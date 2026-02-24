ÎN CONTEXT | Războiul a schimbat securitatea regională: Republica Moldova, salvată de reziliența Ucrainei

12:20

Cancelarul german Friedrich Merz a lansat una dintre cele mai dure evaluări la adresa regimului de la Kremlin, declarând de două ori, în decurs de cinci zile, că Rusia „se află la cel mai jos nivel al barbariei profunde”. Afirmațiile au fost făcute atât într-un interviu pentru publicația germană Rheinpfalz, cât și la evenimentul „Café Kyiv” de la Berlin, organizat în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei.