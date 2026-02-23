Rolul lui Stoianoglo în grațierea lui Șepeli, suspect în planificarea omorurilor în Ucraina

11:10

Raionul Criuleni este cunoscut pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural. În fiecare lună, aici se organizează șezători ca pe timpuri, unde sunt readuse la viață meșteșugurile vechi. De curând, meșterițele care vin la aceste reuniuni au învățat "Pusul stativelor", o tradiție cu rădăcini adânci, dar uitată de mulți.