul le consideră esențiale pentru a împiedica o nouă rundă de agresiune rusă după un eventual armistițiu.
16:10
„Am plâns de fericire că suntem în viață”. Povestea refugiaților ucraineni care și-au găsit adăpost la Chișinău # Moldova1
La patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, pentru mii de refugiați ucraineni Republica Moldova a devenit nu doar un loc de tranzit, ci un adăpost. Unii dintre ei locuiesc încă în centrele de plasament din Chișinău și trăiesc cu speranța că, într-o zi, se vor putea întoarce acasă.
16:00
Internazionale Milano se pregătește pentru manșa secundă a play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor cu FC Bodo/Glimt, după ce au pierdut-o cu 1:3 pe prima, jucată în Norvegia. Prin urmare, Interul are nevoie, diseară, de o victorie cu mai mult de două goluri diferență pentru a continua în competiție. Înfrângerea „nerazzurrilor" din prima manșă a fost destul de surprinzătoare, mai ales având în vedere că Inter este lider incontestabil în Serie A
15:40
Doi copii, abuzați sexual și filmați de un tânăr de 19 ani. Făptașul, condamnat la închisoare # Moldova1
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la ani grei de închisoare, fiind recunoscut vinovat de viol și pornografie infantilă. Acesta a agresat și abuzat sexual doi minori de 11 și, respectiv, 12 ani.
