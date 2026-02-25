Dosarul „kuliok” | „Declarațiile sunt pertinente”: Consilierul lui Plahotniuc, care a transmis înregistrarea video, audiat la CSJ

07:00

Charles Kushner, ambasadorul SUA în Franța, a primit o interdicție de a se mai întâlni cu membrii guvernului francez, după ce nu s-a prezentat luni la o convocare la Ministerul francez de Externe, în legătură cu remarcile administrației Trump de pe rețelele de socializare privind evenimente interne din Franța; iar la Bruxelles, ambasadorul Bill White s-a prezentat marți, 24 februarie, la Ministerul de Externe, unde fusese, la rândul lui, convocat în urma unor remarci brutale despre politicienii țării gazdă.