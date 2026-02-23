Ministerul Culturii caută soluții pentru conflictul din Dereneu: „Referendumul este riscant”
TVR Moldova, 23 februarie 2026 13:30
Conflictul bisericesc din Dereneu rămâne o provocare pentru autorități. Secretarul de stat al Ministerului Culturii a declarat la TV8 că libertatea credinței, garantată constituțional, este punctul de plecare în gestionarea disputei dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei.
Acum 30 minute
13:30
Acum o oră
13:10
Rolul lui Stoianoglo în grațierea lui Șepeli, suspect în planificarea omorurilor în Ucraina # TVR Moldova
Președinția a precizat luni că grațierea lui Nicolae Șepeli a fost acordată la solicitarea Procuraturii Generale depusă în 2021, în timpul mandatului lui Alexandr Stoianoglo, care a susținut că inculpatul și alte persoane condamnate în Rusia ar fi fost victime ale traficului de ființe umane. Acum un an, deputatul Lilian Carp, l-a acuzat pe Alexandr Stoianoglo că ar fi cerut ilegal, în 2021, grațierea unui grup de persoane, condamnate pentru transportarea drogurilor în Rusia.
13:00
„Profit ilicit”. Trei străini, reținuți în timp ce încercau să vândă un automobil de lux închiriat # TVR Moldova
Trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, au fost reținuți în flagrant în timp ce încercau să comercializeze fraudulos un automobil de marcă BMW, evaluat la aproximativ 100.000 de euro, în Chișinău, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Acum 2 ore
12:10
Zelenski: Putin „a început Al Treilea Război Mondial”. Întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri # TVR Moldova
Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 23 februarie într-un interviu acordat BBC că președintele rus Vladimir Putin a declanșat efectiv un Al Treilea Război Mondial de facto, avertizând că doar o presiune militară și economică susținută poate preveni o escaladare suplimentară.
11:50
Cine răspunde pentru grațierea lui Șepeli? Săgeți între Olesea Stamate și Doina Gherman # TVR Moldova
Schimb de săgeți între Olesea Stamate și Doina Gherman după dezvăluirile din dosarul privind organizarea unor asasinate în Ucraina, în care principalul suspect este Nicolae Șepeli, persoană grațiată în 2022 de președinta Maia Sandu. Potrivit investigației, Șepeli ar fi recrutat zece persoane pentru a organiza asasinarea a peste cinci persoane din Ucraina, inclusiv șefi de întreprinderi, ofițeri ucraineni și jurnalistul Dmitri Gordon.
Acum 4 ore
11:40
Un străin a fost prins la frontieră cu peste 18 mii de euro nedeclarați, pe ruta Chișinău–Dubai # TVR Moldova
Un străin, în vârstă de 49 de ani, a încercat să plece în Dubai cu 18.600 de euro, fără a-i declara polițiștilor de frontieră.
11:30
Cinci persoane au fost reținute în urma descinderilor Centrului Național Anticorupție și Procuraturii municipiului Bălți, luni dimineață, într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură în centrul, nordul și sudul Republicii Moldova, precum și la sediul unui operator economic.
10:40
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat luni dimineață, 23 februarie, în instanţa de judecată pentru a depune declaraţii. Inculpatul a obținut dreptul să vorbească de la tribună și să facă mărturii, cu foi A1, pe care să fie prezentate scheme și diagrame.
10:30
Plahotniuc vorbește în fața magistraților: „Îmi demonstrez nevinovăția pe fiecare element” # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat luni dimineață, 23 februarie, în instanţa de judecată pentru a depune declaraţii. Inculpatul a obținut dreptul să vorbească de la tribună și să facă mărturii, cu foi A1, pe care să fie prezentate scheme și diagrame.
10:10
Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe pe 25 februarie hotărârea privind trecerea la ora de vară, menținând sistemul actual de schimbare sezonieră a orei, în concordanță cu practica statelor membre ale Uniunii Europene. Potrivit proiectului, ora de vară va începe în ultima duminică din luna martie, la ora 03:00, când ceasurile vor fi date înainte și va deveni ora 04:00.
10:00
Descinderi ample în mai multe raioane în cazul unor delapidări din banii pentru drumuri și apeducte # TVR Moldova
CNA desfășoară percheziții în mai multe primării din centrul, nordul și sudul Republicii Moldova și la un operator economic în contextul unor investigații legate de delapidarea fondurilor naționale și externe destinate infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și canalizare.
Acum 6 ore
09:20
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând a fi cea de-a patra a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în Republica Moldova se află pe masa senatorilor români, a declarat vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, pentru MOLDPRES.
09:00
Cum explică Președinția grațierea lui Șepeli, principalul suspect în cazul omorurilor din Ucraina? # TVR Moldova
Nicolae Șepeli este principalul suspect într-un dosar ce vizează organizarea asasinării a peste cinci persoane din Ucraina. În acest context, Președinția Republicii Moldova a oferit explicații referitoare la acordarea grațierii în cazul său, precum și la decizia ulterioară de revocare a decretului.
08:10
„Privat de libertate la comandă”: Constantin Țuțu a contestat sentința sa de condamnare # TVR Moldova
Constantin Țuțu a anunțat pe pagina sa de Facebook că a contestat sentința sa de condamnare la Curtea de Apel Centru, calificând hotărârea drept „abuzivă" și contrară realității faptice. Fostul deputat susține că instanța de fond nu ar fi examinat în mod obiectiv probele prezentate de apărare.
Acum 24 ore
21:10
Valorile tradiționale și istoria sudului Basarabiei au fost readuse în prim-plan la lansarea cărții „Vocea Sudului”, eveniment găzduit ieri de Biblioteca „B. P. Hașdeu” din Chișinău. Volumul cuprinde amintiri și mărturii ce conservă folclorul și memoria unei regiuni bogate în tradiții.
20:10
Peste 70 de copii au participat la cea de-a cincea ediție a Festivalului de poezie „Grigore Vieru”, găzduit de liceul cu predare în limba română din comuna Ostrița, regiunea Cernăuți. Participanții au recitat din opera marelui poet, versuri despre mamă, limbă, patrie și copilărie.
19:40
Complexul Turistic „Valul lui Traian” din orașul Leova prinde contur. Cele zece spații de cazare în corturi tip sferă au fost deja instalate. Proiectul, în valoare de aproape 16 milioane de lei, are drept scop promovarea patrimoniului natural și istoric al zonei, precum și stimularea economiei locale.
19:10
Aproape 3 mii de cetățeni aflați în România, în imediata apropiere a frontierei cu Republica Moldova, au fost preluați, în ultimii opt ani, de rețeaua Serviciului Unic de Urgență 112 din Chișinău. Din cauza poziționării la graniță, apelurile acestora au fost direcționate automat către sistemul din Republica Moldova. Prin mecanismul de cooperare transfrontalieră, datele au fost transmise rapid autorităților din România.
18:40
De mâine începe Postul Paștelui, o perioadă de șapte săptămâni în care credincioșii se abțin de la alimentele de origine animală și se pregătesc spiritual pentru Învierea Domnului. Nutriționiștii recomandă o dietă bazată pe fructe și legume, iar Biserica reamintește că postul nu este dedicat doar trupului, ci și sufletului.
18:00
Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit la Casa Albă, la Washington, tradiționala cină dedicată guvernatorilor americani, un eveniment care reunește lideri politici și invitați speciali din mediul cultural. Printre artiștii prezenți s-a numărat și violonista de origine moldoveană Rusanda Panfili, stabilită în Austria.
17:10
Moscova reacționează la declarațiile oficialilor estoni privind posibila găzduire de armament nuclear al NATO. Kremlinul susține că nu amenință statele europene, dar avertizează că va răspunde dacă securitatea Federației Ruse va fi afectată.
16:10
În gospodăria familiei Cotorobai, din satul Țânțăreni, porumbeii sunt crescuți și alintați precum cele mai îndrăgite animale de companie. Deși sunt cam năzbâtioși, stăpânii spun că le place să-i îngrijească.
15:10
Pierre Sablé, un francez în vârstă de 91 de ani, a devenit din nou tată, după ce soția sa, Aïcha, a adus pe lume o fetiță în urmă cu șase luni. Cea mai mare fiică a sa are 60 de ani. Informațiile au fost publicate de L’Indépendant și preluate de ladepeche.fr.
14:10
Fotografa Irina Spinei și-a descoperit pasiunea pentru arta fotografică în momentul în care a devenit mamă pentru prima dată. Atunci a înțeles cât de important este să păstrezi amintirile în fotografii. Mai multe despre această pasiune aflăm din reportajul realizat de reporterul Svetlana Naforniță, difuzat în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, la TVR Moldova.
Ieri
13:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe 21 februarie impunerea unor noi sancțiuni care vizează flota din umbră a Rusiei și persoanele implicate în transportul petrolului rusesc. În paralel, Comisia Europeană pregătește cel de-al 20-lea pachet de măsuri restrictive împotriva Moscovei, aflat în prezent în discuție.
12:10
Conacul „Carabet Balioz”, situat în Ivancea, raionul Orhei, este un monument de arhitectură de importanță națională. A fost ridicat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea de un boier de origine armeană. Mai multe despre acest monument aflăm din reportajul realizat de reporterul Ion Railean, difuzat în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, la TVR Moldova.
11:10
Ion Zderciuc este un sculptor și un pedagog cu o experiență vastă în domeniu. Pentru realizările sale, artistul a obținut anul acesta Premiul pentru sculptură "Alexandru Plămădeală", la Gala Premiilor Ministerului Culturii. Să-i aflăm povestea în următorul reportaj, realizat de Anatol Fornea.
10:10
Mai multe explozii au fost raportate la Kiev în noaptea de 22 februarie, în urma unui atac cu rachete balistice lansat de Rusia asupra Ucrainei, potrivit publicației Kyiv Independent. Două persoane, o femeie și un copil, au fost rănite și transportate la spital, conform autorităților locale.
09:10
CNN și The Guardian: Plan rusesc de asasinare a lui Zelenski, dejucat la începutul invaziei # TVR Moldova
Serviciile speciale ruse ar fi pregătit, la începutul invaziei din februarie 2022, un plan de asasinare a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Informațiile apar în relatări publicate de CNN și The Guardian, care citează surse apropiate serviciilor de informații occidentale și ucrainene.
08:10
Cafeaua este pentru mulți ritualul fără de care ziua nu poate începe. O comandăm aproape mecanic – „un cappuccino, vă rog” – însă puțini știu ce diferențiază o cafea obișnuită de una cu adevărat calitativă.
21 februarie 2026
21:10
Gropi adânci și asfalt sfărâmat e realitatea care domină multe șosele din Republica Moldova. Deja fragile, drumurile au cedat sub loviturile repetate ale înghețului și dezghețului. Fiecare deplasare a devenit o probă de anduranță și răbdare, dar și costuri pentru a merge la service-urile auto. Autoritățile ne spun din nou că reparatiile la drumuri se vor face abia după stabilizarea vremii.
20:10
Zeci de meșteri populari dau startul primăverii la Târgul de Mărțișor din centrul Chișinăului # TVR Moldova
Zeci de meșteri populari și artizani reuniți la Târgul de primăvară au transformat centrul Chișinăului într-un spațiu plin de culoare, tradiție și voie bună. Comercianții propun o varietate de mărțișoare, de la modele tradiționale alb-roșii, la creații moderne. Pe lângă ele sunt și articole meșteșugărești, suvenire tematice și cadouri pentru cei dragi.
19:40
Taxarea electronică în Chișinău: De la promisiuni la realitatea din transportul public # TVR Moldova
Sistemul de e-ticketing din transportul public al Chișinăului rămâne doar o promisiune. S-au făcut teste în urmă cu aproape șase luni, pe ruta Centru-Aeroport, dar sistemul nu este utilizat. Rezultatele testării nu au fost făcute publice.
19:10
Țigările electronice sunt tot mai răspindite și au ajuns și în școli. Potrivit datelor oficiale, 10% dintre elevii din Republica Moldova, cu vârste de 15–16 ani, au fumat țigări în ultimele 30 de zile. Ei folosesc dispozitivele chiar și în incinta școlilor. Medicii avertizează că riscurile pentru sănătate sunt serioase, în special la vârste fragede. Autoritățile încearcă să limiteze amploarea acestuia prin controale, sancțiuni pentru comercianții care vând produse minorilor și programe de prevenție în instituțiile de învățământ.
18:40
Razie antidrog în localurile de agrement din Chișinău: Trei persoane reținute și 29 testate # TVR Moldova
Poliția anunță că a intervenit noaptea trecută, în baza unor informații operative, în mai multe localuri de agrement din Chișinău, în contextul intensificării măsurilor de prevenire și combatere a consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice.
17:50
30 de zile de arest pentru încă un suspect în dosarul tentativelor de asasinate pregătite în Ucraina # TVR Moldova
Autoritățile au arestat preventiv pentru 30 de zile încă un suspect în cazul de tentativa de asasinare a mai multor persoane publice din Ucraina.
17:20
Zelenski anunţă noi negocieri pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia, mediate de SUA # TVR Moldova
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat un acord cu Rusia şi SUA pentru organizarea unei noi runde de negocieri de pace trilaterale în termen de zece zile, întâlnire ce ar putea avea loc tot la Geneva, unde s-au desfăşurat şi tratativele de marţi şi miercuri, relatează Agerpres.
16:40
Atenție la fraude! CNPF: Escrocii folosesc imaginea demnitarilor pentru investiții false # TVR Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii cu privire la răspândirea, în mediul online și pe rețelele de socializare, a unor materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice (ex. Mircea Snegur, Maia Sandu, Alexandru Munteanu etc.), pentru a promova pretinse oportunități de „investiții” prin intermediul unor platforme frauduloase, precum „Harmony Bitspire” și „Nexura AI”.
16:00
Obiectele vintage, care au trecut prin ani și au fost martore ale altor vremuri, nu sunt doar niște lucruri vechi, ci adevărate descoperiri pentru unii. În reportajul ce urmează, vom vedea o colecție uimitoare de astfel de obiecte și de ce sunt tot mai prețioase, în timp.
15:10
Echipa feminină de tir cu arcul a R. Moldova a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală.
14:20
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit preţuri noi la carburanţi, valabile pentru perioada 21 - 23 februarie.
14:20
Lucrări deosebite din pănuși: povestea meșteriței cu peste 30 de ani de experiență, Natalia Cangea # TVR Moldova
Natalia Cangea, din Criuleni, este una dintre cele mai cunoscute meșterițe de la noi, care practică împletitul în fibre vegetale. De mai bine de trei decenii, creează lucrări deosebite, în diverse tehnici. Mai multe detalii despre acest meșteșug aflăm în cadrul emisiunii „Tele Matinel” de la TVR Moldova.
14:00
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând a fi cea de-a patra a forului științific românesc. Despre acest lucru a declarat vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, într-un interviu pentru Moldpres.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
„Nu am nicio intenție”, astfel a răspuns șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, fiind întrebat despre o posibilă candidatură la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.
12:40
O delegație a Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează vor efectua o vizită în Republica Moldova, în perioada 22–24 februarie.
11:30
R. Moldova, România și Ucraina înființează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională # TVR Moldova
R. Moldova, România și Ucraina au semnat vineri un Memorandum de Înțelegere trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, care are scopul de a consolida reziliența împotriva amenințărilor cibernetice și a amenințărilor hibride cu componentă cibernetică, relatează Agerpres.
11:10
Raionul Criuleni este cunoscut pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural. În fiecare lună, aici se organizează șezători ca pe timpuri, unde sunt readuse la viață meșteșugurile vechi. De curând, meșterițele care vin la aceste reuniuni au învățat "Pusul stativelor", o tradiție cu rădăcini adânci, dar uitată de mulți.
10:50
Ucraina a lovit una dintre cele mai importante fabrici de rachete balistice ale Rusiei # TVR Moldova
Uzina Votkinsk — un centru cheie de producție de rachete din Udmurtia — a fost lovită în timpul unui atac cu drone și rachete în seara zilei de 20 februarie, potrivit martorilor oculari locali și canalelor de monitorizare Telegram, relatează tvrinfo.ro, cu referire la Kyiv Independent.
10:20
Ce spune Ceban, despre intențiile Gazprom de a prelua întreprinderi din RM în contul datoriilor? # TVR Moldova
Șeful „Moldovagaz”, Vadim Ceban, confirmă informațiile precum că au existat discuții privind intenția concernului rus Gazprom de a fi preluate întreprinderi energetice din R. Moldova în contul pretinsei datorii a statului. El a declarat că astfel de discuții au fost și în anii 1990, mijlocul anilor 2000, însă, potrivit lui „guvernul nu a acceptat acest lucru”.
08:40
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar suspendat pe ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică în zona de frontieră, anunță Poliția de Frontieră.
