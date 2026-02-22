Poezia lui Grigore Vieru, rostită de copii români din regiunea Cernăuți

15:30

Autoritățile vor examina posibilitatea să aplice sancțiuni pentru companiile responsabile de tergiversarea lucrărilor la stațiile Vulcanești și Chișinău în cazul în care acestea nu vor termina lucrările în termenul prevăzut de contract, a spus premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, în cadrul unei emisiuni la TV8. Șeful Cabinetului de Miniștri a admis posibilitatea că linia Vulcănești-Chișinău să fie funcțională din mai 2026. Inițial, ministrul Energei, Dorin Junghietu, a anunțat că linia va fi pusă în funcțiune în martie.