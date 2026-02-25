Ambasadorii SUA la Bruxelles și Paris convocați pentru proteste: Cum se amestecă oamenii lui Trump în politica țărilor gazdă
Moldova1, 25 februarie 2026 07:00
Charles Kushner, ambasadorul SUA în Franța, a primit o interdicție de a se mai întâlni cu membrii guvernului francez, după ce nu s-a prezentat luni la o convocare la Ministerul francez de Externe, în legătură cu remarcile administrației Trump de pe rețelele de socializare privind evenimente interne din Franța; iar la Bruxelles, ambasadorul Bill White s-a prezentat marți, 24 februarie, la Ministerul de Externe, unde fusese, la rândul lui, convocat în urma unor remarci brutale despre politicienii țării gazdă.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
07:30
Investiții majore la Aeroportul Internațional Chișinău. Sergiu Spoială: „Suntem strict concentrați pe confortul pasagerilor” # Moldova1
Aeroportul Internațional„Eugen Doga” – Chișinău intră într-o amplă etapă de modernizare și extindere, investițiile urmând să ajungă la aproape 180 de milioane de lei doar în prima etapă. „Extinderea presupune construcția unor spații suplimentare de aproximativ 5.000 de metri pătrați, ceea ce constituie circa 20% din suprafața actuală a aeroportului”, a declarat directorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.
Acum o oră
07:00
Ambasadorii SUA la Bruxelles și Paris convocați pentru proteste: Cum se amestecă oamenii lui Trump în politica țărilor gazdă # Moldova1
Charles Kushner, ambasadorul SUA în Franța, a primit o interdicție de a se mai întâlni cu membrii guvernului francez, după ce nu s-a prezentat luni la o convocare la Ministerul francez de Externe, în legătură cu remarcile administrației Trump de pe rețelele de socializare privind evenimente interne din Franța; iar la Bruxelles, ambasadorul Bill White s-a prezentat marți, 24 februarie, la Ministerul de Externe, unde fusese, la rândul lui, convocat în urma unor remarci brutale despre politicienii țării gazdă.
07:00
7.200 de hectare vor fi împădurite în această primăvară. Autoritățile investesc în modernizarea pepinierelor # Moldova1
Campania de împădurire din această primăvară va acoperi cel puțin 7.200 de hectare la nivel național, pentru care vor fi utilizați aproximativ 32 de milioane de puieți, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, capacitatea actuală a pepinierelor silvice permite asigurarea necesarului de material săditor, însă autoritățile își propun modernizarea acestora, astfel încât să fie îmbunătățită calitatea puieților și, implicit, rata de prindere a plantațiilor.
Acum 12 ore
22:40
ÎN CONTEXT | Războiul a schimbat securitatea regională: Republica Moldova, salvată de reziliența Ucrainei # Moldova1
Bilanțul celor patru ani de război indică un eșec al obiectivelor maximale ale Kremlinului. Reziliența Ucrainei a salvat Republica Moldova de o tentativă de revizuire a securității regionale, constată expertul Comunității WatchDog, Ștefan Bejan. Totodată, politologul Marin Gherman susține că singura cale de a opri „mașinăria de război” este cea economică și avertizează asupra pericolului unei „păci mimate”. Declarațiile au fost făcute în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
22:00
Pavel Durov cu dosar penal în Rusia: „Este un spectacol trist al unui stat care se teme de propriii cetățeni” # Moldova1
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a anunțat că în Rusia ar fi fost deschis un dosar penal pe numele său pentru „sprijinirea activității teroriste”. El a precizat că autoritățile ruse „în fiecare zi inventează noi pretexte” pentru a restricționa accesul cetățenilor la aplicație și a calificat situația drept „un spectacol trist al unui stat care se teme de propriii cetățeni”.
21:30
Primarii acuză presiuni pentru amalgamare: CALM cere reformă etapizată, Guvernul respinge acuzațiile # Moldova1
Reforma administrației publice locale provoacă dispute aprinse. Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) acuză că unii primari sunt supuși presiunilor pentru a accepta demararea procesului de amalgamare voluntară. Reprezentanții organizației cer ca reforma să nu fie făcută în grabă, ci etapizat, astfel încât interesul cetățenilor să primeze. Guvernul a respins acuzațiile și a transmis că proiectul se află în etapa dezbaterilor publice, iar autoritățile vor ține cont de toate sugestiile venite din teritoriu.
21:00
Protest pașnic la Ambasada Federației Ruse: „Cerem adevăr, justiție și despăgubiri pentru victimele războiului” # Moldova1
În semn de solidaritate cu Ucraina, zeci de oameni au protestat în fața Ambasadei Federației Ruse din Chișinău. Participanții au reclamat crimele de război comise de Moscova și au cerut dreptate pentru victime. Manifestația a fost una pașnică, iar Ambasada Federației Ruse nu a comentat deocamdată acțiunea.
20:50
Cel puțin cinci persoane vor fi demise după tăierile ilegale de la Ocolul Silvic Ghidighici. Hajder: „Nu mai putem tolera incompetența” # Moldova1
Cel puțin cinci persoane vor fi demise după ce la Ocolul Silvic Ghidighici a fost descoperit unul dintre cele mai grave cazuri de tăieri ilegale din ultimii ani, iar anunțul oficial privind sancțiunile și persoanele vizate va fi făcut mâine. Declarația a fost făcută de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1.
20:20
Documentarul „20 de zile în Mariupol”, filmul care a documentat căderea orașului, difuzat în această seară, la Moldova 1 # Moldova1
Pe 24 februarie, la ora 23:25, telespectatorii Moldova 1 vor putea urmări documentarul „20 de zile în Mariupol”, film distins cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun documentar. Difuzarea are loc într-o zi simbolică – la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
20:00
Un elicopter militar iranian s-a prăbușit peste o piață de fructe: patru persoane au decedat # Moldova1
Un elicopter al armatei iraniene s-a prăbușit marți într-o piață de fructe din provincia centrală Isfahan, accidentul soldându-se cu moartea pilotului, a copilotului, dar și a doi comercianți, a relatat presa de stat iraniană, preluată de Reuters.
19:50
Într-o zi de Dragobete, când iubirea este sărbătorită în casele românilor, povestea familiei Spancioc capătă o lumină aparte. Nina și Dumitru sunt împreună de jumătate de secol. S-au cunoscut într-un moment în care viața îi încercase deja pe amândoi – el era divorțat și creștea un băiat, ea rămăsese văduvă, cu o fată.
19:50
Regim special de achitare a salariilor în stânga Nistrului, pe fondul dificultăților economice # Moldova1
Așa-numitele autorități de la Tiraspol au introdus un regim special de achitare a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar din regiune, măsura urmând să fie aplicată în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței executivului nerecunoscut din stânga Nistrului.
19:20
Modificări tarifare în SUA: exportatorii moldoveni vor achita o suprataxă temporară de 10% # Moldova1
Taxa vamală de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești exportate în Statele Unite ale Americii a fost anulată, iar în locul acesteia va fi percepută o suprataxă temporară de 10%, aplicată tuturor importurilor, inclusiv celor din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a informat mediul de afaceri despre modificările recente ale politicii tarifare americane.
19:10
Documentarul „20 de zile în Mariupol”, filmul care a documentat căderea Mariupolului se vede în această seară, la Moldova 1 # Moldova1
Pe 24 februarie, la ora 23:25, telespectatorii Moldova 1 vor putea urmări documentarul „20 de zile în Mariupol”, film distins cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun documentar. Difuzarea are loc într-o zi simbolică – la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
19:10
La 12 ani de la declanșarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei, securitatea în regiunea Mării Negre rămâne fragilă, iar perspectivele unei păci reale sunt încă îndepărtate. Expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, susține că rezistența Ucrainei înseamnă stabilitatea întregii regiuni, iar o eventuală soluție impusă ar putea genera riscuri majore pentru Republica Moldova și România.
19:00
Documentarul „20 de zile în Mariupol”, premiat cu Oscar, va fi difuzat la Moldova 1 pe 24 februarie # Moldova1
Pe 24 februarie, la ora 23:25, telespectatorii Moldova 1 vor putea urmări documentarul „20 de zile în Mariupol”, film distins cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun documentar. Difuzarea are loc într-o zi simbolică – la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
Acum 24 ore
18:40
Dictatorul rus Vladimir Putin minte intenționat despre presupusele intenții ale Marii Britanii de a oferi Ucrainei arme nucleare. Prin aceste falsuri, el încearcă să distragă atenția de la crimele comise de Rusia, a declarat purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer, scrie RBK-Ucraina, citând Sky News.
18:20
Ministrul Energiei, la Washington: Guvernul R. Moldova salută decizia Carlyle Group de a prelua activele Lukoil International # Moldova1
Guvernul Republicii Moldova salută intenția Carlyle Group de a prelua activele Lukoil International GmbH (LIG), prin intermediul unei companii petroliere specializate. Poziția autorităților de la Chișinău a fost reiterată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei întrevederi cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group Inc., la Washington.
18:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis stoparea alocațiilor de la bugetul de stat pentru Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev, candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale din 2024, pentru mai multe nereguli privind finanțarea formațiunii. Măsura va fi aplicată începând cu cu luna februarie 2026 până la atingerea sumei de 587.590 de lei.
18:00
Bani de la stat pentru producerea filmelor și a miniseriilor TV: Concurs lansat de Centrul Național al Cinematografiei # Moldova1
Casele de producție și producătorii independenți pot beneficia de finanțări de la stat pentru a produce filme și miniserii pentru televiziune. Centrul Național al Cinematografiei (CNC) a lansat, pe 24 februarie, sesiunea 2026 a concursului de finanțare pentru proiecte cinematografice.
17:40
Stocurile comerciale de gaze, utilizate aproape integral: În depozite rămân 8 milioane de metri cubi # Moldova1
Stocurile comerciale de gaze naturale, constituite conform obligațiilor legale până la 1 noiembrie 2025, au fost utilizate aproape integral. Societatea Energocom informează că a folosit circa 134 de milioane de metri cubi de gaze naturale pentru a gestiona perioadele de consum ridicat din lunile de iarnă.
17:30
Patru ani de război: R. Moldova cere, la ONU, răspundere pentru crimele comise împotriva civililor din Ucraina # Moldova1
Pentru crimele de război comise în Ucraina „nu poate exista impunitate”, iar cei responsabili „trebuie trași la răspundere”, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, desfășurat pe 24 februarie la Geneva.
17:20
Volumul resurselor minerale exploatate, în scădere. Nisipul și prundișul, la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani # Moldova1
R. Moldova dispune de sute de zăcăminte și exploatează, în mod special, nisip, prundiș, calcar, ghips sau argilă. Totuși, țara noastră are și petrol, gaz combustibil sau gresie, chiar dacă volumele extrase anual sunt destul de mici.
17:20
Franța a marcat oficial predarea drapelului olimpic către viitoarea gazdă a Jocurilor Olimpice de iarnă, Alpii Francezi 2030 # Moldova1
La o zi după închiderea Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, Franța a marcat oficial predarea drapelului olimpic către viitoarea gazdă, Alpii Francezi 2030. Ceremonia a avut loc la Albertville, în parcul olimpic Henry Dujol, loc emblematic, care a găzduit și ediția din 1992.
17:00
Liderii UE, reuniți la Kiev la începutul celui de-al cincilea an de război: „Rusia folosește frigul ca armă de război” # Moldova1
Liderii Uniunii Europene s-au reunit marți la Kiev, la începutul celui de-al cincilea an al războiului declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei, într-un gest puternic de susținere pentru Volodimir Zelenski și pentru efortul de apărare al țării. În paralel, la Paris și Londra, aliații Ucrainei au discutat despre garanțiile de securitate și despre intensificarea presiunii asupra Rusiei, notează Euronews.
16:40
Control biometric la frontieră: UE activează din 2 martie sistemul EES la toate punctele cu R. Moldova # Moldova1
Sistemul electronic de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional, din 2 martie 2026, la toate punctele de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. Măsura face parte din procesul de modernizare a controalelor la frontiera externă a UE și vizează cetățenii statelor non-UE care efectuează șederi de scurtă durată în spațiul comunitar.
16:40
Sistem de tarifare liberă pentru RCA: R. Moldova se aliniază standardelor europene pe piața asigurărilor # Moldova1
Republica Moldova va trece la un sistem de stabilire liberă a tarifelor pentru asigurările obligatorii de Răspundere Civilă Auto (RCA), în conformitate cu practicile europene. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege supus consultărilor publice.
16:20
Războiul din Ucraina și impactul economic asupra R. Moldova: „Statul nostru a trebuit să aloce compensații pentru a evita o criză socială majoră” # Moldova1
Cei patru ani de război din Ucraina au avut un impact puternic asupra economiei Republicii Moldova, resimțit prin facturi mai mari la energie, scumpiri ale produselor alimentare și investiții reduse. În același timp, proximitatea conflictului a accelerat procese esențiale de consolidare a rezilienței energetice și de reorientare a exporturilor spre piața europeană, precum și oportunități legate de reconstrucția Ucrainei, afirmă expertul economic Marin Gospodarenco.
16:10
Volodimir Zelenski, discurs în Parlamentul European: A solicitat o dată exactă pentru aderarea Ucrainei la UE # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat Parlamentului European (PE), pe 24 februarie, stabilirea unei dăți calendaristice pentru aderarea țării sale la blocul comunitar și garanții de securitate credibile, cele două condiții pe care Kievul le consideră esențiale pentru a împiedica o nouă rundă de agresiune rusă după un eventual armistițiu.
16:10
„Am plâns de fericire că suntem în viață”. Povestea refugiaților ucraineni care și-au găsit adăpost la Chișinău # Moldova1
La patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, pentru mii de refugiați ucraineni Republica Moldova a devenit nu doar un loc de tranzit, ci un adăpost. Unii dintre ei locuiesc încă în centrele de plasament din Chișinău și trăiesc cu speranța că, într-o zi, se vor putea întoarce acasă.
16:00
Internazionale Milano se pregătește pentru manșa secundă a play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor cu FC Bodo/Glimt, după ce au pierdut-o cu 1:3 pe prima, jucată în Norvegia. Prin urmare, Interul are nevoie, diseară, de o victorie cu mai mult de două goluri diferență pentru a continua în competiție. Înfrângerea „nerazzurrilor" din prima manșă a fost destul de surprinzătoare, mai ales având în vedere că Inter este lider incontestabil în Serie A
15:40
Doi copii, abuzați sexual și filmați de un tânăr de 19 ani. Făptașul, condamnat la închisoare # Moldova1
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la ani grei de închisoare, fiind recunoscut vinovat de viol și pornografie infantilă. Acesta a agresat și abuzat sexual doi minori de 11 și, respectiv, 12 ani.
15:30
„Dragi copii din Ucraina, ne pasă și ne gândim la voi”: Elevii din R. Moldova au trimis 20.000 de scrisori cu mesaje emoționante copiilor din Ucraina # Moldova1
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare poate ține loc de îmbrățișare”, lansate de Ministerul Educației și Cercetării la începutul lunii februarie. În total, peste 20.000 de scrisori redactate de elevi din 32 de raioane urmează să fie transmise copiilor din Ucraina, prin intermediul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.
15:20
Întăriri pentru Dinamo București în vederea play-off-ului Superligii românești de fotbal. Clubul din capitala României l-a transferat pe atacantul George Pușcaș. Conform presei, Pușcaș va avea un salariu lunar de 21 de mii de euro și va fi cel mai bine plătit jucător din cadrul lotului. După ce s-a despărțit de FC Bodrum din Turcia, Pușcaș a ales să-și continue cariera în Superliga românească de fotbal și a acceptat propunerea antrenorului lui Dinamo, croatul Željko Kopić.
15:10
Întăriri pentru Dinamo București în vederea play-off-ului Superligii românești de fotbal. Clubul din capitala României l-a transferat pe atacantul George Pușcaș. Conform presei, Pușcaș va avea un salariu lunar de 21 de mii de euro și va fi cel mai bine plătit jucător din cadrul lotului. După ce s-a despărțit de FC Bodrum din Turcia, Pușcaș a ales să-și continue cariera în Superliga românească de fotbal și a acceptat propunerea antrenorului lui Dinamo, croatul Željko Kopić.
14:50
Supermarketurile ar putea fi obligate să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare. Proiect, înregistrat în Parlament # Moldova1
Consumatorii ar putea afla mai ușor, direct de la raft, dacă produsul pe care îl cumpără este autohton sau importat. Unitățile comerciale din Republica Moldova ar putea fi obligate să afișeze, lângă prețul produselor alimentare, și țara de origine a acestora, potrivit unei inițiative legislative înregistrate marți, 24 februarie, în Parlament. Autorii susțin că măsura ar spori transparența și ar încuraja alegerea produselor locale.
14:00
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la ani grei de închisoare, fiind recunoscut vinovat de viol și pornografie infantilă. Acesta a abuzat doi minori, totodată agresându-i fizic, transmite Procuratura Generală.
13:40
Dosarul expulzării profesorilor turci, redeschis: Curtea de Apel cere altă pedeapsă pentru Vasile Botnari, fostul șef de la SIS # Moldova1
Curtea de Apel Chișinău a decis rejudecarea pedepsei aplicate fostului director al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, în dosarul expulzării profesorilor turci din septembrie 2018, un caz care a zguduit opinia publică și a atras condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).
13:20
A găsit rețeta succesului?: Manchester United are evoluții bune sub comanda lui Michael Carrick # Moldova1
Manchester United își continuă evoluțiile bune sub comanda lui Michael Carrick. În etapa a 27-a a primeii divizii engleze de fotbal, „diavolii roșii" au câștigat cu 1:0 partida din deplasare cu FC Everton și au rămas pe locul 4 în clasament. Carrick nu cunoaște gustul înfrângerii la timona lui Manchester United. În 6 meciuri de când a fost instalat pe banca tehnică, a repurtat 5 victorii și a consemnat o remiză.
13:20
„Scenariul coreean”, avansat de experți ca o posibilă soluție pentru războiul din Ucraina # Moldova1
Ucraina nu este, deocamdată, aproape de o pace durabilă, iar evoluția conflictului va depinde atât de dinamica de pe front, cât și de capacitatea Uniunii Europene de a-și menține unitatea în fața presiunilor interne și externe, susțin experții.
13:20
FCSB mai păstrează șanse de calificare în play-off-ul Superligii românești de fotbal. În etapa a 28-a, echipa cipriotului Elias Charalambous a surclasat cu 4:1, acasă, pe concitadina Metaloglobus. FCSB-ul a deschis scorul deja în minutul 6 prin Daniel Bîrligea, dar „lanterna roșie" a clasamentului a egalat imediat, prin golul marcat de Dragoș Huiban. Discipolii lui Elias Charalambous au preluat din nou conducerea în minutul 27, când a marcat Darius Olaru.
13:10
Șapte persoane au murit într-un accident aviatic care s-a produs în India. O aeronavă de tip ambulanță care transporta un pacient în stare gravă alături de o echipă medicală din Ranchi, statul statul Jharkhand, India, și se îndrepta spre New Delhi, s-a prăbușit în estul Indiei în apropiere de Chatra district pe 23 februarie.
13:10
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) inițiază o moțiune simplă care o vizează pe ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Parlamentarii socialiști au anunțat acest lucru într-un briefing de presă desfășurat pe 24 februarie.
13:00
Un tronson al străzii 31 August, transformat în alee pietonală: Piste pentru bicicliști și caldarâm istoric între str. Pușkin și Bănulescu-Bodoni # Moldova1
Porțiunea străzii 31 August 1989 dintre str. Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni va deveni o zonă pietonală cu piste pentru bicicliști, iar caldarâmul cu o vechime de peste 150 de ani va fi pus în valoare. Soluția găsită de autorități este păstrarea pavajului istoric, cu amenajarea infrastructurii necesare pentru accesul pietonilor.
12:40
A găsit oare rețeta succesului?: Manchester United are evoluții bune sub comanda lui Michael Carrick # Moldova1
Manchester United își continuă evoluțiile bune sub comanda lui Michael Carrick. În etapa a 27-a a primeii divizii engleze de fotbal, „diavolii roșii" au câștigat cu 1:0 partida din deplasare cu FC Everton și au rămas pe locul 4 în clasament. Carrick nu cunoaște gustul înfrângerii la timona lui Manchester United. În 6 meciuri de când a fost instalat pe banca tehnică, a repurtat 5 victorii și a consemnat o remiză.
12:20
Londra anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din 2022: 240 de entități juridice, șapte persoane fizice și 50 de nave # Moldova1
Regatul Unit a anunțat marți, 24 februarie, un nou pachet amplu de sancțiuni împotriva Federației Ruse, la patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Potrivit Ministerului britanic de Externe, este cel mai extins set de măsuri adoptat de Londra de la începutul războiului.
12:20
„Ucraina a ales să reziste și a rămas în picioare” – mesaje ale autorităților la patru ani de război # Moldova1
Ucraina „a ales să reziste” și „*a rămas în picioare”, iar R. Moldova va fi „mereu recunoscătoare” ucrainenilor pentru că „au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe”. „Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”, este mesajul transmis de președinta Maia Sandu pe 24 februarie, când se împlinesc exact patru ani de la declanșarea invaziei ruse în statul vecin.
12:20
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat una dintre cele mai dure evaluări la adresa regimului de la Kremlin, declarând de două ori, în decurs de cinci zile, că Rusia „se află la cel mai jos nivel al barbariei profunde”. Afirmațiile au fost făcute atât într-un interviu pentru publicația germană Rheinpfalz, cât și la evenimentul „Café Kyiv” de la Berlin, organizat în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei.
12:10
Marea Britanie anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din 2022: 297 de noi desemnări # Moldova1
Regatul Unit a anunțat marți, 24 februarie, un nou pachet amplu de sancțiuni împotriva Federației Ruse, la patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Potrivit Ministerului britanic de Externe, este cel mai extins set de măsuri adoptat de Londra de la începutul războiului.
11:40
Aur în valoare de 19 milioane de lei, descoperit la Leușeni. Doi bărbați reținuți într-un dosar de contrabandă # Moldova1
O tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur, evaluate la aproximativ 19 milioane de lei, a fost dejucată de ofițerii Serviciului Vamal. Descoperirea a avut loc la postul vamal de frontieră Leușeni, la intrarea în țară din România.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.