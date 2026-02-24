Documentarul „20 de zile în Mariupol”, premiat cu Oscar, va fi difuzat la Moldova 1 pe 24 februarie
Pe 24 februarie, la ora 23:25, telespectatorii Moldova 1 vor putea urmări documentarul „20 de zile în Mariupol”, film distins cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun documentar. Difuzarea are loc într-o zi simbolică – la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
• • •
La 12 ani de la declanșarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei, securitatea în regiunea Mării Negre rămâne fragilă, iar perspectivele unei păci reale sunt încă îndepărtate. Expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, susține că rezistența Ucrainei înseamnă stabilitatea întregii regiuni, iar o eventuală soluție impusă ar putea genera riscuri majore pentru Republica Moldova și România.
Dictatorul rus Vladimir Putin minte intenționat despre presupusele intenții ale Marii Britanii de a oferi Ucrainei arme nucleare. Prin aceste falsuri, el încearcă să distragă atenția de la crimele comise de Rusia, a declarat purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer, scrie RBK-Ucraina, citând Sky News.
Ministrul Energiei, la Washington: Guvernul R. Moldova salută decizia Carlyle Group de a prelua activele Lukoil International # Moldova1
Guvernul Republicii Moldova salută intenția Carlyle Group de a prelua activele Lukoil International GmbH (LIG), prin intermediul unei companii petroliere specializate. Poziția autorităților de la Chișinău a fost reiterată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei întrevederi cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group Inc., la Washington.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis stoparea alocațiilor de la bugetul de stat pentru Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev, candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale din 2024, pentru mai multe nereguli privind finanțarea formațiunii. Măsura va fi aplicată începând cu cu luna februarie 2026 până la atingerea sumei de 587.590 de lei.
Bani de la stat pentru producerea filmelor și a miniseriilor TV: Concurs lansat de Centrul Național al Cinematografiei # Moldova1
Casele de producție și producătorii independenți pot beneficia de finanțări de la stat pentru a produce filme și miniserii pentru televiziune. Centrul Național al Cinematografiei (CNC) a lansat, pe 24 februarie, sesiunea 2026 a concursului de finanțare pentru proiecte cinematografice.
Stocurile comerciale de gaze, utilizate aproape integral: În depozite rămân 8 milioane de metri cubi # Moldova1
Stocurile comerciale de gaze naturale, constituite conform obligațiilor legale până la 1 noiembrie 2025, au fost utilizate aproape integral. Societatea Energocom informează că a folosit circa 134 de milioane de metri cubi de gaze naturale pentru a gestiona perioadele de consum ridicat din lunile de iarnă.
Patru ani de război: R. Moldova cere, la ONU, răspundere pentru crimele comise împotriva civililor din Ucraina # Moldova1
Pentru crimele de război comise în Ucraina „nu poate exista impunitate”, iar cei responsabili „trebuie trași la răspundere”, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, desfășurat pe 24 februarie la Geneva.
Volumul resurselor minerale exploatate, în scădere. Nisipul și prundișul, la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani # Moldova1
R. Moldova dispune de sute de zăcăminte și exploatează, în mod special, nisip, prundiș, calcar, ghips sau argilă. Totuși, țara noastră are și petrol, gaz combustibil sau gresie, chiar dacă volumele extrase anual sunt destul de mici.
Franța a marcat oficial predarea drapelului olimpic către viitoarea gazdă a Jocurilor Olimpice de iarnă, Alpii Francezi 2030 # Moldova1
La o zi după închiderea Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, Franța a marcat oficial predarea drapelului olimpic către viitoarea gazdă, Alpii Francezi 2030. Ceremonia a avut loc la Albertville, în parcul olimpic Henry Dujol, loc emblematic, care a găzduit și ediția din 1992.
Liderii UE, reuniți la Kiev la începutul celui de-al cincilea an de război: „Rusia folosește frigul ca armă de război” # Moldova1
Liderii Uniunii Europene s-au reunit marți la Kiev, la începutul celui de-al cincilea an al războiului declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei, într-un gest puternic de susținere pentru Volodimir Zelenski și pentru efortul de apărare al țării. În paralel, la Paris și Londra, aliații Ucrainei au discutat despre garanțiile de securitate și despre intensificarea presiunii asupra Rusiei, notează Euronews.
Control biometric la frontieră: UE activează din 2 martie sistemul EES la toate punctele cu R. Moldova # Moldova1
Sistemul electronic de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional, din 2 martie 2026, la toate punctele de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. Măsura face parte din procesul de modernizare a controalelor la frontiera externă a UE și vizează cetățenii statelor non-UE care efectuează șederi de scurtă durată în spațiul comunitar.
Sistem de tarifare liberă pentru RCA: R. Moldova se aliniază standardelor europene pe piața asigurărilor # Moldova1
Republica Moldova va trece la un sistem de stabilire liberă a tarifelor pentru asigurările obligatorii de Răspundere Civilă Auto (RCA), în conformitate cu practicile europene. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege supus consultărilor publice.
Războiul din Ucraina și impactul economic asupra R. Moldova: „Statul nostru a trebuit să aloce compensații pentru a evita o criză socială majoră” # Moldova1
Cei patru ani de război din Ucraina au avut un impact puternic asupra economiei Republicii Moldova, resimțit prin facturi mai mari la energie, scumpiri ale produselor alimentare și investiții reduse. În același timp, proximitatea conflictului a accelerat procese esențiale de consolidare a rezilienței energetice și de reorientare a exporturilor spre piața europeană, precum și oportunități legate de reconstrucția Ucrainei, afirmă expertul economic Marin Gospodarenco.
Volodimir Zelenski, discurs în Parlamentul European: A solicitat o dată exactă pentru aderarea Ucrainei la UE # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat Parlamentului European (PE), pe 24 februarie, stabilirea unei dăți calendaristice pentru aderarea țării sale la blocul comunitar și garanții de securitate credibile, cele două condiții pe care Kievul le consideră esențiale pentru a împiedica o nouă rundă de agresiune rusă după un eventual armistițiu.
„Am plâns de fericire că suntem în viață”. Povestea refugiaților ucraineni care și-au găsit adăpost la Chișinău # Moldova1
La patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, pentru mii de refugiați ucraineni Republica Moldova a devenit nu doar un loc de tranzit, ci un adăpost. Unii dintre ei locuiesc încă în centrele de plasament din Chișinău și trăiesc cu speranța că, într-o zi, se vor putea întoarce acasă.
Internazionale Milano se pregătește pentru manșa secundă a play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor cu FC Bodo/Glimt, după ce au pierdut-o cu 1:3 pe prima, jucată în Norvegia. Prin urmare, Interul are nevoie, diseară, de o victorie cu mai mult de două goluri diferență pentru a continua în competiție. Înfrângerea „nerazzurrilor" din prima manșă a fost destul de surprinzătoare, mai ales având în vedere că Inter este lider incontestabil în Serie A
Doi copii, abuzați sexual și filmați de un tânăr de 19 ani. Făptașul, condamnat la închisoare # Moldova1
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la ani grei de închisoare, fiind recunoscut vinovat de viol și pornografie infantilă. Acesta a agresat și abuzat sexual doi minori de 11 și, respectiv, 12 ani.
„Dragi copii din Ucraina, ne pasă și ne gândim la voi”: Elevii din R. Moldova au trimis 20.000 de scrisori cu mesaje emoționante copiilor din Ucraina # Moldova1
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare poate ține loc de îmbrățișare”, lansate de Ministerul Educației și Cercetării la începutul lunii februarie. În total, peste 20.000 de scrisori redactate de elevi din 32 de raioane urmează să fie transmise copiilor din Ucraina, prin intermediul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.
Supermarketurile ar putea fi obligate să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare. Proiect, înregistrat în Parlament # Moldova1
Consumatorii ar putea afla mai ușor, direct de la raft, dacă produsul pe care îl cumpără este autohton sau importat. Unitățile comerciale din Republica Moldova ar putea fi obligate să afișeze, lângă prețul produselor alimentare, și țara de origine a acestora, potrivit unei inițiative legislative înregistrate marți, 24 februarie, în Parlament. Autorii susțin că măsura ar spori transparența și ar încuraja alegerea produselor locale.
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la ani grei de închisoare, fiind recunoscut vinovat de viol și pornografie infantilă. Acesta a abuzat doi minori, totodată agresându-i fizic, transmite Procuratura Generală.
Dosarul expulzării profesorilor turci, redeschis: Curtea de Apel cere altă pedeapsă pentru Vasile Botnari, fostul șef de la SIS # Moldova1
Curtea de Apel Chișinău a decis rejudecarea pedepsei aplicate fostului director al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, în dosarul expulzării profesorilor turci din septembrie 2018, un caz care a zguduit opinia publică și a atras condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).
A găsit rețeta succesului?: Manchester United are evoluții bune sub comanda lui Michael Carrick # Moldova1
Manchester United își continuă evoluțiile bune sub comanda lui Michael Carrick. În etapa a 27-a a primeii divizii engleze de fotbal, „diavolii roșii" au câștigat cu 1:0 partida din deplasare cu FC Everton și au rămas pe locul 4 în clasament. Carrick nu cunoaște gustul înfrângerii la timona lui Manchester United. În 6 meciuri de când a fost instalat pe banca tehnică, a repurtat 5 victorii și a consemnat o remiză.
„Scenariul coreean”, avansat de experți ca o posibilă soluție pentru războiul din Ucraina # Moldova1
Ucraina nu este, deocamdată, aproape de o pace durabilă, iar evoluția conflictului va depinde atât de dinamica de pe front, cât și de capacitatea Uniunii Europene de a-și menține unitatea în fața presiunilor interne și externe, susțin experții.
FCSB mai păstrează șanse de calificare în play-off-ul Superligii românești de fotbal. În etapa a 28-a, echipa cipriotului Elias Charalambous a surclasat cu 4:1, acasă, pe concitadina Metaloglobus. FCSB-ul a deschis scorul deja în minutul 6 prin Daniel Bîrligea, dar „lanterna roșie" a clasamentului a egalat imediat, prin golul marcat de Dragoș Huiban. Discipolii lui Elias Charalambous au preluat din nou conducerea în minutul 27, când a marcat Darius Olaru.
Șapte persoane au murit într-un accident aviatic care s-a produs în India. O aeronavă de tip ambulanță care transporta un pacient în stare gravă alături de o echipă medicală din Ranchi, statul statul Jharkhand, India, și se îndrepta spre New Delhi, s-a prăbușit în estul Indiei în apropiere de Chatra district pe 23 februarie.
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) inițiază o moțiune simplă care o vizează pe ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Parlamentarii socialiști au anunțat acest lucru într-un briefing de presă desfășurat pe 24 februarie.
Un tronson al străzii 31 August, transformat în alee pietonală: Piste pentru bicicliști și caldarâm istoric între str. Pușkin și Bănulescu-Bodoni # Moldova1
Porțiunea străzii 31 August 1989 dintre str. Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni va deveni o zonă pietonală cu piste pentru bicicliști, iar caldarâmul cu o vechime de peste 150 de ani va fi pus în valoare. Soluția găsită de autorități este păstrarea pavajului istoric, cu amenajarea infrastructurii necesare pentru accesul pietonilor.
Londra anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din 2022: 240 de entități juridice, șapte persoane fizice și 50 de nave # Moldova1
Regatul Unit a anunțat marți, 24 februarie, un nou pachet amplu de sancțiuni împotriva Federației Ruse, la patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Potrivit Ministerului britanic de Externe, este cel mai extins set de măsuri adoptat de Londra de la începutul războiului.
„Ucraina a ales să reziste și a rămas în picioare” – mesaje ale autorităților la patru ani de război # Moldova1
Ucraina „a ales să reziste” și „*a rămas în picioare”, iar R. Moldova va fi „mereu recunoscătoare” ucrainenilor pentru că „au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe”. „Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”, este mesajul transmis de președinta Maia Sandu pe 24 februarie, când se împlinesc exact patru ani de la declanșarea invaziei ruse în statul vecin.
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat una dintre cele mai dure evaluări la adresa regimului de la Kremlin, declarând de două ori, în decurs de cinci zile, că Rusia „se află la cel mai jos nivel al barbariei profunde”. Afirmațiile au fost făcute atât într-un interviu pentru publicația germană Rheinpfalz, cât și la evenimentul „Café Kyiv” de la Berlin, organizat în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei.
Aur în valoare de 19 milioane de lei, descoperit la Leușeni. Doi bărbați reținuți într-un dosar de contrabandă # Moldova1
O tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur, evaluate la aproximativ 19 milioane de lei, a fost dejucată de ofițerii Serviciului Vamal. Descoperirea a avut loc la postul vamal de frontieră Leușeni, la intrarea în țară din România.
Ministerul Culturii cere notificări prealabile pentru artiștii din CSI invitați în R. Moldova: „Cultura trebuie să acționeze responsabil” # Moldova1
Instituțiile de cultură și companiile de impresariat vor fi obligate să notifice în prealabil autoritățile dacă intenționează să invite sau să implice în evenimentele organizate în Republica Moldova artiști din Comunitatea Statelor Independente (CSI) sau din state condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată. O circulară în acest sens a fost transmisă de Ministerul Culturii la 24 februarie.
MAN cere referendum pentru a decide soarta reformei APL, care ar putea duce la închiderea a 600 de primării. Guvernul: „Acuzații false” # Moldova1
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN), condus de primarul Chișinăului, Ion Ceban, se declară categoric împotriva reformei administrației publice locale (APL) promovate de Guvern și aflate în proces de consultare publică, acuzând că aceasta ar duce la „lichidarea” a aproximativ 600 de primării și la „slăbirea democrației locale”. De cealaltă parte, Guvernul susține că procesul de amalgamare este unul voluntar, însoțit de stimulente financiare și are drept scop consolidarea comunităților și întărirea capacității administrative a primăriilor.
Internaționalul moldovean Artur Crăciun a înscris al patrulea său gol în tricoul echipei ŁKS Łódź. În etapa a 22-a dintr-a doua divizie a fotbalului polonez, gruparea din orașul Łódź a învins cu 2:1 în deplasare pe Stal Mielec, iar fundașul central a marcat golul victoriei în minutul 62. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 13 prin spaniolul Israel Puerto Pineda, iar ŁKS Łódź a egalat în minutul 50, prin golul marcat de germanul Jasper Löffelsend.
Declarație comună a societății civile din R. Moldova: Războiul trebuie oprit, însă pacea trebuie să fie justă și durabilă # Moldova1
Războiul din Ucraina trebuie oprit, însă pacea trebuie să fie justă și durabilă. Protecția oamenilor trebuie să rămână o prioritate absolută în orice demers de încetare a focului și de negociere a păcii. Mesajul a fost transmis pe 24 februarie, la patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, printr-o Declarație comună a organizațiilor societății civile din Republica Moldova.
Bugetul Chișinăului, între „urgență” și amânări: Ce condiții pun socialiștii pentru a debloca votul # Moldova1
Socialiștii din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) anunță că sunt pregătiți să voteze bugetul municipal al capitalei pentru anul 2026, însă condiționează susținerea documentului de includerea compensațiilor pentru încălzire și de alocarea fondurilor pentru infrastructura educațională. Consilierii socialiști solicită convocarea „de urgență” a ședinței CMC pentru examinarea proiectului, în timp de fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a propus data de 26 februarie, iar primarul capitalei Ion Ceban vorbește de perioada 9 - 15 martie.
Corespondență Dan Alexe | Patru ani de la invazia rusă a Ucrainei: Cum a fost modificată profund Europa # Moldova1
În ciuda unei idei care s-a generalizat, Uniunea Europeană a contribuit mai mult financiar pentru Ucraina, de la începutul invaziei ruse încoace, decât Statele Unite. În același timp, UE s-a văzut zdruncinată și transformată, poate definitiv, de efectele acestui conflict, atât sub presiunea valului de refugiați, cât și în urma fluctuațiilor recente ale lui Donald Trump.
Mai multe cupluri își unesc destinele de Dragobete: Peste 1.300 de căsătorii înregistrate de la începutul anului # Moldova1
Paisprezece cupluri din R. Moldova își vor uni destinele pe 24 februarie, de Dragobete, sărbătoarea dedicată iubirii în tradiția românească. Considerată în cultura populară drept ziua în care protectorul îndrăgostiților veghează asupra promisiunilor făcute la început de primăvară, Dragobetele rămâne un reper pentru cei care aleg să-și unească destinele sub semnul iubirii.
ÎN CONTEXT | Ungaria blochează ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Dan Alexe: „UE caută soluții” # Moldova1
Blocarea ajutorului financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina de către Ungaria, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, scoate în evidență fragilitatea consensului european. Soluțiile pe care le are blocul comunitar la dispoziție pentru a preveni un colaps financiar al Kievului au fost analizate de corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
RĂZBOI | „Suntem aici, rămânem și luptăm”. Primele lucruri pe care le-a făcut Zelenski în dimineața zilei de 24 februarie 2022 # Moldova1
În dimineața zilei de 24 februarie 2022, Ucraina a fost trezită de zgomotul rachetelor. Era 4:50 dimineața, Volodimir Zelenski se afla acasă, în Kiev, alături de soție și copii, când primele explozii puternice au zguduit orașul.
Islanda analizează posibilitatea de a organiza mai devreme decât era planificat referendumul privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit publicației Politico, votul, estimat inițial pentru 2027, ar putea avea loc deja în august 2026, iar Parlamentul islandez ar urma să anunțe data oficială în următoarele săptămâni.
O companie a intrat în atenția anchetatorilor, fiind suspectată de livrări fictive de materii prime și accesorii necesare fabricării geamurilor termopan. Ofițerii antifraudă ai Serviciului Fiscal de Stat, împreună cu procurorii, au descins la sediul firmei pentru efectuarea verificărilor.
De la ofensiva fulger din 2022 la războiul de uzură din 2026: Cum s-a transformat conflictul din Ucraina # Moldova1
La patru ani de la invazia la scară largă declanșată în februarie 2022, Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei. Totuși, după cuceririle rapide din primele luni ale războiului, când forțele ruse au ocupat zone extinse din est și sud și au creat un coridor terestru către Crimeea, anexată ilegal în 2014, ofensiva Moscovei a încetinit considerabil.
