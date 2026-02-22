Un nou punct de atracție la Leova: complex turistic pe malul Prutului
TVR Moldova, 22 februarie 2026 19:40
Complexul Turistic „Valul lui Traian” din orașul Leova prinde contur. Cele zece spații de cazare în corturi tip sferă au fost deja instalate. Proiectul, în valoare de aproape 16 milioane de lei, are drept scop promovarea patrimoniului natural și istoric al zonei, precum și stimularea economiei locale.
Acum 15 minute
20:10
Peste 70 de copii au participat la cea de-a cincea ediție a Festivalului de poezie „Grigore Vieru”, găzduit de liceul cu predare în limba română din comuna Ostrița, regiunea Cernăuți. Participanții au recitat din opera marelui poet, versuri despre mamă, limbă, patrie și copilărie.
Acum o oră
19:40
Acum 2 ore
19:10
Aproape 3 mii de cetățeni aflați în România, în imediata apropiere a frontierei cu Republica Moldova, au fost preluați, în ultimii opt ani, de rețeaua Serviciului Unic de Urgență 112 din Chișinău. Din cauza poziționării la graniță, apelurile acestora au fost direcționate automat către sistemul din Republica Moldova. Prin mecanismul de cooperare transfrontalieră, datele au fost transmise rapid autorităților din România.
18:40
De mâine începe Postul Paștelui, o perioadă de șapte săptămâni în care credincioșii se abțin de la alimentele de origine animală și se pregătesc spiritual pentru Învierea Domnului. Nutriționiștii recomandă o dietă bazată pe fructe și legume, iar Biserica reamintește că postul nu este dedicat doar trupului, ci și sufletului.
Acum 4 ore
18:00
Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit la Casa Albă, la Washington, tradiționala cină dedicată guvernatorilor americani, un eveniment care reunește lideri politici și invitați speciali din mediul cultural. Printre artiștii prezenți s-a numărat și violonista de origine moldoveană Rusanda Panfili, stabilită în Austria.
17:10
Moscova reacționează la declarațiile oficialilor estoni privind posibila găzduire de armament nuclear al NATO. Kremlinul susține că nu amenință statele europene, dar avertizează că va răspunde dacă securitatea Federației Ruse va fi afectată.
Acum 6 ore
16:10
În gospodăria familiei Cotorobai, din satul Țânțăreni, porumbeii sunt crescuți și alintați precum cele mai îndrăgite animale de companie. Deși sunt cam năzbâtioși, stăpânii spun că le place să-i îngrijească.
15:10
Pierre Sablé, un francez în vârstă de 91 de ani, a devenit din nou tată, după ce soția sa, Aïcha, a adus pe lume o fetiță în urmă cu șase luni. Cea mai mare fiică a sa are 60 de ani. Informațiile au fost publicate de L’Indépendant și preluate de ladepeche.fr.
Acum 8 ore
14:10
Fotografa Irina Spinei și-a descoperit pasiunea pentru arta fotografică în momentul în care a devenit mamă pentru prima dată. Atunci a înțeles cât de important este să păstrezi amintirile în fotografii. Mai multe despre această pasiune aflăm din reportajul realizat de reporterul Svetlana Naforniță, difuzat în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, la TVR Moldova.
13:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe 21 februarie impunerea unor noi sancțiuni care vizează flota din umbră a Rusiei și persoanele implicate în transportul petrolului rusesc. În paralel, Comisia Europeană pregătește cel de-al 20-lea pachet de măsuri restrictive împotriva Moscovei, aflat în prezent în discuție.
Acum 12 ore
12:10
Conacul „Carabet Balioz”, situat în Ivancea, raionul Orhei, este un monument de arhitectură de importanță națională. A fost ridicat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea de un boier de origine armeană. Mai multe despre acest monument aflăm din reportajul realizat de reporterul Ion Railean, difuzat în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, la TVR Moldova.
11:10
Ion Zderciuc este un sculptor și un pedagog cu o experiență vastă în domeniu. Pentru realizările sale, artistul a obținut anul acesta Premiul pentru sculptură "Alexandru Plămădeală", la Gala Premiilor Ministerului Culturii. Să-i aflăm povestea în următorul reportaj, realizat de Anatol Fornea.
10:10
Mai multe explozii au fost raportate la Kiev în noaptea de 22 februarie, în urma unui atac cu rachete balistice lansat de Rusia asupra Ucrainei, potrivit publicației Kyiv Independent. Două persoane, o femeie și un copil, au fost rănite și transportate la spital, conform autorităților locale.
09:10
CNN și The Guardian: Plan rusesc de asasinare a lui Zelenski, dejucat la începutul invaziei # TVR Moldova
Serviciile speciale ruse ar fi pregătit, la începutul invaziei din februarie 2022, un plan de asasinare a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Informațiile apar în relatări publicate de CNN și The Guardian, care citează surse apropiate serviciilor de informații occidentale și ucrainene.
08:10
Cafeaua este pentru mulți ritualul fără de care ziua nu poate începe. O comandăm aproape mecanic – „un cappuccino, vă rog” – însă puțini știu ce diferențiază o cafea obișnuită de una cu adevărat calitativă.
Acum 24 ore
21:10
Gropi adânci și asfalt sfărâmat e realitatea care domină multe șosele din Republica Moldova. Deja fragile, drumurile au cedat sub loviturile repetate ale înghețului și dezghețului. Fiecare deplasare a devenit o probă de anduranță și răbdare, dar și costuri pentru a merge la service-urile auto. Autoritățile ne spun din nou că reparatiile la drumuri se vor face abia după stabilizarea vremii.
Ieri
20:10
Zeci de meșteri populari dau startul primăverii la Târgul de Mărțișor din centrul Chișinăului # TVR Moldova
Zeci de meșteri populari și artizani reuniți la Târgul de primăvară au transformat centrul Chișinăului într-un spațiu plin de culoare, tradiție și voie bună. Comercianții propun o varietate de mărțișoare, de la modele tradiționale alb-roșii, la creații moderne. Pe lângă ele sunt și articole meșteșugărești, suvenire tematice și cadouri pentru cei dragi.
19:40
Taxarea electronică în Chișinău: De la promisiuni la realitatea din transportul public # TVR Moldova
Sistemul de e-ticketing din transportul public al Chișinăului rămâne doar o promisiune. S-au făcut teste în urmă cu aproape șase luni, pe ruta Centru-Aeroport, dar sistemul nu este utilizat. Rezultatele testării nu au fost făcute publice.
19:10
Țigările electronice sunt tot mai răspindite și au ajuns și în școli. Potrivit datelor oficiale, 10% dintre elevii din Republica Moldova, cu vârste de 15–16 ani, au fumat țigări în ultimele 30 de zile. Ei folosesc dispozitivele chiar și în incinta școlilor. Medicii avertizează că riscurile pentru sănătate sunt serioase, în special la vârste fragede. Autoritățile încearcă să limiteze amploarea acestuia prin controale, sancțiuni pentru comercianții care vând produse minorilor și programe de prevenție în instituțiile de învățământ.
18:40
Razie antidrog în localurile de agrement din Chișinău: Trei persoane reținute și 29 testate # TVR Moldova
Poliția anunță că a intervenit noaptea trecută, în baza unor informații operative, în mai multe localuri de agrement din Chișinău, în contextul intensificării măsurilor de prevenire și combatere a consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice.
17:50
30 de zile de arest pentru încă un suspect în dosarul tentativelor de asasinate pregătite în Ucraina # TVR Moldova
Autoritățile au arestat preventiv pentru 30 de zile încă un suspect în cazul de tentativa de asasinare a mai multor persoane publice din Ucraina.
17:20
Zelenski anunţă noi negocieri pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia, mediate de SUA # TVR Moldova
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat un acord cu Rusia şi SUA pentru organizarea unei noi runde de negocieri de pace trilaterale în termen de zece zile, întâlnire ce ar putea avea loc tot la Geneva, unde s-au desfăşurat şi tratativele de marţi şi miercuri, relatează Agerpres.
16:40
Atenție la fraude! CNPF: Escrocii folosesc imaginea demnitarilor pentru investiții false # TVR Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii cu privire la răspândirea, în mediul online și pe rețelele de socializare, a unor materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice (ex. Mircea Snegur, Maia Sandu, Alexandru Munteanu etc.), pentru a promova pretinse oportunități de „investiții” prin intermediul unor platforme frauduloase, precum „Harmony Bitspire” și „Nexura AI”.
16:00
Obiectele vintage, care au trecut prin ani și au fost martore ale altor vremuri, nu sunt doar niște lucruri vechi, ci adevărate descoperiri pentru unii. În reportajul ce urmează, vom vedea o colecție uimitoare de astfel de obiecte și de ce sunt tot mai prețioase, în timp.
15:10
Echipa feminină de tir cu arcul a R. Moldova a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală.
14:20
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit preţuri noi la carburanţi, valabile pentru perioada 21 - 23 februarie.
14:20
Lucrări deosebite din pănuși: povestea meșteriței cu peste 30 de ani de experiență, Natalia Cangea # TVR Moldova
Natalia Cangea, din Criuleni, este una dintre cele mai cunoscute meșterițe de la noi, care practică împletitul în fibre vegetale. De mai bine de trei decenii, creează lucrări deosebite, în diverse tehnici. Mai multe detalii despre acest meșteșug aflăm în cadrul emisiunii „Tele Matinel” de la TVR Moldova.
14:00
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând a fi cea de-a patra a forului științific românesc. Despre acest lucru a declarat vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, într-un interviu pentru Moldpres.
13:20
„Nu am nicio intenție”, astfel a răspuns șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, fiind întrebat despre o posibilă candidatură la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.
12:40
O delegație a Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează vor efectua o vizită în Republica Moldova, în perioada 22–24 februarie.
11:30
R. Moldova, România și Ucraina înființează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională # TVR Moldova
R. Moldova, România și Ucraina au semnat vineri un Memorandum de Înțelegere trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, care are scopul de a consolida reziliența împotriva amenințărilor cibernetice și a amenințărilor hibride cu componentă cibernetică, relatează Agerpres.
11:10
Raionul Criuleni este cunoscut pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural. În fiecare lună, aici se organizează șezători ca pe timpuri, unde sunt readuse la viață meșteșugurile vechi. De curând, meșterițele care vin la aceste reuniuni au învățat "Pusul stativelor", o tradiție cu rădăcini adânci, dar uitată de mulți.
10:50
Ucraina a lovit una dintre cele mai importante fabrici de rachete balistice ale Rusiei # TVR Moldova
Uzina Votkinsk — un centru cheie de producție de rachete din Udmurtia — a fost lovită în timpul unui atac cu drone și rachete în seara zilei de 20 februarie, potrivit martorilor oculari locali și canalelor de monitorizare Telegram, relatează tvrinfo.ro, cu referire la Kyiv Independent.
10:20
Ce spune Ceban, despre intențiile Gazprom de a prelua întreprinderi din RM în contul datoriilor? # TVR Moldova
Șeful „Moldovagaz”, Vadim Ceban, confirmă informațiile precum că au existat discuții privind intenția concernului rus Gazprom de a fi preluate întreprinderi energetice din R. Moldova în contul pretinsei datorii a statului. El a declarat că astfel de discuții au fost și în anii 1990, mijlocul anilor 2000, însă, potrivit lui „guvernul nu a acceptat acest lucru”.
08:40
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar suspendat pe ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică în zona de frontieră, anunță Poliția de Frontieră.
20 februarie 2026
21:40
Pașii lui Șepeli spre libertate. Cum a fost grațiat omul rușilor în cazul omorurilor din Ucraina? # TVR Moldova
Nicolae Șepeli este principalul suspect în dosarul privind organizarea asasinării a peste cinci persoane din Ucraina, printre care șefi de întreprinderi, ofițeri ucraineni și un jurnalist, Dmitri Gordon, potrivit TV8. TVR Moldova a făcut o analiză a actelor judiciare care au condus la grațierea acestuia în aprilie 2022.
20:40
Sculptori de pe ambele maluri ale Prutului au adus la Chișinău un omagiu lui Constantin Brâncuși # TVR Moldova
Lemnul, piatra și metalul au prins viaţă la expoziţia „Infinit”, vernisată la Centrul Expoziţional Brâncuşi. La 150 de ani de la naşterea părintelui sculpturii moderne, Constantin Brâncuşi, la Chişinău s-au reunit, simbolic, sculptori de pe ambele maluri ale Prutului într-un spațiu expozițional comun. În lucrările lor, artiştii au reinterpretat, în limbaj contemporan, principiile brâncuşiene.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Moldova Fruct donează generatoare de 210.000 de lei pentru spitale și școli din Ucraina # TVR Moldova
Asociația Moldova Fruct a donat șapte generatoare electrice pentru a sprijini instituțiile din Ucraina afectate de criza energetică provocată de bombardamentele rusești. Echipamentele, în valoare de 210 mii de lei, sunt destinate spitalelor, școlilor și grădinițelor. Donația a fost preluată de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, iar generatoarele vor fi livrate săptămâna viitoare beneficiarilor.
19:40
Condiții mai bune pentru copii de la o grădiniță din Ceadîr-Lunga, grație suportului UE # TVR Moldova
Aproape 300 de copiii de la grădiniţa Andrieş, din Ceadîr-Lunga, se bucură de condiţii mai bune datorită unui proiect finanţat de către Uniunea Europeană. La gradinită s-au făcut ample lucrări de reparaţie, iar educatorii şi cei mici vin cu drag în clădirea renovată și dotată modern.
19:30
Un nou membru al grupării, reținut la Chișinău în dosarul tentativelor de asasinat din Ucraina # TVR Moldova
Ofițerii Direcției de combatere a criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, anunță reținerea, la Chișinău, a unui alt membru al grupului criminal organizat. Este vorba despre un bărbat de 36 de ani, suspectat că ar fi fost implicat în pregătirea lichidării fizice a unor persoane publice din Ucraina.
19:10
Nemulțumiri după razii antidrog într-un local din Chişinău: Tinerii denunță abuzurile polițiștilor # TVR Moldova
Mai mulţi tineri au prostestat în faţa Ministerului Afacerilor Interne, după ce, săptămâna trecută, polițiștii au descins într-un local din Chişinău în urma unor informaţii că acolo s-ar consuma substanțe interzise. Organizatorii au venit cu boxe şi pancarte şi s-au arătat nemulţumiţi de felul în care au acţionat mascaţii. În replică, responsabilii de la Ministerul Afacerilor Interne spun că poliţiştii au acţionat conform legii.
18:40
În Chișinău, maidanezii continuă să facă victime: Zeci de persoane atacate doar în sectorul Botanica # TVR Moldova
Sute de oameni sunt atacaţi anual de câinii fără stăpân. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, de la începutul anului au avut de suferit peste 860 de persoane. Doar în sectorul Botanica din Chişinău au fost înregistrate mai bine de 80 cazuri. Autorităţile municipale spun că întreprind măsurile necesare pentru a aduna maidanezii de pe străzi, iar anual sterilizează şi vaccinează în jur de două mii de căţei.
18:10
Nicolae Şepeli, organizatorul rețelei de asasini a persoanelor publice din Ucraina, individ recrutat de forțele speciale rusești, îşi va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv în penitenciar. Acolo va sta şi concubina acestuia, dar şi un al membru al grupării infracționale. Potrivit autorităților, în privinţa celui de-al patrulea suspect reținut la Chișinău acesta va fi cercetat în stare de de libertate.
16:50
„Nevinovat”. Primele declarații ale suspectului principal în cazul omorurilor planificate în Ucraina # TVR Moldova
Denis Grecu, avocatul lui Nicolae Șepeli, suspectul principal în organizarea asasinatelor în Ucraina, și concubina acestuia au fost reținuți în investigațiilor și aduși în fața magistraților. Avocatul lui Șepeli a spus că clientul său va contesta în instanță decizia șefei statului privind retragerea grațierii și pledează nevinovat și nu ar fi pus la cale planul.
16:10
Somnul bebelușilor în primele luni: ce recomandă specialiștii și ce mituri trebuie evitate # TVR Moldova
Ce factori influențează somnul picilor și cum îi putem ajuta să adoarmă mai ușor ne spune consultantul educațional în somnul copiilor, Ana Luncașu, în cadrul emisiunii „Tele Matinal”, la TVR Moldova.
15:50
/VIDEO/ Primele persoane reținute pentru organizarea omorurilor în Ucraina, în fața magistraților # TVR Moldova
Primii doi suspecți reținuți pentru implicarea în planul serviciilor speciale rusești de omorâre a persoanelor publice în Ucraina au fost aduși în fața magistraților. Procurorii solicită arest preventit. În total, au fost arestate în Moldova patru persoane, inclusiv recrutorul Nicolae Șepeli.
15:40
Mașinile și casele fostului șef al Spitalului Clinic Bălți, judecat pentru corupere pasivă? # TVR Moldova
Fostul director al Spitalului Clinic din municipiul Bălți a ajuns pe banca acuzaților. Conform informațiilor publicate pe portalul național al instanțelor de judecată, Gheorghe Brînza este învinuit de corupere pasivă. Cauza penală a fost transmisă în instanță și repartizată spre examinare Judecătoriei Bălți la data de 13 februarie.
15:30
Linia Vulcănești-Chișinău: Vor fi sancționate companiile care tergiversează proiectul? # TVR Moldova
Autoritățile vor examina posibilitatea să aplice sancțiuni pentru companiile responsabile de tergiversarea lucrărilor la stațiile Vulcanești și Chișinău în cazul în care acestea nu vor termina lucrările în termenul prevăzut de contract, a spus premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, în cadrul unei emisiuni la TV8. Șeful Cabinetului de Miniștri a admis posibilitatea că linia Vulcănești-Chișinău să fie funcțională din mai 2026. Inițial, ministrul Energei, Dorin Junghietu, a anunțat că linia va fi pusă în funcțiune în martie.
15:10
După eșecul de la Curtea de Apel, dosarul lui Nesterovschi a ajuns la Curtea Supremă de Justiție # TVR Moldova
Avocatul lui Alexandr Nesterovschi, Anatolie Pitel, a contestat la Curtea Supremă de Justiție decizia Curții de Apel Centru, care a menținut condamnarea fostului deputat la 12 ani de închisoare pentru corupere pasivă în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat și pregătirea finanțării partidelor politice, din surse interzise de lege săvârșită în proporții mari.
14:40
Scandalul Epstein declanşează o anchetă cu implicaţii fără precedent în timpurile moderne, în Marea Britanie. Arestat într-o anchetă privind distribuirea de materiale confidenţiale către infractorul sexual din Statele Unite, fratele Regelui Charles, fostul prinţ Andrew, a fost eliberat aseară.
