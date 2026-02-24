Primarii acuză presiuni pentru amalgamare: CALM cere reformă etapizată, Guvernul respinge acuzațiile

16:00

Internazionale Milano se pregătește pentru manșa secundă a play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor cu FC Bodo/Glimt, după ce au pierdut-o cu 1:3 pe prima, jucată în Norvegia. Prin urmare, Interul are nevoie, diseară, de o victorie cu mai mult de două goluri diferență pentru a continua în competiție. Înfrângerea „nerazzurrilor" din prima manșă a fost destul de surprinzătoare, mai ales având în vedere că Inter este lider incontestabil în Serie A