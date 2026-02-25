Ambasador: SUA au avertizat Ucraina să nu atace interesele americane în raidurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei

15:10

Întăriri pentru Dinamo București în vederea play-off-ului Superligii românești de fotbal. Clubul din capitala României l-a transferat pe atacantul George Pușcaș. Conform presei, Pușcaș va avea un salariu lunar de 21 de mii de euro și va fi cel mai bine plătit jucător din cadrul lotului. După ce s-a despărțit de FC Bodrum din Turcia, Pușcaș a ales să-și continue cariera în Superliga românească de fotbal și a acceptat propunerea antrenorului lui Dinamo, croatul Željko Kopić.