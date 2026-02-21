„Școli fără tutun și nicotină”: Țigările electronice atrag tot mai mulți adolescenți
TVR Moldova, 21 februarie 2026 19:10
Țigările electronice sunt tot mai răspindite și au ajuns și în școli. Potrivit datelor oficiale, 10% dintre elevii din Republica Moldova, cu vârste de 15–16 ani, au fumat țigări în ultimele 30 de zile. Ei folosesc dispozitivele chiar și în incinta școlilor. Medicii avertizează că riscurile pentru sănătate sunt serioase, în special la vârste fragede. Autoritățile încearcă să limiteze amploarea acestuia prin controale, sancțiuni pentru comercianții care vând produse minorilor și programe de prevenție în instituțiile de învățământ.
• • •
Acum 30 minute
19:10
Acum o oră
18:40
Razie antidrog în localurile de agrement din Chișinău: Trei persoane reținute și 29 testate # TVR Moldova
Poliția anunță că a intervenit noaptea trecută, în baza unor informații operative, în mai multe localuri de agrement din Chișinău, în contextul intensificării măsurilor de prevenire și combatere a consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice.
Acum 2 ore
17:50
30 de zile de arest pentru încă un suspect în dosarul tentativelor de asasinate pregătite în Ucraina # TVR Moldova
Autoritățile au arestat preventiv pentru 30 de zile încă un suspect în cazul de tentativa de asasinare a mai multor persoane publice din Ucraina.
Acum 4 ore
17:20
Zelenski anunţă noi negocieri pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia, mediate de SUA # TVR Moldova
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat un acord cu Rusia şi SUA pentru organizarea unei noi runde de negocieri de pace trilaterale în termen de zece zile, întâlnire ce ar putea avea loc tot la Geneva, unde s-au desfăşurat şi tratativele de marţi şi miercuri, relatează Agerpres.
16:40
Atenție la fraude! CNPF: Escrocii folosesc imaginea demnitarilor pentru investiții false # TVR Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii cu privire la răspândirea, în mediul online și pe rețelele de socializare, a unor materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice (ex. Mircea Snegur, Maia Sandu, Alexandru Munteanu etc.), pentru a promova pretinse oportunități de „investiții” prin intermediul unor platforme frauduloase, precum „Harmony Bitspire” și „Nexura AI”.
16:00
Obiectele vintage, care au trecut prin ani și au fost martore ale altor vremuri, nu sunt doar niște lucruri vechi, ci adevărate descoperiri pentru unii. În reportajul ce urmează, vom vedea o colecție uimitoare de astfel de obiecte și de ce sunt tot mai prețioase, în timp.
Acum 6 ore
15:10
Echipa feminină de tir cu arcul a R. Moldova a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală.
14:20
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit preţuri noi la carburanţi, valabile pentru perioada 21 - 23 februarie.
14:20
Lucrări deosebite din pănuși: povestea meșteriței cu peste 30 de ani de experiență, Natalia Cangea # TVR Moldova
Natalia Cangea, din Criuleni, este una dintre cele mai cunoscute meșterițe de la noi, care practică împletitul în fibre vegetale. De mai bine de trei decenii, creează lucrări deosebite, în diverse tehnici. Mai multe detalii despre acest meșteșug aflăm în cadrul emisiunii „Tele Matinel” de la TVR Moldova.
14:00
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând a fi cea de-a patra a forului științific românesc. Despre acest lucru a declarat vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, într-un interviu pentru Moldpres.
Acum 8 ore
13:20
„Nu am nicio intenție”, astfel a răspuns șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, fiind întrebat despre o posibilă candidatură la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.
12:40
O delegație a Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează vor efectua o vizită în Republica Moldova, în perioada 22–24 februarie.
Acum 12 ore
11:30
R. Moldova, România și Ucraina înființează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională # TVR Moldova
R. Moldova, România și Ucraina au semnat vineri un Memorandum de Înțelegere trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, care are scopul de a consolida reziliența împotriva amenințărilor cibernetice și a amenințărilor hibride cu componentă cibernetică, relatează Agerpres.
11:10
Raionul Criuleni este cunoscut pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural. În fiecare lună, aici se organizează șezători ca pe timpuri, unde sunt readuse la viață meșteșugurile vechi. De curând, meșterițele care vin la aceste reuniuni au învățat "Pusul stativelor", o tradiție cu rădăcini adânci, dar uitată de mulți.
10:50
Ucraina a lovit una dintre cele mai importante fabrici de rachete balistice ale Rusiei # TVR Moldova
Uzina Votkinsk — un centru cheie de producție de rachete din Udmurtia — a fost lovită în timpul unui atac cu drone și rachete în seara zilei de 20 februarie, potrivit martorilor oculari locali și canalelor de monitorizare Telegram, relatează tvrinfo.ro, cu referire la Kyiv Independent.
10:20
Ce spune Ceban, despre intențiile Gazprom de a prelua întreprinderi din RM în contul datoriilor? # TVR Moldova
Șeful „Moldovagaz”, Vadim Ceban, confirmă informațiile precum că au existat discuții privind intenția concernului rus Gazprom de a fi preluate întreprinderi energetice din R. Moldova în contul pretinsei datorii a statului. El a declarat că astfel de discuții au fost și în anii 1990, mijlocul anilor 2000, însă, potrivit lui „guvernul nu a acceptat acest lucru”.
08:40
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar suspendat pe ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică în zona de frontieră, anunță Poliția de Frontieră.
Acum 24 ore
21:40
Pașii lui Șepeli spre libertate. Cum a fost grațiat omul rușilor în cazul omorurilor din Ucraina? # TVR Moldova
Nicolae Șepeli este principalul suspect în dosarul privind organizarea asasinării a peste cinci persoane din Ucraina, printre care șefi de întreprinderi, ofițeri ucraineni și un jurnalist, Dmitri Gordon, potrivit TV8. TVR Moldova a făcut o analiză a actelor judiciare care au condus la grațierea acestuia în aprilie 2022.
20:40
Sculptori de pe ambele maluri ale Prutului au adus la Chișinău un omagiu lui Constantin Brâncuși # TVR Moldova
Lemnul, piatra și metalul au prins viaţă la expoziţia „Infinit”, vernisată la Centrul Expoziţional Brâncuşi. La 150 de ani de la naşterea părintelui sculpturii moderne, Constantin Brâncuşi, la Chişinău s-au reunit, simbolic, sculptori de pe ambele maluri ale Prutului într-un spațiu expozițional comun. În lucrările lor, artiştii au reinterpretat, în limbaj contemporan, principiile brâncuşiene.
20:10
Moldova Fruct donează generatoare de 210.000 de lei pentru spitale și școli din Ucraina # TVR Moldova
Asociația Moldova Fruct a donat șapte generatoare electrice pentru a sprijini instituțiile din Ucraina afectate de criza energetică provocată de bombardamentele rusești. Echipamentele, în valoare de 210 mii de lei, sunt destinate spitalelor, școlilor și grădinițelor. Donația a fost preluată de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, iar generatoarele vor fi livrate săptămâna viitoare beneficiarilor.
19:40
Condiții mai bune pentru copii de la o grădiniță din Ceadîr-Lunga, grație suportului UE # TVR Moldova
Aproape 300 de copiii de la grădiniţa Andrieş, din Ceadîr-Lunga, se bucură de condiţii mai bune datorită unui proiect finanţat de către Uniunea Europeană. La gradinită s-au făcut ample lucrări de reparaţie, iar educatorii şi cei mici vin cu drag în clădirea renovată și dotată modern.
Ieri
19:30
Un nou membru al grupării, reținut la Chișinău în dosarul tentativelor de asasinat din Ucraina # TVR Moldova
Ofițerii Direcției de combatere a criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, anunță reținerea, la Chișinău, a unui alt membru al grupului criminal organizat. Este vorba despre un bărbat de 36 de ani, suspectat că ar fi fost implicat în pregătirea lichidării fizice a unor persoane publice din Ucraina.
19:10
Nemulțumiri după razii antidrog într-un local din Chişinău: Tinerii denunță abuzurile polițiștilor # TVR Moldova
Mai mulţi tineri au prostestat în faţa Ministerului Afacerilor Interne, după ce, săptămâna trecută, polițiștii au descins într-un local din Chişinău în urma unor informaţii că acolo s-ar consuma substanțe interzise. Organizatorii au venit cu boxe şi pancarte şi s-au arătat nemulţumiţi de felul în care au acţionat mascaţii. În replică, responsabilii de la Ministerul Afacerilor Interne spun că poliţiştii au acţionat conform legii.
18:40
În Chișinău, maidanezii continuă să facă victime: Zeci de persoane atacate doar în sectorul Botanica # TVR Moldova
Sute de oameni sunt atacaţi anual de câinii fără stăpân. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, de la începutul anului au avut de suferit peste 860 de persoane. Doar în sectorul Botanica din Chişinău au fost înregistrate mai bine de 80 cazuri. Autorităţile municipale spun că întreprind măsurile necesare pentru a aduna maidanezii de pe străzi, iar anual sterilizează şi vaccinează în jur de două mii de căţei.
18:10
Nicolae Şepeli, organizatorul rețelei de asasini a persoanelor publice din Ucraina, individ recrutat de forțele speciale rusești, îşi va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv în penitenciar. Acolo va sta şi concubina acestuia, dar şi un al membru al grupării infracționale. Potrivit autorităților, în privinţa celui de-al patrulea suspect reținut la Chișinău acesta va fi cercetat în stare de de libertate.
16:50
„Nevinovat”. Primele declarații ale suspectului principal în cazul omorurilor planificate în Ucraina # TVR Moldova
Denis Grecu, avocatul lui Nicolae Șepeli, suspectul principal în organizarea asasinatelor în Ucraina, și concubina acestuia au fost reținuți în investigațiilor și aduși în fața magistraților. Avocatul lui Șepeli a spus că clientul său va contesta în instanță decizia șefei statului privind retragerea grațierii și pledează nevinovat și nu ar fi pus la cale planul.
16:10
Somnul bebelușilor în primele luni: ce recomandă specialiștii și ce mituri trebuie evitate # TVR Moldova
Ce factori influențează somnul picilor și cum îi putem ajuta să adoarmă mai ușor ne spune consultantul educațional în somnul copiilor, Ana Luncașu, în cadrul emisiunii „Tele Matinal”, la TVR Moldova.
15:50
/VIDEO/ Primele persoane reținute pentru organizarea omorurilor în Ucraina, în fața magistraților # TVR Moldova
Primii doi suspecți reținuți pentru implicarea în planul serviciilor speciale rusești de omorâre a persoanelor publice în Ucraina au fost aduși în fața magistraților. Procurorii solicită arest preventit. În total, au fost arestate în Moldova patru persoane, inclusiv recrutorul Nicolae Șepeli.
15:40
Mașinile și casele fostului șef al Spitalului Clinic Bălți, judecat pentru corupere pasivă? # TVR Moldova
Fostul director al Spitalului Clinic din municipiul Bălți a ajuns pe banca acuzaților. Conform informațiilor publicate pe portalul național al instanțelor de judecată, Gheorghe Brînza este învinuit de corupere pasivă. Cauza penală a fost transmisă în instanță și repartizată spre examinare Judecătoriei Bălți la data de 13 februarie.
15:30
Linia Vulcănești-Chișinău: Vor fi sancționate companiile care tergiversează proiectul? # TVR Moldova
Autoritățile vor examina posibilitatea să aplice sancțiuni pentru companiile responsabile de tergiversarea lucrărilor la stațiile Vulcanești și Chișinău în cazul în care acestea nu vor termina lucrările în termenul prevăzut de contract, a spus premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, în cadrul unei emisiuni la TV8. Șeful Cabinetului de Miniștri a admis posibilitatea că linia Vulcănești-Chișinău să fie funcțională din mai 2026. Inițial, ministrul Energei, Dorin Junghietu, a anunțat că linia va fi pusă în funcțiune în martie.
15:10
După eșecul de la Curtea de Apel, dosarul lui Nesterovschi a ajuns la Curtea Supremă de Justiție # TVR Moldova
Avocatul lui Alexandr Nesterovschi, Anatolie Pitel, a contestat la Curtea Supremă de Justiție decizia Curții de Apel Centru, care a menținut condamnarea fostului deputat la 12 ani de închisoare pentru corupere pasivă în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat și pregătirea finanțării partidelor politice, din surse interzise de lege săvârșită în proporții mari.
14:40
Scandalul Epstein declanşează o anchetă cu implicaţii fără precedent în timpurile moderne, în Marea Britanie. Arestat într-o anchetă privind distribuirea de materiale confidenţiale către infractorul sexual din Statele Unite, fratele Regelui Charles, fostul prinţ Andrew, a fost eliberat aseară.
14:40
Una dintre cele șapte persoane reținute pentru implicarea în planul serviciilor speciale rusești de omorâre a persoanelor publice în Ucraina este Alina Bondarenko, originară din regiunea transnistreană. În timpul reținerii, angagații Serviciului de Securitate din Ucraina au găsit asupra ei o legitimație de „corespondent” al Instituției de Stat Televiziunea Republicii Moldovenești Pridnestroviene”.
14:10
Zeci de șoferi din Chişinău au fost sancționați în această dimineață, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timp ce se aflau la volan. Operaţiunea face parte dintr-o amplă campanie națională desfășurată pe parcursul lunii februarie. De la începutul anului, în R. Moldova s-au produs 14 accidente rutiere, soldate cu doi morţi şi 11 răniţi, iar cauza este utilizarea dispozitivelor electronice la volan.
13:10
Alertă de fraudă: Platforme false de „investiții” folosesc imaginea unor oficiali și a presei # TVR Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii asupra unei noi campanii de escrocherii online care utilizează materiale publicitare înșelătoare, distribuite pe rețelele de socializare și pe diverse site-uri.
12:50
Liderul administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost decorat de patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril, cu Ordinul „Cneazului Daniel al Moscovei”, gradul II, „pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor biserică – stat”. Despre acest lucru a anunțat însuși Vadim Krasnoselski pe canalul său de Telegram.
12:40
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că salariile angajaților din sectorul bugetar vor crește începând cu luna septembrie, odată cu adoptarea noii legi a salarizării. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii "Cutia neagră" de la TV8.
12:10
În urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate pe teritoriul țării, inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au prevenit comercializarea unei cantități considerabile de produse de cofetărie neconforme.
12:00
SBU: Ucigașii persoanelor publice din Ucraina urmau să fie plătiți cu 100.000 de dolari pentru crimă # TVR Moldova
Serviciului de Securitate din Ucraina (SBU) anunță că a dejucat o nouă tentativă de a comite o serie de crime la comandă în Ucraina. Potrivit SBU, datorită unei operațiuni speciale de amploare, „Enigma 2.0”, a fost neutralizat pe teritoriul ambelor țări un grup operațional de luptă rusesc, care se pregătea să elimine figuri proeminente din Ucraina. Șapte cetățeni moldoveni au fost reținuți în Ucraina pentru implicare în această operațiune.
11:50
Asasinatul din sectorul Râșcani: organizatorul crimei a fost eliberat în arest la domiciliu # TVR Moldova
Hassan Toper, cetățeanul turc învinuit de complicitate la omorul lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024 într-o cafenea din sectorul Râșcani al capitalei, a fost plasat în arest la domiciliu. Procurorii PCCOCS au contestat măsura aplicată, solicitând ca învinuitul să revină în arest preventiv, în penitenciar.
11:50
Un bărbat a fost condamnat la nouă ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru omor.
11:10
Patru killeri, contractați să ucidă în Ucraina. Suspectul principal a fost grațiat în 2022 # TVR Moldova
În dosarul organizării asasinatelor împotriva oficililor ucraineni, oamenii legii din Moldova au anunța, vineri dimineață, reținerea a trei persoane convinse să comită omoruri în Ucraina, precum și a recrutorului acestora, care ar fi planificat asasinarea a peste cinci persoane. Aceasta este o operațiune comună a autorităților din Republica Moldova și Ucraina.
11:00
Procurorii specializați în lupta împotriva crimei organizate (PCCOCS) au anunțat destructurarea unei scheme infracționale prin care două companii de transport internațional ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 2,8 milioane de lei în anul 2024. Firmele vizate efectuau curse ocazionale spre Uniunea Europeană și Rusia.
09:10
Putin a anunțat că va adera la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Cum va plăti miliardul de dolari # TVR Moldova
Vladimir Putin a anunțat că va adera la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump și a spus de unde va plăti miliardul de dolari.
08:50
La Washington a început Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump. Președintele american a făcut declarații în deschiderea Consiliului și i-a salutat pe liderii prezenți, inclusiv pe președintele român, pe care l-a numit “prim-ministru”. România are statut de observator la acest Consiliu și este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care a avut și o intervenție, relatează TVR Info.
08:30
„Unele tradiții câteodată trebuie schimbate”. Când va merge premierul la raport în Parlament? # TVR Moldova
Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, spune că va merge în Parlament cel mai probabil la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie pentru a prezenta raportul de activitate al Guvernului.
08:10
Maia Sandu avertizează: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon" # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat vineri un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani.
07:10
Republica Moldova urmează să înceapă negocierile pentru un nou program cu Fondul Monetar Internațional (FMI), însă fără o componentă de finanțare. Consiliul de directori al instituției va discuta pe 27 februarie raportul privind situația economică a R. Moldova și începerea discuțiilor asupra unui nou program. Despre acest lucru a vorbit premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei emisiuni la TV8.
19 februarie 2026
21:20
Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, spune că nu sunt premise, în prezent, de a fi majorat prețul la energia electrică.
21:10
Ancheta moldo-ucraineană în cazul asasinatelor la comandă: Sandu anulează grațierea unui cetățean # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anulat grațierea unui cetățean moldovean condamnat la închisoare în Rusia și transferat în Republica Moldova pentru executarea pedepsei. Decizia vine în contextul în care, joi dimineață, poliția a desfășurat percheziții într-un dosar pornit pe organizarea unor asasinate la comandă asupra unor funcționari publici din Ucraina, operațiune dirijată de serviciile secrete rusești, potrivit Inspectoratului General al Poliției.
