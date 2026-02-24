Stocurile comerciale de gaze, utilizate aproape integral: În depozite rămân 8 milioane de metri cubi

08:00

Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei în dimineața zilei de 24 februarie 2022 a schimbat brutal cursul firesc al vieții pentru milioane de ucraineni. Peste un milion dintre ei au tranzitat teritoriul R. Moldova în căutarea unui adăpost, peste 100.000 dintre aceștia se mai află și astăzi în țara noastră, iar câteva mii dintre ei au devenit, între timp, cetățeni ai R. Moldova.