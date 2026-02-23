Ceremonia de închidere spectaculoasă a Jocurile Olimpice de Iarnă. Italia a predat ștafeta Franței

13:50

Premierul slovac Robert Fico a declarat că Slovacia ar putea opri livrările de energie electrică de urgență către Ucraina dacă, până luni, președintele Volodimir Zelenski nu va restabili fluxurile de petrol către Slovacia. „Dacă luni președintele ucrainean nu va restabili livrările de petrol către Slovacia, în aceeași zi voi cere companiilor slovace competente să oprească